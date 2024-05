Despierta el español que acabó en la UCI durante su luna de miel en Cancún: "No se acuerda de nada y no puede hablar"

El joven valenciano ingresado en la UCI de un hospital de Cancún (México) ya ha despertado, aunque "no se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar", y será visitado por el cónsul honorario de España.

Así lo ha asegurado Marta Parada, cuñada de Adrián Fernández, quien se encontraba junto a su mujer, Sofía Parada, de luna de miel en un hotel en Cancún -con su hijo de 7 años- cuando sufrió un corte de digestión en la piscina y un ahogamiento posterior que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

Los socorristas consiguieron reanimarlo y fue trasladado al hospital más cercano, situado a una hora de distancia del hotel, donde ingresó en estado crítico, y desplazado posteriormente a otro centro hospitalario con coma inducido.

La cuñada de Fernández ha explicado que en los últimos dos días se ha estado bajando la sedación al enfermo, quien ha respondido bien y ha despertado, aunque los médicos no ven de momento conveniente el traslado a España.

En este sentido, Marta Parada ha indicado que la familia desconoce si el Gobierno español "va a hacerse cargo", y ha explicado que su hermana le ha dicho que este miércoles recibirá la visita del cónsul honorario: "Imagino que se hablará el tema. Hasta el momento no sabemos nada, posiblemente hoy se aclare algo, no lo sé".

Respecto a los gastos hospitalarios en Cancún, que ya ascienden a cerca de 90.000 euros, entre ellos los 20.000 asumidos por el seguro, ha agradecido la ayuda recibida por personas anónimas para que la familia pueda hacer frente a esta situación.

Según ha explicado, la familia se plantea pedir un préstamo bancario ya que está agotando sus ahorros y desconoce cuánto tiempo más estará Fernández ingresado en Cancún, localidad a la que se han trasladado tanto los padres del enfermo como los de su mujer.