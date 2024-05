Muere asesinado el fotógrafo y guía turístico catalán Toni Espadas en un ataque en Etiopía

El canal chileno Teletrece confirmó este lunes la muerte del fotógrafo catalán y guía turístico Toni Espadas, integrante del equipo del programa 'Socios por el Mundo', quien fue "víctima de un complejo incidente mientras se encontraban grabando en Etiopía, África", señaló la cadena en un comunicado.

"Como Canal 13 lamentamos profundamente el deceso de Toni, y a la distancia, enviamos a su familia todo nuestro apoyo", agregó la nota.

Equipo de 'Socios por el mundo" atacado en Etiopía: guía turístico Toni Espadas fue asesinadohttps://t.co/SSsbmohj6W pic.twitter.com/2z2HglXIfI — T13 (@T13) May 20, 2024

El equipo se encontraba grabando a la tribu Murci, en Etiopía. Teletrece se comunicó con el equipo en Etiopía y relataron que no fueron atacados por la tribu que estaban visitando, señaló el canal, sino que el ataque "se registró una vez que se retiraban de la zona, después de haber terminado la jornada, en el camino de regreso". "Los conductores y todos los integrantes del equipo del programa realizado por la productora MkZeta, están en buenas condiciones de salud", apuntó el comunicado.

Espadas formaba parte del equipo liderado por el reconocido periodista chileno Francisco 'Pancho'" Saavedra y el actor, también chileno, Jorge Zabaleta, presentadores de 'Socios por el Mundo', un programa para "descubrir nuevas y lejanas culturas, revelar exóticos y bellos paisajes, y vivir grandes aventuras", según expone el canal en su web, y del cual empezaron a grabar la tercera temporada a principios de abril.

La víctima, nacida en Barcelona en 1969, era fundador de Rift Valley Expeditions, una empresa de especialistas y asesores en viajes a África. Había visitado decenas de países africanos, retratando y documentando la vida de muchas de sus personas.

Según explica en su página web, Toni Espadas empezó a explorar mundo de bien joven, combinando dos de sus grandes pasiones: "El viajar y la fotografía". Su primera aventura africana es País Dogón (Mali) "que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas". Más adelante, fue descubriendo otros territorios, con un especial interés por Etiopía, un país "que marcará mi vida para siempre. A partir de entonces me he centrado muy especialmente en las etnias y poblados del Valle del Omo, donde he construido relaciones personales muy profundas, especialmente con la etnia Hamer que me ha permitido fotografiar y conocer su estilo de vida, aceptándome en sus vidas como si fuera uno más. Ellos me dieron la oportunidad de entender uno de los grupos tribales más hermosos de África", relata.

Tanto la Cancillería de Chile como Canal 13 "se encuentran realizando todas las gestiones para que puedan salir lo antes posible del país, volver a Chile y darles todo el apoyo que requieran", cerró el comunicado.