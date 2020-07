El 77% de las tiendas aragonesas han puesto carteles informativos de la covid-19

Consumo ha comenzado una campaña de inspección en Aragón coincidiendo con el periodo de rebajas, que este año ha constatado que el 77,6% de los comercios aragoneses exponen carteles informativos con las medidas de prevención de la covid-19. Desde principios de julio, se han revisado 1.101 establecimientos de las tres provincias (785 en Zaragoza, 170 en Huesca y 146 en Teruel) para vigilar las condiciones de publicidad y venta y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El informe también desprende que el 93% de los locales ofrece material de protección a sus clientes, fundamentalmente gel hidroalcohólico y guantes, según ha informado la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios.

Este año no hay fechas oficiales de rebajas ni son obligatorias; cada comerciante decide si realizarlas y, en este caso, por cuanto tiempo se prolongan. Según el informe de Consumo, el 50,77% de los comercios aragoneses han decidido hacer rebajas este verano.

En la inspección se vigilan cuestiones generales y algunas otras específicas, derivadas de la situación sanitaria. Más del 82% de los establecimientos exhibe correctamente el precio de venta, frente al resto que no lo hace. Además, es importante que, en periodo de rebajas, figure el doble precio (original y rebajado). Una premisa que debería cumplirse siempre para los productos expuestos en escaparate y que en esta campaña han cumplido el 78,71% de los establecimientos. También es importante que se informe a los usuarios mediante cartelería de la duración de las rebajas. En este caso, el 59% de las tiendas lo hace.

Comparar precios

"Las rebajas suponen una ayuda porque podemos comprar a un precio más económico, pero suponen también una importante tentación. Conviene efectuar una compra meditada y responsable, comparar precios y comprar solo lo que verdaderamente se necesita", recomienda el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez.

Además, este año deben comprobarse nuevos requisitos sobrevenidos a causa de la pandemia. En concreto, se controlan cuatro aspectos: que haya carteles informativos sobre medidas covid-19, que se informe del aforo del local, que haya a disposición de los clientes material de prevención a la entrada de la tienda o que se hayan impuesto otras medidas adicionales como líneas de separación en el suelo o personal de control. El 77,66%, 57,95%, 93,01% y 29,62% de los establecimientos cumplen estos criterios, respectivamente.

"A través de las inspecciones, hemos podido comprobar que en el 93% de los casos ya a la entrada de los establecimientos se dispone de elementos de protección para usuarios y empleados y que en más del 77% la cartelería les recuerda las medidas que deben adoptar, el uso de mascarillas y el respeto al aforo máximo", recalca el director general de Protección de Consumidores y Usuarios.

En la nueva normalidad, toda persona mayor de seis años queda obligada al uso de mascarilla para entrar en un comercio y también en espacios abiertos si no se puede mantener el metro y medio de seguridad. El aforo está restringido al 75%, tanto en locales minoristas como en centros comerciales, y el propietario deberá velar para que no se supere esta cifra. Además, deben realizar desinfecciones diarias, sobre todo de objetos comunes como pomos de puertas, mesas, muebles, perchas, teléfonos, sanitarios, etc., e higienizar las prendas de ropa después de que se las pruebe una persona o si han sido objeto de devolución.

Los probadores deberán ser usados por una sola persona y limpiarse frecuentemente y se dará preferencia al uso de escaleras en lugar de ascensores o montacargas. Siempre se mantendrá la distancia en la atención al consumidor y, si es posible, se hará uso de mamparas o barreras. Asimismo, se promueve el pago con tarjeta y se recomienda a los consumidores permanecer en el interior de la tienda el mínimo tiempo posible para efectuar su compra.

"Es importante, en esta etapa que iniciamos, contribuir a la seguridad de todos y actuar con responsabilidad en nuestra condición de consumidores para prevenir riesgo de contagios, guardar la distancia interpersonal de seguridad, utilizar las mascarillas y colaborar con los establecimientos de comercios y servicios en cuanto a los aforos, uso de probadores y medidas de higiene y prevención", recuerda Pablo Martínez.

Recomendaciones para comprar en rebajas:

1. En las etiquetas debe aparecer el doble precio, el normal y el rebajado. En todo caso, la información debe ser clara, comprensible y que no induzca a error.

2. Los carteles y la publicidad de los establecimientos y comercios anunciarán los productos rebajados como "rebajas" y no deben utilizar términos confusos como "saldos" o "liquidación".

3. Consulte la política de devoluciones y cambios del establecimiento, que deben quedar especificadas en el ticket y/o en la cartelería.

4 . Lo que se rebaja son los precios, pero en ningún caso la calidad: si el producto comprado en rebajas presenta algún defecto o problema, seguiremos teniendo derecho a la garantía legal, reparación, cambio o devolución del dinero, igual que en fechas de no rebajas. Por tanto, las condiciones de servicios adicionales como transporte o arreglos deben estar claramente expuestas.

5. Se recomienda controlar los gastos con tarjeta y pedir créditos al consumo solamente en casos excepcionales y tras un estudio sosegado.

6. Aquellos comercios donde se admita habitualmente el pago mediante tarjetas de crédito deben seguir haciéndolo durante el período de rebajas.

7. Se recomienda hacer una lista de cosas necesarias, comparar precios y no comprar por comprar.

Consumo aconseja comprar, siempre que sea posible, en los establecimientos que exhiben el logotipo de su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, un sistema extrajudicial y gratuito de resolver los problemas que puedan surgir.