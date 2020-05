Uno de cada cinco comercios aragoneses podría cerrar a causa del coronavirus

La factura que dejará el coronavirus en el tejido económico de Aragón puede ser muy gravosa. El parón forzado en la actividad durante dos meses junto a una reactivación que no está siendo tan positiva como se preveía, podrían motivar el cierre de uno de cada cinco comercios de la Comunidad. Esta es la principal conclusión del informe que maneja la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS).

"Hay establecimientos que no han abierto ni abrirán, otros abrirán pero se verán abocados al cierre o abren para liquidar, y otros abrirán cuando comience el periodo otoño-invierno. Se estima que se perderá un 20% de los comercios a causa de la covid-19", sintetiza José Antonio Pueyo, presidente de ECOS.

Desde la primera semana de la desescalada –el 4 de mayo–, en la que subieron la persiana el 10% de los comercios aragoneses, hasta el 80% que se ha alcanzado esta semana, se ha producido una desaceleración en la demanda. "El ánimo del consumidor no es el más propicio para ejecutar las compras. De un momento inicial en el que se adquirieron bienes de primera necesidad que no se podían adquirir en ferreterías, bazares y otros establecimientos similares, se liberó esta demanda retenida y ahora se puede adquirir todo tipo de productos. Además, las medidas de higiene que se han puesto en marcha suponen ciertos frenos para los compradores", revela Pueyo.

La reapertura de las Administraciones Públicas, de los colegios y de otras empresas todavía cerradas o a medio gas son factores que apuntan desde ECOS para "dotar de mayor masa de ciudadanos que salen de sus casas y que por tanto pueden acceder a nuestros centros de venta".

Las peluquerías

Uno de los sectores que mejor plasma esta tendencia son las peluquerías. Fueron unas de las grandes protagonistas en el arranque de la desescalada, con interminables listas de espera, pero la realidad ha virado bruscamente.

"Tenemos cierta normalidad dentro de una anormalidad absoluta. Por un lado, el balance es positivo porque hemos vuelto a nuestro trabajo. Pero en el sector hemos notado que al principio hubo, de repente, una avalancha de clientes, y que desde hace dos semanas se ha frenado, está muy tranquilo. Mucha de nuestra clientela fija, que antes del coronavirus venía a los salones de semana en semana, ahora no está acudiendo. Nos preocupa mucho", lamenta Raquel Alastuey, presidenta de la Asociación Profesional de Peluquerías y Salones de Belleza de Zaragoza y propietaria de Rachel Estilistas.

Dicha asociación está dando las últimas pinceladas a un estudio de la situación del sector en la capital aragonesa. Debe confirmar o no la encuesta interna que realizaron en plena pandemia, que apuntaba a que un 15% de los negocios cerrarían.

"Ya se han cerrado algunas peluquerías. En mi zona, por ejemplo, ya han desaparecido dos. Y podrían venir más en el futuro si no se reacciona", relata. Y detalla las medidas que podrían aliviar la gravedad del momento: "Somos un sector muy sensible, que ya venía muy dañado desde 2012 con la subida del IVA. Sería un alivio que se volviera a un IVA reducido de al menos el 10%. Además, Aragón es, junto a Galicia, la única comunidad que al sector de los autónomos que, independientemente al cese de actividad, no ha recibido ningún tipo de ayuda. Nos gustaría que nos dieran la oportunidad de explicar lo que necesitamos y elaborar una ruta de trabajo para que esto evolucione. Vienen tiempos muy duros y complicados".

