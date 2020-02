Ya no falta nada para que la Feria de Zaragoza levante el telón de FIMA. Llega la 41 edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Lo hace con poderío, mejorando, un año más, unas cifras que no han dejado de crecer desde que hace más de medio siglo el salón comenzara su andadura alojado entonces en lo que ahora es la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza y que en 1964 lucía como el recinto ferial de la ciudad. No hay cifras oficiales de cuál era entonces la participación, aunque los organizadores de aquellos años estiman que no superarían los 150 expositores.

Desde entonces el viaje ha ido ganando compañeros y FIMA llega este año como la gran feria, no solo de cuantas se han celebrado bajo estas siglas, sino de las que se organizan en España. Y es, por supuesto, como insisten sus organizadores, un referente internacional de la más avanzada tecnología del sector agroalimentario y está posicionada entre los tres mayores certámenes del continente europeo.

Sus cifras lo corroboran. FIMA 2020 ocupa más de 163.000 metros cuadrados repartidos por los once pabellones de los que dispone el recinto ferial de la autovía de Madrid. Sobre esa superficie exhibirán las más avanzadas tecnologías en maquinaria agrícola y equipos un total de 1.653 expositores -937 extranjeros procedentes de 38 países y 716 españoles, de los que 126 son aragonesas-. Y se espera que el número de visitantes supere la ya cifra récord con la que se cerró la edición de 2018: más de 240.000 profesionales.

Un tractor que se mueve con metano (T6 Methane Power), el primero del mundo fruto del trabajo pionero de New Holland sobre el uso de combustibles alternativos en la agricultura. Atomizadores de fitosanitarios con sistemas de ozono totalmente integrados. Sistemas inteligentes para empacadoras gigantes que permite documentar, por primera vez, datos específicos sobre la calidad de las pacas, su posición GPS, su humedad, o las escamas que contienen, además de facilitar información sobre su dimensión y la incorporación de aditivos.

Una transmisión infinitamente variable mecánico-eléctrica y un sistema de tracción inteligente capaz de generar energía para el autoconsumo de los aperos. Realidad virtual para sumergirse en el interior de las plantas y comprobar, en primera persona, el funcionamiento eficiente de inductores antioxidantes que previenen y curan el estrés oxidativo de los cultivos mediante la activación de su sistema defensivo. Y así un largo suma y sigue de innovación, tecnología y agricultura 4.0 abarrotará la Feria de Zaragoza a través de los 1.653 expositores que ocuparan el recinto ferial de la carretera de Madrid a lo largo y ancho de sus once pabellones.

Expositores, algunos de ellos de más de 3.000 metros cuadrados, en los que sacan pecho las firmas más conocidas y reconocidas del mercado, aquellas que marcan el devenir de la maquinaria agrícola en el mundo. No faltan, por supuesto, las empresas que juegan en casa. De hecho un tercio de los expositores españoles tiene su sede en la Comunidad autónoma, uno de los principales fabricantes del sector en el país. Y a todos ellos se unen en esta edición, la mayor de la historia, un total de 81 empresas que nunca antes estuvieron en FIMA pero que ahora no quieren perder la oportunidad de hacerse hueco en uno de los más importantes escaparates en los que la tecnología agraria se muestra al mundo.

Porque si algo caracteriza a FIMA es su internacionalización. Lo evidencia la procedencia de casi el 60% de sus expositores, pero también las posibilidades de hacer negocio con importadores o empresas llegadas de todos los rincones del mundo. Esta posibilidad la ofrecen la Feria de Zaragoza y Agragex (la organización que agrupa a los exportadores), que ya han concertado unas 3.000 entrevistas para poner en contacto, con el objetivo de intensificar las relaciones comerciales y abrir nuevas líneas de negocio, a fabricantes españoles con los importadores que integran las 160 delegaciones comerciales llegadas desde países de América o de Oriente Medio, pasando por el este Europeo y el continente africano.

Ver y oír

FIMA es, sobre todo, exposición. Pero la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola ofrece además un variado y completo programa de actividades que se desarrollan de forma paralela en las diferentes salas de que dispone el recinto ferial. Directivos de las empresas expositoras, representantes de organizaciones y asociaciones del sector y todo un elenco de expertos participarán en las mesas redondas, presentaciones, jornadas y congresos que se han programado durante las cinco jornadas que dura el certamen.

Los temas a tratar son amplios y variados. Se hablará de las oportunidades y retos de la agricultura en España (un asunto de máximo interés ahora que los agricultores ocupan las calles de las ciudades y colapsan las carreteras por todo el país exigiendo medidas que pongan remedio a la crisis de precios que está llevando a la ruina al sector).

Se abordarán también, en el marco del Congreso Nacional de Desarrollo Rural, las necesidades de formación en el medio rural; se expondrán las posibilidades de implementar nuevas líneas de negocios en agroindustrias con una baja inversión, se analizarán como prevenir los riesgos de incendios por cosechadoras o se centrará la atención en la agricultura mediterránea y los cultivos hortofrutícolas. Pero además, FIMA será el escenario para presentaciones en sociedad. Allí se dará a conocer la red Arax, pero también habrá presentaciones de productos y de las nuevas aplicaciones tecnológicas que comienzan a convertirse en una nueva herramienta más del trabajo en el campo o en la granja. Y son solo algunos ejemplos de una repleta agenda de actos en las que no faltan reuniones sectoriales o de empresas, así como asambleas de organizaciones relaciones con el sector agroalimentarios, sin olvidar la participación de los centros tecnológicos que trabajan por la I+D+i del sector.

Fuera del recinto ferial

Un clásico de FIMA son sus premios a las innovaciones técnicas. Una convocatoria que este año también ha batido un récord. Tras examinar más de 120 proyectos, han obtenido galardón 41 productos presentados por una treintena de empresas, lo que convierte a esta edición en la más numerosa tanto en reconocimientos como en productos presentados.

Pero este año la entrega de premios añade una novedad. No será, como era habitual, en el recinto ferial ni en el horario habitual en el que FIMA está abierto a los profesionales. En esta ocasión, este acto se trasladará al Palacio de Congresos. Allí se celebrará, una vez terminada la jornada de trabajo en la feria, una gala -con el actor Jorge Sanz como uno de los invitados relevantes- y una cena ‘networking’ -para favorecer los contactos entre las empresas-. Incluso está previsto, según los organizadores, la «presencia virtual y a través de un vídeo» del nuevo comisario europeo de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski.

Durante esta cita se entregará además el Premio Tractor de España 2020, una distinción de reconocido prestigio nacional que reconoce a los mejores tractores que se han comercializado en el mercado europeo entre enero y diciembre de 2019 y cuyo veredicto realiza un jurado compuesto por técnicos especializados en el sector de la mecanización agrícola, los propios agricultores -mediante votación popular- y algunos medios especializados.

En esta edición de FIMA, los organizadores cuentan con un nuevo compañero de viaje. Ibercaja se ha convertido en patrocinador principal del certamen no solo para la edición de 2020 sino para la que se celebre en 2022. Y así, como «socio estratégico», como lo ha definido el director de Marketing y Estrategia Digital de la entidad financiera, Nacho Torre, participará mucho más activamente en la feria mostrando sus productos financieros pero también su apuesta por la tecnología dirigida al sector. Es ahí donde cobra protagonismo el proyecto Agrotech, una plataforma de agricultura inteligente, desarrollada junto junto a Microsoft, Libelium y Efor con el objetivo de facilitar la toma de decisiones al agricultor durante todo el proceso productivo de sus explotaciones.

Con todos estos mimbres, la Feria de Zaragoza y el comité organizador de FIMA están convencidos de que no será difícil conseguir otra cifra histórica: la de visitantes. Y eso que la edición de 2018 no lo pone fácil, porque entonces la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola recibió la visita de más de 240.000 profesionales.