La adjudicación de plazas en centros de discapacidad en Aragón se retrasa hasta un año por la subida de los precios

La subida del 5% en el precio de las plazas concertadas de centros de día, ocupacionales y residencias para personas con discapacidad ha motivado retrasos de hasta un año en el caso de varias familias aragonesas que se han visto abocadas a tener a sus hijos en casa, tras acabar el colegio, mientras se solucionaba esta cuestión, que ha supuesto un "esfuerzo presupuestario importante" para el Gobierno de Aragón.

"Hay familias que llevan una demora de un año por tema económico y burocrático. Desde el punto de vista de las familias, hay que atenderlas. Ha habido un grupo de usuarios con discapacidad de Alcañiz que al acabar el colegio Gloria Fuertes (suele ser a los 21 años), no han tenido posibilidad de venir al centro, y a veces es la única opción que tienen las familias. Normalmente estas plazas se contratan en septiembre, pero hay usuarios que llevan una demora de un año porque acabaron el curso en 2021", explica Ramón Royo, gerente de Atadi.

El nuevo incremento del precio de las plazas, que se han encarecido un 16% desde 2015, según ha precisado la DGA, era una de las reclamaciones que venían haciendo esta y otras entidades para compensar la subida del IPC y poder hacer frente a la actualización del convenio pactado a nivel nacional para subir el sueldo de los cuidadores, que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. "Esa subida ha hecho que hayamos reclamado un incremento económico importante que ha llevado al Gobierno de Aragón a replantearse todo", señala Royo.

Entre tanto, al menos siete familias afectadas de la provincia turolense han tenido que hacer "encaje de bolillos" estos meses para que sus hijos no se vieran afectados por esta demora, que les priva de un servicio "inclusivo" y muy importante para la mejora de su autonomía. "Hay una parte de socialización que es muy importante y que se consigue en el centro ocupacional al tener un grupo de gente con el que te sientas bien y puedas estar, aparte de tener una actividad diaria y esa rutina tan importante", puntualiza este gerente.

La hija de Elena Soldevilla, una de las familias afectadas por estos retrasos, acabó el colegio en 2021, y solicitaron plaza en Atadi al año siguiente. "Tendríamos que haber empezado en principio para octubre o noviembre. Luego pensamos que para enero, una vez aprobados los presupuestos, habría plaza. Y estamos en agosto con todo paralizado, los chicos en casa y sin saber nada. Nosotros hemos puesto una queja en la consejería de Servicios Sociales y aún no la han contestado. Igual han pasado tres meses... Nos sentimos abandonados", afirma Soldevilla, madre de una joven con discapacidad de 21 años.

Conciliar en vacaciones siempre es más fácil para las familias, pero temen volver a los trabajos y que esta cuestión siga sin resolverse, aunque la DGA asegura que la adjudicación es "inminente".

"Ahora hay chicos que no hacen nada… Estar en casa. Mi hija tiene la suerte de que puede realizar otras actividades, pero la mañana la pasa encerrada. La única opción en este momento es que los chicos vayan al centro. Tienen derecho a la plaza y una necesidad imperiosa de tener una actividad diaria, cotidiana, una rutina. Y luego las familias necesitamos ese respiro también y conciliar en condiciones", defiende esta madre, que critica el "error" por parte del Gobierno de Aragón "al aumentar el precio por plaza después de haber aprobado los presupuestos y no antes", hecho que paralizó todo el proceso de adjudicación de las mismas el pasado mes de mayo.

Una familia monoparental de Alcañiz

"A lo mejor en Zaragoza hay más centros ocupacionales donde acudir, pero aquí solo tenemos esto. Hay que pensar en estos chicos"

Raluca I., vecina de Alcañiz, es madre de otro chico de 18 años con un trastorno de conducta grave. Antonio acabó las clases el curso pasado, en el Colegio Gloria Fuertes de Andorra, y solicitaron la plaza para acceder al centro ocupacional de Atadi el pasado mes de mayo, "cuando ya nos dijeron que el chico no podía seguir". "Somos los últimos en llegar. Deberíamos entrar ahora en otoño, pero nos queda una semana y no tenemos noticias. Visto como está el tema, me sumo a la denuncia colectiva de los otros padres que llevan esperando un año. Tenemos miedo de que vuelva a pasar", afirma esta madre, miembro de una familia monoparental.

En su caso, reconoce, la conciliación es más complicada todavía al ser ella la única fuente de ingresos de la casa y no disponer de una red de apoyo familiar. "Ahora en verano nos vamos trampeando con las vacaciones, o bien mi familia, o pagando a alguien… Pero yo no puedo estar pagando a alguien durante todo el año, necesito una solución. Si me veo en la situación que se han visto los demás padres, que llevan un año en casa con los chicos, me asusta bastante, porque tengo que trabajar", afirma Raluca, que está pendiente de la adjudicación de plazas. A su hijo Antonio le hicieron una valoración tras pasar por un ingreso "hace poco". Actualmente tiene reconocida una dependencia de segundo grado (70%) y hasta que les concedan la plaza su madre percibe una prestación por cuidados en el entorno familiar de 268 euros. "Yo con eso no cubro mi jornada laboral para que alguien se quede con él y tampoco es el interés que tenemos. No es lo mismo que una cuidadora venga a tu casa y lo atienda a que tu chico salga del hogar y tenga unas relaciones sociales. Con ese dinero no puedo darle las prestaciones que reciben en los centros, donde tienen la oportunidad de relacionarse e integrarse", recalca esta madre, que ha mirado otras opciones tratando de buscar una solución. "Hablé con la trabajadora social de Atadi, para que hasta que nos concedan la concertada, pudiera pagar por privado media plaza y que el chico vaya 4 o 5 horas por la mañana, para que yo pueda trabajar, y me dijeron que esa opción no existía. A lo mejor en Zaragoza hay más centros ocupacionales donde poder acudir, pero aquí solo tenemos esto y hacen falta más plazas. Las familias no queremos los 268 euros, sino un centro donde acudir las 7 u 8 horas que estás trabajando para que nuestros hijos estén atendidos", subraya esta madre.

Un esfuerzo económico "muy importante"

En la actualidad, según datos del Gobierno de Aragón, el precio de estas plazas concertadas a entidades que forman parte del sistema público de Servicios Sociales oscila entre los 29,16 euros al día que paga la administración autonómica por un usuario que acude a un centro ocupacional y los 139,40 euros al día de máximo (95.05 euros mínimo) de una plaza en residencia, pasando por los 46,14 euros que cuesta una plaza en centros de día. Desde la consejería de Servicios Sociales explican que, en este tiempo, estas personas han estado cobrando una prestación por cuidados en el entorno familiar que dejarán de percibir cuando se les adjudique la plaza. "Se han adjudicado plazas en Aragón hasta mayo, que se aprobó el aumento. El IASS financia al 100% las actividades asistenciales en centros de día y ocupacionales. y el esfuerzo presupuestario que se ha hecho es muy importante teniendo en cuenta que el incremento del precio por plaza afecta tanto a mayores como a menores con discapacidad", puntualizan. En total, el incremento previsto hasta 2023 es del 6,5%, tras aumentar ya un 5% este año. La DGA recuerda que ya se había incrementado el coste de estos servicios un 9,5% desde 2015, lo que supone en total una subida del 16% de 2015 a 2023, y aunque de momento no hay una fecha cerrada que puedan dar a las familias de cara a este curso que viene, aseguran que la adjudicación de las mismas es "inminente".