La mayor feria de España tiene la salida por un camino de tierra

Cada dos años, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) reúne en Zaragoza a más de 200.000 visitantes llegados de todos los lugares del mundo. Se trata de la mayor feria que se celebrará en España este año, aunque según los vecinos de Arcosur, la vía de salida que conduce hasta el barrio no está a la altura de dicho reconocimiento.

La Asociación de Vecinos Arqueros de Arcosur ha vuelto a reclamar que se termine la conexión del barrio con la Feria de Muestras a través de la calle Fuente de Neptuno, que acaba de forma abrupta y se convierte en un camino de tierra a la altura de la calle Puerta del Alcalá. “Va a dar a un túnel que va por debajo de la Z-40, que comunica con un camino de tierra que, a su vez, conecta con la feria de muestras”, explica Jorge Hidalgo, presidente de la entidad.

A lo largo del año esa calle está en desuso, y de hecho, un vallado prohíbe la circulación. No obstante, y dado el alto número de visitantes que atrae FIMA, esa vía se abre durante la celebración. “Está prácticamente acabada a falta del asfalto. La preparan para que la salida de la feria de muestras durante FIMA se pueda realizar desde allí”, señala Hidalgo. Y es que este acceso canaliza el paso de gran cantidad de vehículos y, aunque en principio solo es una vía de salida, los vecinos también han visto cómo era utilizada como entrada. “Depende de las condiciones del tráfico”, comenta.

Desde la asociación consideran que “salir de una Feria Internacional de Maquinaria Agrícola por un camino así no da muy buena imagen”, pero aseguran que es una estampa que se repite año tras año. “Hace dos años ya pasó. Y hace cuatro”, afirman.

Al parecer, es la Junta de Compensación la que ha de hacerse cargo de la urbanización de esta calle. Una actuación que, no obstante, varios grupos políticos incluyeron en sus enmiendas a los presupuestos de ZEC para el año 2017. De hecho, las cuentas recogían una partida plurianual para realizar obras en dicha calle con una inversión de 300.000 euros ese mismo año y otros 300.000 el siguiente para acometer el asfaltado, en caso de que no lo hiciera la Junta de Compensación.

Paradójicamente, la no urbanización de esta calle es la que permitió los vecinos disfrutar de la Casa del Barrio, ya que su financiación proviene de aquella antigua partida. Una operación “rocambolesca”, según Hidalgo.

“Nosotros peleábamos para que se pudiese llevar el autobús por Fuente de Neptuno, ya que no querían hacerlo por Catedral de Santiago porque era una calle que estaba en mitad de dos zonas no urbanizadas”, comentan desde la asociación. Sin embargo, poco después llegaría la sentencia judicial que echaba para atrás la recepción del barrio por haber sido entregado sin que el centro de transformación estuviera listo.

A raíz de ello, la Junta de Compensación realizó una serie de mejoras entre las que se incluyó la apertura de la calle Catedral de Santiago para que el autobús circulara por ella. “Finalmente se llevó a cabo esa actuación y pedimos que esos 600.000 euros presupuestados se invirtieran en el barrio”, comenta. Y así fue como el pleno municipal aprobó una modificación de créditos para destinar la partida presupuestaria prevista para urbanizar la calle de Fuente de Neptuno a la construcción del centro vecinal. Un centro vecinal cuya construcción volverán a reclamar el próximo domingo 23 de febrero a las 12.00 en el solar en el que se ubicará. Hace un par de semanas, los vecinos ya se manifestaron para pedir que se agilizaran los trámites de construcción.

Los miembros de la asociación consideran que ya es el momento de hacer realidad también la calzada que conectaría con la Feria de Muestras. “Estamos hablando de una feria internacional, no de una feria de comarca”, afirman.

Y es que, de acuerdo con el representante de la asociación, este nuevo acceso no solo beneficiaría a los asistentes a la feria, también a los propios residentes. “Serviría para habilitar un transporte público hasta la feria sin tener que salir de la ciudad, y para los vecinos de esa zona también sería un plus”, comenta Hidalgo.