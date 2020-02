El médico español que se ha volcado con las zaragozanas en Vietnam: "Teníamos que sacarlas de ese agujero negro"

Un accidente de moto en Da Lat, capital de la provincia de Lam Dong, truncó esta semana las vacaciones de dos amigas zaragozanas en Vietnam. Enfermeras de profesión, han deambulado desde entonces de hospital en hospital hasta conseguir la atención de un médico español afincado allí.

"Las localizamos a través de amigos de amigos y cuando me enteré del lugar en el que estaban, el hospital nacional más grande de Vietnam, supe que había que sacarlas de ahí. Enviarlas ahí es como mandarlas a un agujero negro", relata el doctor Sergio Arellano, jefe de Urgencias de la Clínica Family Medical Practise de Ho Chi Minh.

Acababa de salir de una guardia de noche cuando en su grupo de whatsApp, dos amigos médicos de la Universidad de Zaragoza compartieron la noticia de estas dos zaragozanas atrapadas en Vietnam. "Me mandaron lo que había salido en el HERALDO, donde ellas contaban que estaban desamparadas, y entonces supimos que debíamos ayudar a estas chicas", señala.

Hacerlo no ha sido tarea fácil para este especialista de Urgencias. Vietnam es un país en el que la Sanidad nacional presenta múltiples carencias y los hospitales públicos del país, "abarrotados de gente", no ofrecen las mismas garantías de higiene y asistencia que en España. Además, en caso de accidente, como ocurrió con el caso de estas chicas, exigen muchos trámites hasta lograr el traslado de un paciente a una clínica privada. "Nos pegamos una hora o dos de papeleo, después de muchísimas llamadas, hasta que el médico que estaba a cargo de Noelia -con la cadera rota y múltiples fracturas- accedió a que pudiera ser vista por un médico de fuera. La burocracia aquí es infinita... y cuando por fin conseguimos eso, después de hablar con el cónsul y con la embajada, fui yo al propio hospital (Cho Ray) donde dije que iba a verla como amigo. Al final, después de tenernos una hora y pico esperando, me dejaron examinarla como médico. Me presenté a Noelia y a María y así fue como las encontré", relata Arellano.

Para las dos jóvenes amigas, su visita fue motivo de "esperanza" tras un largo periplo de hospital en hospital desde que sufrieron el accidente de moto. Estaban "agradecidas" -señala- de que por fin alguien las tomara en serio. "Las vi con mucho coraje y mucha entereza, aunque el susto que se han pegado es grande. Físicamente están las dos bien, María no tiene nada y Noelia tiene una fractura de la pelvis bastante mala, pero está estable", añade. Otra cosa es la atención que han recibido hasta la fecha, que desde el punto de vista médico no tiene ni punto de comparación con la que brindan la sanidad española y europea.

"Cuando la examiné físicamente me di cuenta de que tenía puesta una tracción con hierro de los años 60… Así funciona Vietnam. Tu opinión no pinta nada, pero por lo menos hicieron algo. Le estaban dando antibióticos y la medicación se la daba la propia María. Ella le ha ayudado muchísimo en cuestiones de dolor e higiene personal, porque si no la atención aquí es un desastre", apostilla.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que este médico español, que se formó en la Facultad de Medicina de Zaragoza, atiende una situación de este tipo en Vietnam. De hecho, se podría decir que es algo habitual en el servicio de Urgencias de la clínica que él regenta. "He evacuado por lo menos a 6 o 7 pacientes europeos en situaciones mucho peores; algunos intubados; otros en muerte cerebral, con tetraplejias... Hemos llevado gente a Europa, a Australia y Japón con traumatismos muy graves. Aquí te toca lidiar con todo tipo de situaciones: desde defunciones hasta el caso reciente de un chico español al que fui a ver al Cho Ray Hospital de Ho Chi Minh, donde llevaba tres días admitido y no se habían dado cuenta de que tenía un traumatismo importante también por culpa de un accidente de moto", cuenta. En esta ocasión, Arellana tuvo que lidiar también con todo tema del papeleo para poder visitarlo. "Me costó también tiempo sacarlo de ahí. La familia estaba en 'shock', pero lo pudimos enviar a un centro neurológico y creo que se va a recuperar. Es un caso triste con final feliz, pero hay otros más difíciles que acaban peor", lamenta este médico.

La repatriación puede tardar semanas

En el caso de Noelia y María, todo apunta a que "en el plazo de un mes" puedan volver a España, aunque por el momento son solo especulaciones, ya que todavía deben volar a Bangkok para operarse y recuperarse allí de las lesiones sufridas. "Ahora estamos esperando para trasladarla a la capital tailandesa en un jet privado. Dependemos todavía de lo que diga el seguro que tenían contratado, pero aun con todo en el hospital en el que estaban no las habríamos dejado. No es una cuestión de dinero, sino de atención. La habríamos pagado entre todos", asegura este médico.

Si todo va bien, Noelia, su madre y María partirán mañana a primera hora para Bangkok acompañadas por un médico y una enfermera de esta clínica privada. "Mapfre se ha negado a pagar el traslado a Tailandia, pero la familia ha conseguido reunir el dinero y van a hacer una transferencia desde España. Mi jefe, de momento, va a adelantarlo todo para que mañana a primera hora podamos volar con ellas a Bangkok", adelanta este médico, que aconseja asimismo a la población leer muy bien la letra pequeña antes de contratar un seguro de viaje, "imprescindible" -reitera- antes de ir al extranjero.

"Desde aquí llevamos todo el equipo móvil, con material incluso para poder intubar al paciente. La logística y el papeleo es lo más difícil de hacer, pero lo llevamos haciendo tantos años que tenemos el acceso garantizado en todos los hospitales que de antemano saben que vamos. Al llegar tienen la ambulancia, el quirófano y todo preparado. Les decimos lo que hay y el seguro si accede hace un depósito inicial de pago", explica este médico, que lleva años ejerciendo esta especialidad fuera de España.

"En la Universidad de Zaragoza pasé los seis mejores años de mi vida. La calidad humana de esta ciudad es el mejor recuerdo que guardo de mis años allí"

Antes vivió 23 años en Londres, donde cambió la especialidad de Traumatología por la de Medicina de Urgencias. Ahora es jefe de este servicio en una clínica de Vietnam, tras haber pasado dos años en Singapur, también como responsable de Urgencias del hospital más grande del país. Cuenta que nunca ha trabajado como médico en España, donde tiene a su familia y a sus amigos "maños" de la Facultad. "Intentamos juntarnos siempre que estamos cerca unos de otros. En la Universidad de Zaragoza pasé los seis mejores años de mi vida: fue el despertar. Me vine de Navarra, pero tenía familia viviendo aquí (a mi tía Pilar). Había conseguido plaza en Pamplona, pero decidí venirme a Zaragoza, a la universidad pública, y nunca me arrepentí. La calidad humana de esta ciudad es el mejor recuerdo que guardo de mis años allí", confiesa este médico español residente en Vietnam.