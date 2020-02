Dos zaragozanas en Vietnam: "Tuvimos un accidente y está siendo una odisea que nos atiendan aun con seguro de viaje"

María Valverde de la Flor y Noelia Traid Muñoz, dos enfermeras zaragozanas de 22 años, están viviendo una auténtica "odisea" en Vietnam tras sufrir este martes por la mañana un accidente de tráfico en un viaje por carretera en Da Lat, capital de la provincia de Lam Dong.

"Hoy son aquí las 18.00. El accidente lo tuvimos ayer a las 11.00 (hora local) y todo empezó porque no nos quisieron llamar a una ambulancia", relata una de ellas, tras denunciar en las redes sociales la situación de desamparo en la que se encuentran. Llevan más de 24 horas a la espera de que su compañía aseguradora, Mapfre, les dé una respuesta y autorice al traslado de la joven Noelia, que permanece ingresada en un hospital vietnamita con la pierna y la cadera rotas.

Allí cuenta que llegaron en un taxi, tras protagonizar un periplo de hospital en hospital para que atendieran a la joven. En total, llevan gastados más de 1.500 euros. "En el primer centro al que fuimos le hicieron una radiografía a mi amiga y nos dieron un informe en vietnamina que remitimos al seguro. Tardaron más de cinco horas en traducirlo y no nos dieron ninguna solución. Nos dijeron que ese hospital no entraba, que teníamos que ir a otro", cuentan indignadas tras pasar por hasta cuatro hospitales distintos.

"Le tuve que poner yo la sonda vesical a mi amiga porque no nos atendían en el hospital"

Aconsejadas por la compañía aseguradora, las dos zaragozanos se vieron obligadas a cambiar de centro, asumiendo nuevamente el coste del traslado y todo lo que implica para la complicada situación de ambas. "Al llegar al Hoan Mu, pagándonos la ambulancia y todo nosotras, porque no nos daba nada la compañía, llegamos y nos dicen que no nos van a atender ahí. Así que volvimos al que estábamos (Lam Dong General Hospital) y allí le tuve que poner yo la sonda vesical a mi amiga porque no nos atendían", confiesa María.

Las dos jóvenes enfermeras zaragozanas, de 22 años, permanecen en estos momentos en el Cho Ray Hospital de Ho Chi Minh, adonde fueron derivadas por los servicios sanitarios de este país asiático después de un traslado de más de cinco horas en una ambulancia que, según señalan, ni siquiera estaba monitorizada.

En Vietnam, confiesan, la situación y la asistencia no tiene nada que ver con la que puedan encontrarse todos los días en España. "No tenían ni calmantes . Por eso nos dijeron que teníamos que ir a Ho Chi Minh, que es una de las ciudades más grandes. Hasta aquí, para ir al FV Hospital Ho Chi Minh, nos pagamos también nosotras la ambulancia, que era en realidad una furgoneta", añade una de ellas.

Ambas insisten en que trataron de contactar con su compañía aseguradora en reiteradas ocasiones. Así lo hicieron también sus familias desde España e incluso compañeros suyos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que permanecen pendientes de la situación de ambas. "Una enfermera del hospital donde trabajamos nos llamó y acabaron hablando los médicos del Servet con los de aquí para decirles que ellos habían visto la fractura y que hacía falta operarla; que la querían operar en España. Al negarse en el primer hospital al que fuimos (Lam Dong General Hospital), fuimos a otro -en el que ahora se encuentran- donde en teoría todo era mejor, pero está todo muy sucio, la gente pegada a otros pacientes, durmiendo en el suelo, todos sin guantes...", lamentan.

Este miércoles por la mañana han conseguido al fin hablar con su aseguradora, pero su situación sigue todavía en un "limbo" a la espera de que la compañía les gestione cómo volver a España. "En el momento del accidente nos dijeron que no podíamos ir a España porque el avión tardaba 13 horas en llegar. Mi amiga está con la pierna y la cadera rotas. No puede ir en un avión comercial, y es que todo nos lo hemos tenido que buscar nosotras porque Mapfre no está haciendo nada", cuentan por teléfono a Heraldo.es, tras mostrar en imágenes la póliza de su seguro de viaje.

La joven Noelia, de 22 años, tras ser intervenida esta madrugada en un hospital de Vietnam. M. V.

Pasadas las 14.00 del mediodía, aún no saben cuándo podrán volver a España. Sus familiares y amigos siguen insistiendo desde casa, pero las alternativas que tienen no son muchas. "Nuestros padres han ido en persona a varias oficinas distintas y hemos hablado con un médico de Mapfre que nos han enviado a la habitación y nos ha dicho que no hay problema en enviar un avión ambulancia a España. Pero de repente, nos llaman hace cinco minutos y cambian de opinión. Ahora dicen que tiene que ser en un avión comercial si queremos que sea ya, y mi amiga lleva la pierna fracturada, está inmovilizada y tumbada, y eso en las condiciones no lo recogen", denuncia una de ellas.

Por su parte, desde Mapfre han confirmado que las dos zaragozanas tenían un seguro de viaje contratado con la compañía y aseguran que se les está atendiendo como corresponde siempre en este tipo de casos. Las mismas fuentes rechazan dar más detalles por su política de protección de datos, si bien insisten en que "la prioridad es siempre el bienestar" de estas personas. Sobre un presunto retraso en la atención, fuentes de Mapfre matizan que es el informe médico el que va a decidir siempre en estos casos si se puede intervenir o no y si se puede movilizar a la persona afectada, pero en cualquier caso garantizan que se les está prestando servicio en las mismas condiciones en las que se trabaja habitualmente en estos casos.