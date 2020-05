Las tiendas de moda nupcial de Zaragoza prevén que sus ventas caigan a la mitad

La pandemia de coronavirus ha supuesto un duro golpe para las tiendas de moda, sobre todo las más especializadas, como las dedicadas a trajes de novios y ceremonia, que han estimado un descenso en la facturación de al menos un 50% para este año, debido a la cancelación de celebraciones, y miran con incertidumbre el 2021.

"Va a ser un ejercicio catastrófico", ha afirmado Jorge Trinchán, propietario de las tiendas Nacho Ruberte, situadas en la zaragozana avenida de Madrid.

"Somos especialistas en trajes de ceremonia para hombre, nos dedicamos tanto a vestir al novio como a su acompañante o padrino. Con la crisis sanitaria, un 80% de los clientes han aplazado su boda, un porcentaje que acabamos de contrastar", ha explicado Trinchán. De ese 80%, un 40% de los enlaces para los que nos habían encargado los trajes se celebrarán a finales de año, mientras que el 60% restante se retrasarán a 2021". No solamente han sido las bodas, también las comuniones han quedado pospuestas.

"Nuestra crisis comenzó el día 1 de marzo, ya se empezó a comentar lo que pasaba, la gente estaba ya con miedo a entrar las tiendas y los novios que iban a venir nos anularon las citas", ha relatado. El establecimiento ha permanecido dos meses cerrado.

Trinchán ha continuado diciendo que este año se venderá entre un 40 y un 50% menos que en 2019, calificando de "barbaridad" esta disminución. "En nuestro caso dependerá mucho del comportamiento de las ventas de moda de hombre y sport que también ofrecemos". Como aspecto positivo de esta situación, provocada por la COVID-19, este empresario ha subrayado la financiación a través de préstamos ICO, que le permitirá salvar el ejercicio 2020 y llegar, aunque con muchas dificultades a 2021.

"Contamos para 2021 con ese 60% de bodas aplazadas, por tanto, tenemos un fijo asegurado procedente del 2020, aparte de los nuevos encargos que podamos recibir. Cuando se realiza la venta del traje, el cliente deja una cantidad que oscila entre el 30 y el 50% del importe y el resto lo abona cuando recoge el traje.

No obstante, Jorge Trichán ha observado que se puede originar un problema en 2021: "Se van a casar los que han aplazado ahora la boda y otros muchos que habían elegido ese año, pero tal vez no lleguen a contraer matrimonio todos los que pensaban al no encontrar la fecha que desean para la celebración.

"Las bodas se concentran en junio, julio y septiembre, y todos quieren casarse en sábado. Por tanto, ni las iglesias ni los restaurantes estarán preparados para hacer tantas bodas los sábados. Me consta que se están ofertando menús a precios más económicos para bodas en viernes y domingo a mediodía, con el fin de que los novios tengan más opciones".

Una guerra sin bombas

Esta crisis está siendo muy distinta a la de 2008, ha considerado el dueño de las tiendas Nacho Ruberte. "En Zaragoza, con la Expo pasamos bien ese año, empezamos a bajar desde 2009 y a subir algo en 2014 y hemos estado en sentido ascendente hasta 2019. Aquello fue una crisis económica, no había financiación, descendimos un poquito cada año. Nosotros llegamos a perder desde 2009 a 2014 un 32% de la facturación. Esta vez lo vamos a hacer de golpe, un 50% nada menos, una caída en picado".

"La crisis sanitaria es una guerra sin bombas", ha apostillado Trinchán. "Por fortuna, en esta ocasión disponemos de financiación, esta es la gran diferencia porque de no ser así, muchos de nosotros hubiéramos tenido que cerrar o echarnos en manos de los proveedores, llegando a la ruina. Esta crisis ha cogido a los bancos un poco fuertes y se cuenta con la línea de avales del Estado para empresas y autónomos que ha sido decisiva".

"Va a resultar una crisis en 'L', hemos caído de repente y vamos a estar hundidos durante un tiempo. Nosotros en 2021 tenemos ese porcentaje de novios que vamos a trasvasar de 2020, además de los préstamos ICO, por eso estoy algo esperanzado, a pesar de que va a ser un año desastroso".

Jorge Trinchán está al frente de tres tiendas, todas ellas en la avenida de Madrid. Una de ellas, enfocada a los trajes de ceremonias y a la moda de marca; otra está dirigida a un público joven que puede encontrar prendas a precios más asequibles y, por último, un outlet, donde se venden los restos de temporada.

"En un principio teníamos mucho miedo, nos acogimos al ERTE desde el 16 de marzo, a los aplazamientos de los impuestos, a todo lo que pudimos, y el 11 de mayo volvieron todos los trabajadores y abrimos las tres locales.

Cada dependiente atiende a un cliente, y hay que pedir cita previa para ver los trajes de ceremonia. "Recalcamos muchísimo lo de cita previa, en la planta de ceremonia siempre se ha atendido de forma personalizada y, ahora, con mayor motivo, y no pueden venir más de dos personas acompañando al novio".

Trinchán ha asegurado que los establecimientos que se dedican a la moda sport de hombre llevan igualmente el lastre de haber perdido dos meses que suelen ser bastante buenos en ventas. "Apenas están vendiendo, algunas tiendas están abriendo ya con ofertas y otras adelantando las rebajas, esta campaña va a costar mucho dinero y existe una gran preocupación".

A este comerciante no le extrañaría que alguna tienda del sector eche el cierre y se prejubilen sus propietarios porque si aguantan dos o tres años más puede ser peor. "Habrá más de un caso", ha señalado.

A juicio de Jorge Trinchán, los únicos que van a ganar y a sobrevivir a esta crisis van a ser los que hacen comercio electrónico. "Lo estamos contemplando, de hecho la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha promovido la plataforma Zerca! para la venta online en los comercios de proximidad, y nos hemos adherido, no nos va a quedar otra".

"Por supuesto, no vamos a vender trajes de novio por internet, es algo muy especial. Nuestros novios van siempre impecables porque juegan con ventaja, es decir, no hacemos los últimos arreglos del traje hasta un mes antes de la boda por si han engordado o adelgazado desde que hicieron el encargo".

Pasan horas sin que entre ningún cliente

José Manuel García es uno de los socios de Veronés, una tienda de ropa de hombre que se encuentra en la plaza de Salamero. "Los que llevamos muchos años intentaremos aguantar pero no sabemos cuál serála evolución", ha comentado.

"Reabrimos el 11 de mayo poco a poco, casi con las persianas medio bajadas preparando la tienda para los siguientes días. Pasan muchísimas horas sin que entre nadie, si acaso algún cliente habitual. El público no está por la labor, y la primavera además va muy unida a las celebraciones, comuniones, bodas, y al estar aplazadas nos metemos prácticamente ya en la ropa de verano".

García ha manifestado que esta temporada va a ser "malísima". "El problema es que nos hemos tenido que endeudar para pasar este período, tendremos que esperar al de otoño-invierno y a que llegue el 2021 a ver qué pasa".

Ha agregado lo siguiente: "El comercio textil de caballero estaba ya mal, entre nosotros decimos que no tenemos casi ni competencia, hemos quedado ocho tiendas en la ciudad de Zaragoza. Veníamos de ventas muy flojas, se sacaba lo justo para sobrevivir y poder ir tirando hasta que llegue la jubilación. Con el estado de alarma hemos pasado dos meses a cero, y ya me conformaría con que la facturación bajara solo un 50 por ciento".

En Veronés se ofrece una atención personalizada a sus clientes. "Muchos de ellos son de hace años, personas que viven en pueblos y que se acercan a comprar porque saben que el género que vendemos es de calidad, y también turistas que se acercan a Zaragoza. El cliente urbano es más escaso, prefiere los centros comerciales", ha finalizado García.