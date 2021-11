Glovo suma Zaragoza a sus ciudades con servicio de entrega ultrarrápida

Si ya lo cantaba Queen allá por 1989: ‘I want it all, and I want it now’. Lo quiero todo, y lo quiero ahora. Está todo inventado, por mucho que las nuevas generaciones piensen siempre que lo que hacen no tiene parangón en la historia. El consumo también va en esa dirección, y más después de un confinamiento que obligó a los españoles a ponerse las pilas en las compras ‘online’. Pero en contra de lo que pudiera parecer, el consumo a golpe de clic, que tampoco era tan nuevo, ha venido para quedarse también en la nueva normalidad, y eso de que te traigan a casa cualquier cosa que necesites en el menor tiempo posible se está convirtiendo en el reto a batir para las empresas de reparto. De reparto... de lo que sea.

La inmediatez y la economización del tiempo son conceptos imprescindibles en servicios como el envío de comida a domicilio. Ir a la compra al mercado o supermercado, sin embargo, se había mantenido como un ejercicio romántico del día a día que se resistía a amoldarse a los tiempos que corren. Hasta ahora.

Las ‘startups’ encargadas de hacer entregas ultrarrápidas se están extendiendo a la misma velocidad con la que prometen cumplir en sus servicios, y la compra del súper es un terreno ya conquistado por estas empresas en plena fase de aceleración. Atrás queda lo que hace años era el ‘no va más’ de las grandes superficies: las entregas en casa, normalmente al día siguiente de hacer la compra de manera presencial. Incluso empiezan a ser obsoletos los pedidos ‘online’, que acortaron los plazos y prometían hacer llegar lo adquirido en el mismo día, aunque varias horas después. Eso ya lo hacen por el cliente las plataformas de 'delivery', y bastante más rápido. Lo que se lleva ahora son las entregas casi inmediatas, en menos de 15 minutos. Y los más jóvenes, que no han vivido nada de lo anterior, o lo han rozado apenas, son los que más utilizan un servicio que para ellos ya es esencial: disfrutar casi al momento de cualquier cosa que quieran, y desde la comodidad del sofá de casa.

'Micro-fulfillment center' de Glovo en Arzobispo Domenech, en Zaragoza. Heraldo.es

En esta línea, Glovo, una de las plataformas de ‘delivery’ que operan en Aragón, ha abierto recientemente un nuevo ‘micro-fulfillment center’, el supermercado de conveniencia digital “más rápido del mercado”, también conocidos como supermercados 'fantasma', que comenzó a funcionar a finales de verano en la calle del Arzobispo Domenech 37 de Zaragoza, apenas unos meses después de abrir uno, más pequeño y ya cerrado, en el Coso. Desde allí parten sus ‘riders’ con las mochilas cargadas de productos de alimentación y droguería con una única consigna: llevar los encargos a su destino lo antes posible. No por nada se llama Glovo Express.

En este supermercado digital, sin mínimo de compra, los usuarios de la plataforma encuentran los productos más populares del mercado, desde aguacates a plátanos de Canarias, pasando por hielo, refrescos, detergentes, bebidas, aperitivos, agua, pan, huevos, pasta… Pide lo que quieras. “Y recíbelo en minutos”, publicita la plataforma.

El mecanismo es sencillo. La propia aplicación de Glovo incluye ahora Glovo Express, un botón nuevo entre sus clásicos (comida, supermercado, parafarmacia y belleza, tiendas y regalos, envíos, alta cocina y el primigenio ‘lo que sea’). Una vez pulsado el mismo, la 'app' permite diferenciar entre entregas a domicilio o recogida en el propio establecimiento, a gusto de las necesidades del cliente. En el primer caso, los plazos de entrega oscilan entre los 5 y los 15 minutos, con un coste del servicio de 1,79 euros. No obstante, si el pedido supera los 12 euros solo se paga el producto. En el segundo, el tiempo de entrega se alarga hasta un máximo de 20 minutos y el radio de acción recomendado es de 200 metros. El servicio funciona de 8.00 a 2.00, todos los días del año.

Entre los productos más demandados por los usuarios de Glovo Express están el vodka Absolut premium por 15,99 euros, el papel higiénico Scottex (16 unidades) por 4,49, un pack de cuatro bolsas de snacks salados por 5,99, pizzas Ristorante por 3,99, helado Ben & Jerry’s de 465 ml por 6,29 o 12 preservativos Durex por 9,99, según indica la plataforma.

El resto de la aplicación Express, muy intuitiva, está dividida en categorías para encontrar fácilmente los productos necesitados. Por ejemplo, desayunos y dulces, bebidas, productos frescos, huevos y lácteos, aperitivos, despensa, congelados, hogar, parafarmacia y bebé, amén de tres subgrupos destacados denominados 'Gaming' (bebidas energéticas, pizzas, fajitas, nachos y helado) 'BBQ Time' (pan de molde, hamburguesas, salsas, vinos y dulces) y Relájate (champús, suavizantes y cuidado del cabello, productos de depilación, pañales, pasta de dientes o artículos para el afeitado). Por cierto, todo lo que se oferta son primeras marcas.

E incluso si el pedido no corre tanta prisa, las alianzas de Glovo con Carrefour, Aldi o DIA, además de con otras tiendas pequeñas locales que varían según la ciudad, acercan los productos a los usuarios con rapidez y eficacia en más o menos media hora. En España, Glovo compra directamente los productos a los proveedores, lo que le permite obtener mejores márgenes que si las compras fueran a otros intermediarios.

Apuesta estratégica

Desde Glovo explican que hace ya más de tres años que apostaron por abrir el primer 'micro-fulfillment center'. Fue, cuentan, después de su “consolidación en el ‘food delivery’”, por lo que decidieron avanzar en España “la tercera generación del comercio, el Q-Commerce”, basado en la entrega ultrarrápida de todo tipo de productos. “Es una apuesta estratégica de la compañía a nivel global, contando incluso con una unidad de negocio propia”, cuentan los responsables de la plataforma tecnológica, fundada en Barcelona en el año 2015 .

Esta nueva generación del comercio es posible gracias a una red logística de ‘micro-fulfillment centers’ muy eficientes, desde los que opera Glovo Express. En la actualidad, la compañía tiene 33 ‘micro-fulfillment center’ en España, uno de ellos el de Zaragoza, y 75 en todo el mundo. Su plan de expansión es “muy ambicioso”: alcanzar 110 establecimientos de este tipo a nivel global.

La idea que vertebra la estrategia de Glovo gira en torno a una nueva generación de comercio electrónico rápido, que plantea entregas en 35 minutos dentro de la ciudad para competir con gigantes como Amazon.

Glovo está presente en más de 900 ciudades de 23 países del mundo. En España, opera en 400 ciudades y cuenta con más de 15.000 repartidores, así como más de 30.000 establecimientos asociados. A día de hoy, la plataforma tiene un total de 2.500 empleados fijos en 23 países y 870 ciudades.

Desde su nacimiento en 2015, la plataforma no ha parado de crecer, y si en 2019, antes de la pandemia del coronavirus, facturó 218 millones de euros, el año pasado esta cantidad se elevó a 359,77 millones, y pasó en 12 meses de tener 571 trabajadores a 1.700, repartidores aparte. Y es que fue sobre todo en esos meses de confinamiento cuando las compañías de 'delivery' dieron el gran salto. Con millones de ciudadanos sin poder salir de casa, proporcionarles todo lo que necesitaran en cuestión de minutos se convirtió en un negocio millonario que ha llegado para quedarse.