¿Qué porcentaje de población se ha contagiado en cada zona de Aragón? Báguena, Utrillas y Tauste lideran la lista

Aunque el coronavirus no entiende de fronteras, su impregnación en Aragón ha sido desigual. Mientras que en algunas zonas apenas ha penetrado, en otras ha llegado a contagiar a un porcentaje relativamente elevado de población. Después de casi un año de pandemia, han contraído el virus el 7,59% de los aragoneses, según los datos oficiales. Estas cifras no reflejan el número total de infectados, ya que muchos fueron (y son) asintomáticos y, en ocasiones, sus casos no son detectados –especialmente en la primera ola–. De hecho, el último estudio de seroprevalencia en diciembre estimó que se había infectado el 12% de la población de Aragón.

Sin embargo, los datos oficiales de la DGA permiten comparar con criterios comunes los distintos territorios. Según estas cifras, la zona básica de salud en la que se ha contagiado un mayor porcentaje de población es Báguena. Un área que, curiosamente, a finales de abril era una de las pocas de Aragón que no había registrado ningún caso.

Ahora, de las 739 personas a las que atiende el centro de salud (incluidos varios pueblos cercanos), 132 (el 17,8%) han dado positivo en algún momento. La estadística, no obstante, está condicionada por los más de 70 residentes y trabajadores de la residencia de ancianos de Burbáguena que se contagiaron. Allí el virus causó estragos y se cobró la vida de 11 residentes, lo que también ha hecho dispararse la tasa de letalidad de la zona de salud: Báguena también lidera esta estadística en Aragón, con un 12,88% de fallecidos sobre el total de infectados.

Tras Báguena, las zonas básicas de salud en las que se ha contagiado un porcentaje más alto de población son Utrillas (12,66%) y Tauste (12,06%). En estos casos, ya se trata de territorios que atienden a más población (5.570 y 7.878 personas, respectivamente), por lo que no están tan influenciados por un brote concreto. En el caso de Utrillas, la incidencia del virus se desbocó tras la Navidad. De hecho, de sus 705 contagios desde el inicio de la pandemia, 300 se dieron entre el 1 y el 31 de enero.

Tras Báguena, Utrillas y Tauste, las siguientes zonas básicas de salud con mayor porcentaje de población contagiada son Aliaga (11,67%), Daroca (11,32%), Grañén (11,31%), Cedrillas (11,30%), Teruel Ensanche (10,76%), Teruel Centro (10,37%) y Ejea de los Caballeros (10,10%). Estos tres últimos casos son llamativos, ya que son zonas grandes que atienden a entre de 17.500 y 19.500 personas cada una.

En Zaragoza capital, los peores datos se registran en las zonas de Oliver (9,08%), Delicias Norte (8,77%), Casablanca (8,75%), Delicias Sur (8,67%) y Miralbueno-Garrapinillos (8,63%).

En Aragón, las zonas en las que menos ha entrado el virus en proporción a la población son Sástago (2,01%), Mosqueruela (2,51%), Aínsa (2,53%), Berdún (2,80%), Ariza (3,03%), Ateca (3,29%) y Hecho (3,33%). Todas atienden a menos de 4.500 personas.

El estudio de seroprevalencia que mide el impacto que ha tenido en virus en España apuntó en su última ronda –a mediados de diciembre– que el 11,7% de los aragoneses se había contagiado, cuatro puntos más de lo que marcan los registros. Eso supondría que desde marzo hasta finales del año pasado habrían pasado la enfermedad más de 155.500 aragoneses (muy por encima de las cifras oficiales, que apuntan a casi 100.000 los contagiados y cerca de 3.000 los fallecidos por covid). Solo Madrid (18,6%), Castilla y León (16,1%), Navarra (14%) y Castilla-La Mancha (12,6%) superan a Aragón en este informe.

En cuanto a la letalidad (porcentaje de fallecidos del total de infectados), el porcentaje de Aragón es del 3%. Por zonas básicas de salud, a Báguena (12,88%) le siguen Cedrillas (11,20%), Alfambra (10%), Casetas (9,34%), Casablanca (7,88%), Miralbueno-Garrapinillos (7,25%) y Campo de Belchite (6,98%). En todas hubo residencias de ancianos con brotes importantes, lo que demuestra la gravedad de los brotes en este tipo de centros.