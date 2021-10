Llamadas comerciales y spam telefónico: una pesadilla de la que es difícil despertar

Es posible que estemos en la era digital, pero el teléfono sigue siendo un arma clave en el arsenal de las empresas de telemárketing, de diversas empresas fantasma y también de los estafadores. Gracias a los marcadores automáticos, sistemas informáticos que llaman aleatoriamente a números combinados al azar, los operadores pueden realizar millones de llamadas al día, y seguro que a veces le da la impresión de que todas las recibe solamente usted.

Le suena el teléfono, y el identificador de llamada registra un número de un terminal fijo con prefijo de cualquier capital española, o un número muy largo identificado como proveniente de países como Alemania o el Reino Unido. Pueden ser también un número móvil normal y corriente que usted no tiene guardado en su agenda y que, una vez respondida la llamada, solo le ofrece silencio al otro lado de la línea, o esta se interrumpe repentinamente. Así durante varios días, a veces durante semanas. Si hace una rellamada, normalmente la operadora le dirá que ese número no existe. Y si hace una búsqueda en Google, probablemente vea decenas de entradas de usuarios que avisan de que se trata de spam telefónico.

También puede ocurrir que, cuando descuelgue el teléfono, un amable operador u operadora le llame por su nombre se haga pasar por un trabajador o técnico de una empresa o determinado servicio, o le diga que ha ganado un premio, que hay movimientos sospechosos en su cuenta bancaria y quieren confirmar los datos, o que tal o cual supermercado le ofrece un cheque regalo para gastar en sus tiendas. Cuidado. Esta práctica se llama ‘vishing’ y es utilizada por los ciberdelincuentes para tratar de engañarle y hacerse con sus datos, para que realice alguna aportación económica e incluso se instale algún programa malicioso en su dispositivo o que facilite al ciberdelincuente el acceso al mismo. Desconfíe y tenga en cuenta que ninguna entidad bancaria ni organismo público o privado le pedirá nunca su información confidencial por teléfono.

Además, en el apartado de márketing telefónico, últimamente se está registrando un aluvión de llamadas a los usuarios de compañías del sector eléctrico que pugnan por captar clientes en medio de una guerra de precios a raíz del encarecimiento de la factura de la luz. Llamadas todas ellas molestas ya que se producen a cualquier hora del día, porque, como recuerdan desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), no siempre se realizan desde España aunque el prefijo o la numeración correspondan a operadores radicados en territorio nacional.

Una llamada sospechosa Heraldo.es

Precisamente, para intentar acabar con las llamadas a horas intempestivas, las cinco principales operadoras del mercado español firmaron el pasado mes de julio un nuevo código deontológico con el que se busca restringir las malas prácticas existentes en el sector. Entre otras cosas, se comprometen a evitar las llamadas comerciales antes de las nueve de la mañana y después de las nueve de la noche, así como en fines de semana y festivos, a limitar a tres los intentos de contacto con los consumidores o a no volver a contactar en un mínimo de tres meses con los usuarios que no hayan mostrado interés por la oferta comercial.

Además, ya han iniciado los cambios en sus respectivas operativas para asegurar, adicionalmente, que como máximo a partir del 1 de enero de 2022 dejen de realizarse estas comunicaciones antes de las diez de la mañana o entre las tres y las cuatro de la tarde.

Para cortar este acoso existen diferentes soluciones, como optar por bloquear el número de teléfono desde el que recibe las llamadas (una sencilla opción en los ajustes de su terminal móvil), descargarse aplicaciones o contratar servicios de protección contra ellas o apuntarse a la Lista Robinson, un sistema eficaz… pero con matices importantes, como recuerda José Ángel Oliván, portavoz de la UCA.

"Si haces una compra en Amazon y aceptas sus condiciones y el uso de tus datos, ya no puedes exigirles que no te envíen publicidad"

Y es que la lista, en la que es muy sencillo inscribirse, te protege de las entidades con las que nunca has interactuado, pero no con las que sí has tenido un contrato. “Si haces una compra en Amazon y aceptas sus condiciones y el uso de tus datos, ya no puedes exigirles que dejen de enviarte publicidad o que no vendan tus datos a terceros, porque les has autorizado a hacerlo”, explica Oliván. En un mundo en el que cada vez hacemos más transacciones y compras por internet, damos constantemente consentimientos de los que muchas veces no somos ni conscientes, porque solo con ver vídeos o películas en el móvil o el ordenador ya estamos aceptando ‘cookies’, o ficheros de datos que una página web envía a la terminal cuando la visitamos.

Desde la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, indican que hay que prestar atención cuando navegamos por internet, ya que es probable que al registrarnos en algunas páginas nos soliciten el consentimiento para recibir publicidad, tanto por correo electrónico o mensajes de texto como por medio de llamadas telefónicas. “Dichos consentimientos deberán darse mediante un acto afirmativo claro que refleje nuestra voluntad de aceptar este tratamiento de datos. Por tanto, no será válido nuestro consentimiento si nos envían una comunicación indicándonos que si no contestamos se entiende que hemos prestado dicho consentimiento”, advierten.

Y a veces, aunque se esté en la Lista Robinson, algunos consumidores siguen recibiendo llamadas o mensajes no deseados, a veces porque las empresas radicadas fuera de la Unión Europea "escapan al control" de la iniciativa, explica Oliván, o que las bases de datos de las compañías tarden en actualizarse. Mientras tanto, la pesadilla continúa, con lo que se aconseja denunciar los incumplimientos a Protección de Datos.

El portavoz de la UCA también avisa contra empresas de compraventa de ropa y objetos de segunda mano, como Wallapop o Vinted, que últimamente están gastando un dineral en publicidad y aparecen a todas horas en los anuncios. “¿De dónde sacan el dinero para ser rentables, si no cobran ni al que vende ni al que compra? Pues de la venta de los datos personales de los usuarios, una información valiosísima para cualquier empresa”, indica.

Ese tráfico de datos explica en parte porqué al visitar una página web aparecen anuncios que nos interesan. Porque un rato antes, o hace tres días, buscamos información sobre tal o cual producto y el historial de búsquedas recuerda esas preferencias. Para evitarlo, Oliván insta a borrar ese historial a menudo, o como mínimo borrar las ‘cookies’ del ordenador o el móvil. Y en el caso de los teléfonos, desconectar la ubicación y solo conectarla cuando se necesite, porque si no se hace, “es posible que se sepa que te has parado delante de tal escaparate y te bombardeen con anuncios relativos a esos productos en concreto”.

También es interesante comprobar qué se autoriza cuando se descarga una aplicación nueva para el teléfono y si tiene sentido lo que te piden. “Si te instalas una app de juegos, ¿para qué necesitan saber tu ubicación o acceder a tus contactos o tus fotos?”, alerta el portavoz de UCA.

Para saber más, desde la asociación remiten también a la página de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), desde la que se puede acceder a indicaciones útiles o cursos y talleres para potenciar las habilidades al navegar por internet y proteger los dispositivos, entre otras cosas.