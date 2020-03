Las zaragozanas accidentadas en Vietnam vuelven a casa

"¡Volvemos a casa!". Era la frase que los amigos y familiares de Noelia Traid y María Valverde esperaban desde hace dos semanas. Estas dos jóvenes enfermeras zaragozanas sufrieron un accidente de tráfico en Vietnam, donde han vivido una auténtica odisea entre hospitales.

"Hoy hace 12 días que operaron a Noelia. 12 días que se nos han pasado como 12 meses. Días de ilusiones y desilusiones, de fiebre, de infección, de dolores, de echar de menos nuestra casa y de esperar a que pasen las horas para oír noticias", escribía este fin de semana Valverde en su cuenta de Instagram.

El pasado 11 de febrero ambas sufrieron un accidente de moto cerca de Da Lat, capital de la provincia vietnamita de Lam Dong. En el siniestro, Noelia resultó herida, con rotura de cadena, y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Lo hizo en Bangkok, después de un periplo por hospitales vietnamitas y con la ayuda del médico español Sergio Arellano, que se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y ayudó a las dos jóvenes hasta su traslado a Tailandia.

Ahora, dos semanas después de esa operación, Noelia y María por fin regresan a España y hacen balance de lo ocurrido. "Han sido días de progreso en los que hemos pasado de una cama de la UCI a conseguir subir escaleras con muletas, días en los que recibíamos constantemente mensaje de apoyo y ánimos. Días que nos han hecho ver lo afortunadas que somos de haber recibido tanta ayuda y estar bien. Días en los que hemos valorado más los momentos de risa que nunca", subraya.

Para hacer frente a los cuantiosos gasto de su traslado a Tailandia y tratamiento de Noelia abrieron un crowdfunding para recaudar fondos, con el que lograron recaudar cerca de 30.000 euros. Incluso el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Zaragoza ofreció su apoyo a las zaragozanas, de 22 años, esperando que volvieran a casa sanas y salvas.

"Las cosas no deberían haberse retrasado tanto, pero al final ha salido todo bien y tenemos mucha gente a la que dar las gracias"

Mientras cogen por fin el avión de regreso a España, la zaragozana Noelia Traid explica lo "agradecidas" que están por el apoyo que han recibido de toda la sociedad en su conjunto. "Agradecemos mucho a la clínica que nos pusiera el vuelo a Tailandia antes de que les llegara el dinero, pero sin el justificante del banco no habríamos volado. Toda la ayuda de la gente para reunir el dinero fue increíble. Estamos muy agradecidas con todo lo que han hecho, por todo lo que se ha movido. Sin ellos y sin los medios de comunicación, no habría sido posible que la noticia llegara a Vietnam, que el médico español nos conociera y pudiéramos trasladarnos a Tailandia. Tenemos mucha gente a la que dar gracias, y por ahora las cosas nos están yendo bien", explica ya recuperada de su operación. Esta -confiesa- llegó "muy tarde". Fueron "seis días" desde que tuvieron el accidente los que estuvo Noelia con la cadera rota. "La intervención no se debería haber retrasado tanto, pero al final de todo pudimos trasladarnos a Bangkok con ayuda del médico español. Fue una ayuda totalmente necesaria y sin ella no habríamos conseguido salir de Vietnam", subraya Noelia, que fue operada por médicos tailandeses en una clínica privada de este país asiático. La intervención duró aproximadamente cinco horas. Después estuvo dos días en la UCI. "Fue una recuperación dura. Los primeros días estuve bastante mal, en la cama y sin poder moverme", señala.

Pero, poco a poco, y con ayuda de los médicos locales, esta zaragozana ha conseguido salir adelante para poder coger un avión de vuelta a España.

"La atención en Tailandia ha sido muy buena. He tenido fisioterapia, me han ayudado mucho y he empezado a andar con muletas, a poder valerme por mí misma, aunque sea para poder ir al baño. Tardaré aún mucho tiempo en poder andar sin muletas, pero poco a poco la recuperación va bien", indica Noelia.

Aunque todavía no saben "con certeza" cuándo llegarán a España, todo apunta a que será en el día de hoy, según ha confirmado familiares de las dos jóvenes a Heraldo.es. "Tenemos muchas ganas de abrazarlas y hasta que no le dé un achuchón no me quedaré tranquila", apunta emocionada Montse, la madre de María.

Desde Mapfre, por su parte, explican que se está actuando en línea con la cobertura del seguro que tenían contratado, y siempre en función de los correspondientes informes médicos que autorizan su traslado a España, "como se actúa siempre ante este tipo de casos", matizan.

"Los informes médicos han aprobado su regreso y las coberturas de su seguro le incluyen la vuelta a España. En estos momentos se les está trayendo", afirman fuentes de esta compañía aseguradora, que por motivos de confidencialidad rechaza ofrecer más datos.