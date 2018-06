Lambán cree que Podemos boicoteará los presupuestos de 2019

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha acusado a Podemos de "llevar tiempo poniendo palos en la rueda de la normal trayectoria del Gobierno socialista en la Comunidad”. “Boicotean la ley de renta social básica porque creen que puede beneficiar al Ejecutivo y estoy absolutamente convencido de que harán todo lo posible para que no haya presupuestos en 2019 recurriendo a las excusas más peregrinas”, ha aseverado.

El líder aragonés ha reiterado lo que ya dijo en las Cortes: que quiere negociar "un presupuesto expansivo en cuanto a inversión social". "Y quiero hacerlo con quienes posibilitaron mi investidura. La pelota está en su tejado, eso hará que se dejen de excusas de mal pagador, que pongan por delante de sus intereses partidarios el servicio a los aragoneses y que se sienten en la mesa con nosotros a preparar las cuentas de 2019", ha manifestado.

En clave nacional, ha confirmado que Pedro Sánchez no le ha consultado para formar Gobierno. “Me consta que lo ha hecho con muy pocas personas y yo no he sido una de ellas, aunque nunca he pensado que tuviera derecho a ser preguntado. Le concedo la misma libertad de movimientos que tuve yo hace tres años”, ha dicho.