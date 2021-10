Solo el 8% de las compras que los aragoneses hacen por internet se quedan en la Comunidad

En cuestión de un año, el comercio electrónico ha experimentado de golpe el avance que habría tenido en cinco o seis. Y es que la pandemia cambió drásticamente la forma de comprar de los españoles en general, y los aragoneses en particular. No en vano, los ciudadanos se metieron en sus casas, la mayor parte de los negocios cerró sus puertas y se acabó lo de salir de compras. Quienes ya tenían la costumbre de consumir a golpe de clic mantuvieron e incluso aumentaron su hábito, y quienes nunca o casi nunca se habían enfrentado a las ventas ‘online’ tuvieron que ponerse las pilas. Y con ellos, los comercios al otro lado del ratón, que no siempre son grandes empresas, y que debieron adaptarse a marchas forzadas a esta tendencia. Muchas tiendas físicas han tenido que dar el salto a la web para tratar de evitar su desaparición.

Los aragoneses consumimos 2.148 millones en comercio electrónico en 2020, según datos e informes cruzados del Instituto Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC) y el BBVA. Pero de ese importe, más del 50% ha ido a parar a vendedores no españoles y solo un 8% (172 millones) ha ido a parar a empresas aragonesas. Un porcentaje que, a juicio de la plataforma de compras por internet aragonesa Zerca!, es “demoledor” y da una idea de la “tremenda fuga de gasto” que se produce a través de las compras ‘online’. Con todo, el crecimiento experimentado es brutal.

“Estamos ante un cambio de paradigma en el consumo. El comercio tradicional tiene los días contados. Los días no, las horas. Podríamos hablar, aunque suene duro, de su extinción masiva. Al menos si no sabe, no puede o no quiere adaptarse”. Mauricio Martínez, presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, habla de un salto “inmenso” entre los niveles de ventas de 2019 y de 2020. De volúmenes más que duplicados en algunos casos. Como el de Mizesta, la web de venta de productos del Mercado Central, Mercado de Valdespartera y Mercado Cuarzo, donde los pedidos, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, aumentaron un 303% respecto al año anterior. Y también de grandes caídas, como la de las reservas de hoteles o la del sector de viajes, que en Aragón sufrió una bajada de ventas de entre el 87% y el 95% debido a las restricciones de movilidad decretadas, según datos de la Asociación de las Agencias de Viajes de la comunidad, y que ahora, poco a poco, está volviendo a despegar.

Con la pandemia en franco retroceso y el grueso de la población vacunada, los hábitos de compra de los aragoneses podrían tenerlo todo a favor para volver a corresponderse con los datos anteriores a 2020. Pero la tendencia del ‘e-commerce’, o comercio electrónico, ha venido para quedarse, tras registrar un crecimiento exponencial en 2020 del 29% y generar un consumo en Aragón por valor de 2.148 millones de euros, según estimaciones de la plataforma aragonesa Zerca! Eso sí, es necesario ser “realistas”. Si el año pasado fue el del inesperado ‘boom’ de ventas, las comparativas del crecimiento que se logre en 2021 deberán hacerse con respecto a 2019, no con 2020. “Es como si un año ganas la Champions y al año siguiente tienes que ganarla otra vez, sí o sí”, ilustra Mauricio Martínez. De momento, en el primer trimestre del año el comercio ‘online’ en Aragón creció un 65%.

¿Y qué se compró en la Comunidad, y en realidad en toda España, durante el confinamiento? Fundamentalmente, tecnología y productos de alimentación y bebidas, los nichos de mercado más pujantes, seguidos de cerca por los electrodomésticos y los artículos de bebé, según los datos de la plataforma, considerada una suerte de Amazon aragonés. Actualmente, su top ventas incluye cafeteras de cápsulas, comida para perros y el libro ‘Salud prohibida: incurable era ayer’, de Andreas Ludwig Kalcker, con una “increíble” acogida en la web.

Por el contrario, sectores como joyería, relojes, moda y ocio y entretenimiento son a los que más les está costando despegar en esto del comercio electrónico. ¿Por qué? “Básicamente -responden desde Zerca!- por las peculiaridades de su compra a nivel ‘online’, por la oferta y por la competitividad de los comercios locales frente a otros competidores extranjeros”.

"En temas de comercio, no se puede competir en 2021 con las armas de 1980

"Nuestra proyección es que el comercio electrónico crecerá a un ritmo sostenido durante los próximos años", explican desde Zerca! Como ejemplo, añaden que sus transacciones crecen "a un ritmo de un 30% cada mes". "Cada vez tenemos más visitas en nuestro 'marketplace', y aumentan el 20% cada mes".

“Internet te ayuda a vender más”, zanja Mauricio Martínez, quien resalta el esfuerzo que debe hacer el pequeño comercio para estar presente en la red captando la atención de clientes presentes y futuros. A su juicio, las tiendas ‘de toda la vida’, en su gran mayoría, han vivido de espaldas al comercio electrónico y han visto en él más una amenaza que una opción natural acorde a los tiempos. “Antes, la captación de nueva clientela se hacía básicamente a través del escaparate, del boca a oreja, de la publicidad en prensa o radio. Ahora, o te posicionas bien en buscadores como Google o no tienes nada que hacer”, razona. La clave, a su juicio, es la formación, para saber qué necesitas, a quién encargarlo y cómo hacerlo funcionar correctamente, algo muy difícil cuando no se conoce nada al respecto. Y para ello hay que readaptarse, reinventarse y aprender, "porque no se puede competir en 2021 con las armas de 1980", concluye.