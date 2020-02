Lanzan un crowdfunding para ayudar a las dos zaragozanas atrapadas en Vietnam

Las familias de las dos zaragozanas que permanecen atrapadas en Vietnam, pendientes de su traslado a Bangkok para ser operada una de ellas, acaban de poner en marcha una línea de 'crowdfunding' para recaudar los 25.000 euros que les cuesta su desplazamiento a un hospital de la ciudad en condiciones de seguridad para Noelia, que sigue con la cadera rota.

María Valverde, una joven enfermera zaragozana, cuenta la situación en la que se encuentran ella y su amiga, de 22 años, y el periplo que han vivido de hospital en hospital hasta recibir la ayuda de un médico español. HTV

"Mi hermana necesita ayuda, ha tenido un accidente y necesita ser trasladada de Vietnam a Bangkok. En Vietnam no tienen lo necesario y no pueden hacer la operación de una rotura de cadera difícil. Es muy urgente, está en juego su vida", afirma Daniel Traid Muñoz, hermano de una de ellas, en la línea de ayuda que han abierto este sábado por la tarde, al enterarse de que su seguro de viaje no iba a asumir los costes de este desplazamiento.

Según explican las afectadas a Heraldo,es, el seguro de viaje que habían contratado les cubre la repatriación en avión comercial desde Vietnam, pero no en avión medicalizado (un desembolso que solo cubriría su seguro si se diera la situación desde un país europeo).

Por lo pronto, con ayuda de un médico español, han logrado agilizar los trámites para su traslado en un jet privado -con médico y enfermera- a Bangkok, un viaje que se realizará presumiblemente este domingo, y para el que precisan reunir esta cifra con ayuda de familiares y amigos. "De momento nos lo está prestando un tío de Noelia. 25.000 euros nos cuesta solo llegar a Bangkok, no a la clínica, con el avión medicalizado. Y a lo que cuesta este desplazamiento hay que añadir la operación, la estancia en la clínica y cuidados que hay que pagar por adelantado. Necesitamos ayuda urgente y cada grano de arena que se aporte, por pequeño que sea, suma", afirman desesperadas desde Vietnam.