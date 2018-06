Podemos confirma que negocia con CHA una reforma alternativa de Sucesiones

El secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín , confirmó ayer negociaciones con CHA para plantear una reforma alternativa de Sucesiones . Ambas formaciones hablarán "en los próximos días" para proponer una fórmula que "no quite progresividad ni ingresos para financiar servicios públicos". Responden así al posible pacto entre PSOE, PP y PAR que el presidente de Aragón, Javier Lambán , pretende tener cerrado antes del día 28, momento en que está prevista la toma en consideración del texto que el Ejecutivo negoció con C’s.

El líder podemista, uno de los protagonistas de la ‘fiesta morada’ que la formación celebró en el centro cívico de Las Delicias, instó a "armonizar este impuesto en toda España para tener ingresos suficientes para garantizar los servicios públicos". Aunque no entró en detalles, su visión se alejaría de la defendida por Ciudadanos, que acordó con el PSOE bonificar las herencias de hasta 500.000 euros. "Si los aragoneses pagan más que el resto es porque Susana Díaz bonificó el impuesto en Andalucía y porque Esperanza Aguirre lo quitó en Madrid", aseveró.

Insistió, por otra parte, en que el presidente autonómico no deja de sorprenderles. "En esta legislatura, todo lo importante lo hemos aprobado entre IU, CHA, PSOE y Podemos. También los presupuestos y los cambios más notables para ampliar derechos y oportunidades, y ahora, a pesar del cambio en el Gobierno de España, Lambán se gira a la derecha, hacia PP, PAR y Ciudadanos, para negociar una posible reforma de Sucesiones", manifestó.

Sus declaraciones se producen en una semana en la que el presidente de Aragón ha denunciado que la formación morada está poniendo "palos en las ruedas" y que está convencido de que Podemos "hará todo lo posible para que no haya presupuesto en 2019". Escartín aseguró que los argumentos de Lambán son "mentira". "Dice que no queremos hablar de modificaciones fiscales, pero no es así. Estamos dispuestos a negociar todo", dijo.

A su parecer, un pacto entre PP, PAR y Ciudadanos sería "un error". "Creo que Lambán terminará rectificando, que alguien dentro del PSOE le dirá que reaccione, que este es el momento de cooperar mucho más entre las fuerzas progresistas, no de hacerle la campaña gratis al Partido Popular y a Ciudadanos", afirmó. Este, en todo caso, no sería el único impuesto que se busca modificar, ya que Podemos insiste en reformar otros como el ICA.

Carrera hacia 2019

Podemos-Aragón dio ayer el pistoletazo de salida a la carrera electoral de 2019 con el objetivo de hacerse fuerte en el territorio y entrar en diputaciones y ayuntamientos rurales. Su secretario general, Nacho Escartín, presentó diez retos y propuestas que recogen su idea del "Aragón del futuro". Lo hizo arropado por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que confió en que Podemos "aumente su presencia en otras ciudades en el siguiente ciclo político".

"Es momento de celebrar y coger fuerzas", aseguró. Entre los diez ejes presentados destacan una apuesta por la educación pública como modelo o la puesta en marcha de un plan urgente para la reducción de listas de espera. La formación propone "una renta garantizada para la ciudadanía aragonesa" y apoya "el derecho a una justicia gratuita", aunque no aporta detalles ni fórmulas concretas.

En lo que respecta a Zaragoza, Escartín aseguró que se aprovechará todo 2018 "para evaluar la gestión de ZEC y analizar la valoración del tejido asociativo". "Y ya a finales de 2018 o principios de 2019 empezaremos a pensar qué personas hay disponibles para revalidar el gobierno y a ver qué gente tenemos en el banquillo. Las caras llegarán al final", afirmó, si bien se da por hecho que, salvo sorpresas, Pedro Santisteve repetirá como candidato.