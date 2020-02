El doble turno en los restaurantes de Aragón, conflictivo en algunos casos pero rentable

90 minutos para comer. Muchos restaurantes de la capital aragonesa han adoptado lo que se denomina como ‘doble turno’. Reservas para comer, o para cenar, y dispones de 90 minutos de reserva de mesa. Es decir, por ejemplo, reservas para cenar a las 21.00 y a las 22.30 debes abandonarla porque otras personas han reservado para cenar a esa hora. Te lo avisan en la reserva y ya sabes que no vas a poder disfrutar de la tradicional sobremesa si eres del primer turno.

“Si los comensales llegan a la hora y todo funciona de forma normal, no surge ningún problema”, aseguran desde uno de los restaurantes que ha instaurado el doble turno. Eso sí, las quejas ya están llegando y en TripAdvisor, la web que concentra comentarios de los clientes, se pueden leer varias. Una, por ejemplo, sobre un restaurante asiático de la capital: “parece ser que hay dos turnos para cenar y aunque es cierto que te lo advierten al reservar, el trato cuando suponen que te vas a pasar de la hora de salida no es el más adecuado. Metiéndote prisa para que acabes de comer, sugiriéndote llevarte el último plato a casa, no es algo que caracterice a un buen restaurante”. Justo en esta crítica el dueño del lugar replica, asegurando que los clientes fueron los que llegaron tarde, “casi 45 minutos uno de los comensales”, y que además si les ofrecieron llevarse el último plato fue porque “tenían un evento” los propios clientes… Pero, lo que queda demostrado es que el conflicto está servido.

Este ‘doble turno’ lo han adoptado los restaurantes que tienen mucha demanda y que veían que sus comensales estaban en las mesas un tiempo medio de entre una hora y una hora y media. Una fórmula que comenzó a implantarse en Madrid y en Barcelona y que ya está instaurada de forma general en la mayoría de restaurantes de estas ciudades.

“Depende del establecimiento sí que se está llevando a cabo el ‘doble turno’”, explica Salvador Alagón, vicepresidente del subsector de Restauración de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca. “Si estamos ante un restaurante a la carta, el doble turno no existe. Por horario, es inviable”, detalla. Y es que en la mayoría en la que se realizan reservas con esta modalidad suelen tener o menús cerrados o una carta pequeña, con el objetivo de que tanto el personal del restaurante sea capaz de llevarlo a cabo en tiempo como que sea factible para los comensales de ingerirlo.

“Sí que es cierto que muchos en Huesca están trabajando a doble turno. De hecho, si el ticket medio es bajo, lo ideal es hacer doble turno porque si no lo haces los números no te cuadran”, señala el mismo. Eso sí, la sobremesa no está en peligro de extinción. “En aquellos lugares en los que el cliente se queda después de cenar, no se suele implantar”, anota.

Y es que la bajada que ha sufrido el ticket medio ha sido la responsable de la puesta en marcha de esta fórmula. “No es que se haya dejado de ir a los restaurantes, pero el ticket medio ha bajado mucho y no sale rentable llenar solo una vez cada silla”, detalla el mismo que apunta que aun así “en Huesca no gusta hacer ‘doble turno’, porque el cliente quiere reservar a las 22 y no tener prisa para levantarse. Pero, hoy en día se está empezando a implantar debido a la rentabilidad”.

En Teruel, sin embargo, todavía no ha llegado. “En su mayoría no se da, ya que si se hace ‘doble turno’, el personal tiene que salir más tarde de lo que ya se sale, y ahora se está intentando reducir las horas extras”, explica Isabel Esteban, gerente de Teruel Empresarios Turísticos. “Desconozco si hay algún establecimiento que lo esté haciendo, pero creo que de forma habitual no se da. De hecho, la tendencia es dar cenas cada vez más pronto y a un solo turno”.