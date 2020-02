Las dos zaragozanas en Vietnam: "Hemos conseguido que un médico español nos haga hueco en su clínica de Ho Chi Minh"

Han pasado cuatro días desde que María Valverde de la Flor y Noelia Traid Muñoz, dos enfermeras zaragozanas de 22 años que sufrieron un accidente de moto en Vietnam, denunciaran públicamente la complicada situación que están viviendo en este país extranjero. Pero ni la embajada española en Hanói ni tampoco su compañía aseguradora aclaran cuándo se va a llevar a cabo su repatriación.

"Noelia lleva 4 días con la cadera rota. La fractura que tiene es muy complicada, peligran zonas internas y nos han dicho que nunca habían tenido un caso así en Vietnam, por lo que ya han rechazado operarla tres hospitales", denuncia una de ellas en redes sociales.

Desde la compañía aseguradora insisten en que se les está dando asistencia desde el día que tuvieron conocimiento del accidente, si bien añaden que los plazos en otros países no son iguales a los que hay en España, por lo que no pueden precisar cuándo se llevará a cabo su repatriación. "La Sanidad española es fantástica, pero cuando te ocurre algo así en el extranjero hay que recordar que los tiempos de asistencia no son iguales a los que estamos acostumbrados aquí. En una situación tan delicada como es la salud, entendemos la sensación de desamparo, pero por parte de la compañía se está haciendo todo lo posible para darles el mejor servicio a las aseguradas. Intentamos agilizar los trámites, pero no siempre es posible porque los plazos son los que son", explican desde Mapfre.

En un mensaje publicado en redes sociales, una de las afectadas, María, volvía a denunciar hace unas horas la delicada situación en la que se encuentra su amiga, que según relata fue intervenida en el hospital de Ho Chi Minh sin tener el consentimiento expreso de esta. "El primer día la metieron a quirófano para reducirle la fractura y le pusieron los clavos de la pierna, pero no le pusieron la tracción con peso hasta que no se lo pedimos nosotras. Para ponerle la tracción no se pusieron ni guantes, lo hicieron en la misma habitación y sin analgesia (...). Además, no solo le estabilizaron la fractura (que era lo único que nosotras habíamos firmado), si no que también le operaron de la rodilla", cuenta en una publicación que suma ya más de 2.000 reacciones en las redes sociales.

Su caso, que mantiene en vilo a miles de zaragozanos, ha despertado este viernes la solidaridad de un médico español residente en Vietnam, que según relata una de ellas, se ha puesto en contacto con la embajada española en Hanói para prestarles asistencia allí.

Al mediodía de este viernes, según publica una d e las zaragozanas en su cuenta de Instagram, están siendo trasladadas a la clínica que tiene este doctor en Ho Chi Minh. "Ahora estamos teniendo un trato muchísimo mejor y unas condiciones que no son ni comparables con las anteriores. El siguiente paso es intentar operarnos en Bangkok, cosa que también está gestionando esta persona. Solo esperamos que podamos llevarlo a cabo, que esté dentro de nuestras posibilidades económicas y que salga todo bien. Nosotras estamos luchando todo lo que podemos y vamos a hacer todo lo posible", añaden en una publicación, en la que agradecen los mensajes de ánimo y el apoyo recibidos en estos días tan "duros" para ambas.

"Muchísimas gracias a todos. Estáis haciendo que estos momentos no sean tan duros y que hayamos conseguido avanzar, pese a estar solas y tan lejos de casa (...). Sin todo lo que habéis hecho, nada de esto hubiera sido posible", subrayan.

Las dos zaragozanas confirman a Heraldo.es que están en contacto "en todo momento" con la embajada española en Hanói, la cual ha colaborado para su traslado a esta otra clínica que regenta un médico español en Ho Chi Minh, donde están siendo trasladadas ahora desde el Cho Ray Hospital. Por su parte, desde la Embajada de España en Vietnam se niegan a dar más datos sobre su repatriación por motivos de confidencialidad, según recoge la Ley Orgánica LO 3/2018.