Para no perderse, evitar el tráfico y hasta conciliar

Quien se acerque entre el martes y el sábado hasta el recinto ferial de la capital aragonesa tiene que tener en cuenta que FIMA ocupa nada más y nada menos que 163.000 metros cuadrados, sobre los que se disponen 1.653 expositores –repartidos en once pabellones sectorizados– y que la inmensa mayoría de responsables de las marcas como de los visitantes acuden en sus propios vehículos.

Pero no se desespere, porque para que la visita a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola sea lo más cómoda y efectiva posible, los organizadores del certamen ofrecen distintos servicios para que no se convierta en una odisea viajar hasta el recinto ferial, recorrer los pabellones y encontrar el expositor que se busca o hacer una pausa para tomar un tentempié. Unos servicios que incluso permiten la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo o dejar a los pequeños acompañantes al cuidado de profesionales.

Autobuses gratuitos

A golpe de clic

Comer en el recinto ferial

Una mini-FIMA

Una bolsa de empleo

Es cierto que la Feria de Zaragoza no dispone de un transporte público habitual, por lo que el ir y venir diario de miles de expositores y visitantes exige el uso del vehículo privado. O no. Hay otra posibilidad y, además, es gratuita. La Feria de Zaragoza pone a disposición de quien así lo desee un(8.45-9.15-9.45-10.15, con regreso a este mismo punto a las 18.00- 19.00 y 19.30);(9.10-10.00-10.35-12.05-13.00 y regresa a la estación intermodal a las 14.00-15.15-15.45-17.00- 17.45 y 19.00)(8.30-9.00-9.30-10.15, que regresa a las 17.30-19.00-19.30). Eso sí, tenga en cuenta que el sábado no funcionan los servicios a partir de las 18.00 porque elUna vez que ha llegado a FIMA puede sacar su teléfono móvil ypara que su viaje por la más moderna tecnología agraria procedente de todo el mundo no sea una travesía en el desierto. Disponible en iOS y Android, esta ‘app’ –renovada para navegar más rápido y completamente sincronizada con la web oficial–a golpe de clic. Organizada en bloques temáticos para una navegación más fácil e intuitiva, pone al alcance de a mano las actividades programadas, el calendario de los diferentes eventos, el listado de los expositores y su ubicación e incluso una agenda que le permite concertar citas y mantener comunicación fluida con las marcas participantes a través de la ‘app’.Para el avituallamiento no es necesario abandonar el recinto. La Feria de Zaragoza dispone de una amplia oferta de servicios de restauración para todo tipo de gustos . Se puede comer en el bufé libre, optar por un menú (de entre 12 y 30 euros) o degustar algún plato de los que figuran en la carta. Además hay un restaurante especializado en platos elaborados con arroz, uno que ofrece comida italiana y bares a los que puede ir a tapear o quedarse satisfecho con un bocadillo. Los expositores que prefieran alimentarse sin dejar su stand puede solicitar el servicio de ‘catering’.Es una feria profesional, pero, si por la circunstancia que sea, usted tiene que ir acompañado por los pequeños de la familia, FIMA tiene reservado para ellos un espacio especial que cuenta con maquinaria para hacer los primeros pinitos como agricultor. Se conoce comoque llegan hasta la Feria de Zaragoza con su familia, profesionales a los que la institución ferial ofrece este servicio para permitir que su visita sea lo más aprovechada y cómoda posible. Se trata de una carpa climatizada en la que los pequeños se entretienen con talleres y juegos, pueden subirse a un tractor y manejar una pala o una empacadora. Y si decide dejar allí al niño, hágalo con total confianza y seguridad porque tanto el recinto como todas las actividades en él desarrolladas, en el que participan marcas como Landini, Mc Cormick, John Deere, Kubota, New Holland y Yara –todas ellas presentes en FIMA–, están supervisadas por personal cualificado dedicado permanentemente al cuidado y atención de los peques. Es además unComo ya sucediera en las dos ediciones anteriores, FIMA pone en marcha de nuevo este año una bolsa de empleo que tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral agroalimentario de personas en búsqueda activa de trabajo. Así que si usted es ingeniero agrónomo, graduado o ingeniero técnico agrícola, veterinario, técnico agropecuario, operario o comercial, http://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2020/visitantes/bolsa de empleo. Una vez que se haya realizado el registro las empresas con ofertas laborales pueden así consultar y elegir, según la distinta formación, los perfiles que más se acercan a sus necesidades.