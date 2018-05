Hacienda alerta de las consecuencias de 'perder' 37 millones al reformar Sucesiones

Un informe de la dirección general de Presupuestos sobre el anteproyecto de ley para reformar el impuesto de Sucesiones alerta de las consecuencias que se derivarían de la rebaja anual de ingresos que implica, si se aprueba, y que está estimada en más de 37 millones de euros. El documento señala que el importe indicado es estimativo y el mínimo posible, por lo que tampoco está cuantificado con exactitud, lo que deriva en "incertidumbre o inseguridad" al elaborar las cuentas de la Comunidad y, en consecuencia, al valorar "el impacto exacto en el cumplimiento del objetivo de déficit" a partir del 1 de enero de 2019.

En la documentación aportada, según recoge el informe, "no se indica ninguna alternativa para compensar la falta de ingresos, ni en materia tributaria, de tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales, ni tampoco de aquellos que podrían obtenerse por otras fuentes de financiación procedentes de otras administraciones o instituciones, que no implicarían la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Comunidad Autónoma". También censura que no se señalen otras medidas a aplicar como, por ejemplo, "actuaciones de investigación y lucha contra el fraude derivadas de la inspección tributaria en general".

El informe estima, por tanto, que la reforma tendría un "impacto negativo en el cumplimiento del objetivo de déficit a partir del 1 de enero de 2019 (-0,1%), a no ser que se compense la disminución de ingresos con la obtención de otros, o alternativamente se reduzca el gasto no financiero de la Comunidad Autónoma en la misma cuantía".