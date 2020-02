El ‘first dates’ de la maquinaria agrícola

Al igual que en el popular formato televisivo, en FIMA serán alrededor de 3.000 los encuentros, una cifra que duplica las de la edición de 2018 de la feria, en los que las empresas tratarán de buscar ‘pareja’, en este caso, para intentar comercializar sus productos más allá de nuestras fronteras.

Hasta este lunes serán un total de 54 compradores de unos 30 países no europeos quienes tengan la oportunidad de establecer contactos, y posibilidades de negocio, con empresas presentes en FIMA. Desde Agragex calculan que se celebrarán alrededor de 2.000 entrevistas, que aquí no son "a ciegas" sino que todas ellas están cerradas previamente en función de los propios intereses. Estas se suman al más del millar de encuentros que propiciará la organización del certamen los días 26 y 27.

La internacionalización del sector agrario es uno de los pilares clave para su crecimiento y por ello este aspecto es uno de los ejes principales sobre los que pivota la actividad de FIMA 2020. Ya este mismo fin de semana, incluso antes de que la feria haya abierto sus puertas al público en general, se ha puesto en marcha un intenso programa de misiones comerciales en el que participan 160 delegaciones de compradores de hasta 46 países tan diversos como Argentina, Costa de Marfil, República Checa, Malasia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Corea, Ghana, Tanzania o Ucrania.

Para el desarrollo de estas misiones comerciales, FIMA trabaja en colaboración con Agragex, asociación española de fabricantes-exportadores de maquinaria agrícola y de sus componentes, aunque sus misiones comerciales son independientes. Agragex tiene como objetivo favorecer la internacionalización de sus socios, en pocas palabras, ayudarles a exportar. Sus miembros totalizan una facturación de unos 1.100 millones de euros en ventas en el exterior de nuestras fronteras y sus exportaciones alcanzan el 60% del total del sector.

Agragex fue creada en 1978 en Bilbao con el apoyo de 12 empresas españolas del sector de maquinaria agrícola. Actualmente cuenta con 112 empresas asociadas de diferentes subsectores: Maquinaria, Componentes, Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Equipamiento Ganadero, Salud y Alimentación Animal y Postcosecha.

La asociación es reconocida como Entidad Oficial Colaboradora del Ministerio de Industria, Turismo, Comercio a través de la Secretaria General de Comercio y pertenece al grupo AGEX que integra a otras tres asociaciones sectoriales de diferentes sectores industriales exportadores, todas ellas dedicadas a promover la internacionalización de sus empresas asociadas desde hace más de 40 años.

Además, y como novedad en esta edición de FIMA, los asistentes a estas misiones podrán asistir a dos conferencias organizadas por Agragex, la primera de ellas se celebra hoy y gira en torno a la fertirrigación en explotaciones de riego por goteo. La segunda, que se celebra mañana, abordará el tratamiento del agua antes del riego en cultivos extensivos.

"La optimización de un recurso como el agua es algo fundamental en este momento por ello hemos querido dedicar un espacio de reflexión a este aspecto", apunta Jaime Hernani, director general de Agragex. El riego en cultivo y construcciones de plásticos son dos de los ámbitos que protagonizarán muchas de las entrevistas que tendrán lugar durante esta edición de FIMA. «Son dos de los aspectos en los que nuestro país es líder mundial y cuyos modelos interesan en todos los rincones del mundo», incide.

Paciencia

Tener "mucha paciencia" y no pensar que en estas misiones comerciales funciona "eso de llegar y besar el santo". Ese es el principal consejo que el máximo responsable de Agragex quiere trasladar a quienes participan en estos encuentros. "Es un proceso muy complejo, muy lento. En primer lugar, hay que darse a conocer, quizá la primera vez no surge nada, pero el contacto inicial ya es un buen primer paso que puede dar frutos en contactos posteriores", asegura Jaime Hernani, quien recuerda que "no se puede hacer en 40 horas lo que a veces cuesta 40 años y es hacerse un nombre en este sector".

Por ello, la actividad de Agragex es constante y su presencia abarca todo el mundo. Así, con posterioridad a FIMA, serán Vietnam, Dubái o México algunos de los países a los que lleven sus misiones comerciales.