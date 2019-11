Francisco Marcén: "He luchado por mejorar la calidad de vida de los ganaderos"

En el año 1979, recién terminado el servicio militar, Francisco Marcén hizo realidad su sueño de montar una explotación de ovino, siguiendo el ejemplo de sus abuelos, tanto maternos como paternos, que tenían ovejas y que las quitaron por la grave crisis que azotó a este sector en los años 60.

Desde entonces y hasta la actualidad, Francisco Marcén ha vivido por y para este sector. Esta semana, el director general de Oviaragón-Grupo Pastores hasta 2018, ha recibido el premio HERALDO del Campo a la ‘Mayor implicación en el sector agroalimentario’.

"Es para mí una enorme alegría recibir este galardón que es, ni más ni menos, el reconocimiento al trabajo de 40 intensos años, desde que comencé en Zuera. Cuatro décadas dedicadas al sector del ovino en todos los campos. Una trayectoria que, por motivos personales, ahora he tenido que interrumpir, pero que no ha terminado ya que es un sector que me ha dado muchas alegrías y al que sigo muy vinculado", matiza Francisco Marcén.

Un sector que él conoce de primera mano, ya que fue uno de los veinte ganaderos que, a principios de los ochenta, puso en marcha Carne Aragón, germen de la actual Oviaragón-Grupo Pastores. "En aquellos años, había un serio problema a la hora de vender corderos, sobre todo entre enero y junio. Había una gran oferta y los precios eran muy baratos. Entonces, pusimos en marcha este proyecto para poner en valor el trabajo de decenas de ganaderos que producían más de 500.000 corderos al año", recuerda Marcén, quien insiste en que en estos años, siempre ha luchado "por mejorar la calidad vida de los ganaderos".

En el año 2001, Carne Aragón se fusionó con Ganadera Cinco Villas y Cooperativa de Teruel Ganadera y surgió Oviaragón-Grupo Pastores que, en estos momentos, cuenta con 800 socios, que trabajan con casi 400.000 ovejas.

Consolidación

"Nuestro reto durante estos años ha sido consolidar el trabajo de los ganaderos, apoyando programas de mejora de la productividad y rentabilidad de las explotaciones. Además, hemos trabajado muy duro para ayudarles a comercializar sus productos y asentarlos en el mercado, con nuevos cortes y producciones. Somos un grupo muy consolidado a nivel español y contamos con grandes clientes, como Eroski, Carrefour o El Corte Inglés. Además, distribuimos semanalmente a 550 minoristas en el Valle del Ebro" matiza.

Carne de cordero que está cruzando fronteras, ya que en los últimos años, la exportación ha ido adquiriendo cada vez más importancia y, en estos momentos, venden fuera, a 16 países, un 10% de su producción, en piezas selectas.

Marcén se muestra satisfecho del trabajo hecho, pero insiste en que hay que seguir en este camino y velar por los ganaderos y su día a día, para conseguir que, a pesar de las crisis reincidentes, sigan apasionándose por este sector.

