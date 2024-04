Impresionantes escapadas cerca de Zaragoza para hacer turismo en el 'puente' de San Jorge 2024

El Día de Aragón, 23 de abril, es fiesta para todos los aragoneses, pero no ocurre lo mismo con el lunes 22, por lo que las ilusiones de tener un puente desaparecen para muchos. El calendario laboral indica que el 22 de abril es un día normal y toca trabajar, pero el calendario escolar marca ese lunes como no lectivo para los escolares de la provincia de Zaragoza, por lo que no hay clase. Eso sí, no ocurre lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel. No obstante, tanto si eres de los que tiene fiesta también el lunes y quieres hacer una escapada en familia, o por el contrario solo tienes libre el día de San Jorge, te dejamos algunas ideas para hacer turismo cerca de Zaragoza.

El Monasterio de Piedra y sus cascadas: un destino que nunca pasa de moda

A poco más de una hora de Zaragoza, en el bonito pueblo de Nuévalos, cerca de Calatayud, se ubica un hermoso parque natural que acoge al famoso Monasterio de Piedra, uno de los lugares más turísticos de Aragón. Además, se puede disfrutar de numerosas cascadas, saltos de agua y grutas increíbles que no te puedes perder en el popular Parque Jardín Histórico, solo hay maravillas por descubrir.

Sin duda, un recorrido por la naturaleza repleto de lagos, cascadas, senderos, grutas o arroyos en un entorno guiado por el río Piedra. La Cola de Caballo, una cascada de 90 metros de altura, es la fotografía por excelencia, pero son imperdibles todas las cascadas, como la Caprichosa; la observación de aves o el popular Lago del Espejo, lugares complementados por un recorrido botánico en un ecosistema de gran riqueza biológica.

Esta joya del turismo aragonés goza de un entorno mágico y esconde muchos rincones donde detenerse y disfrutar de la naturaleza. Se trata de una excursión que puede pasar las tres horas de duración, puesto que tiene muchos rincones por descubrir. En el monasterio se pueden contemplar las principales características de la arquitectura Cisterciense. Y, además, alberga el Museo del Vino D.O. Calatayud.

Un paseo por los Fontanales del Embalse de Calanda

En la cola del Embalse de Calanda se encuentran Los Fontanales, que forma parte de la ruta circular entre La Ginebrosa y este paisaje. Es un lugar especialmente tranquilo que está rodeado de montañas que albergan cabras hispánicas y buitres leonados. Este paraje se encuentra a poco más de una hora en coche de Zaragoza.

Además, en esta zona se unen las aguas del río Guadalope, que desciende de forma sosegada con el agua de las 'fuentes' naturales que brotan de la pared de la montaña. La orilla está cubierta de grandes y preciosos chopos.

En los Fontanales de la margen derecha podemos distinguir alrededor de seis grandes fuentes: el 'Pisado del Bou', 'Fon Gorda', 'Chorro Gort', 'Fon de la Roca Gorda' y las 'Fons de la acequia del Perantón'. Estas fuentes manan todas del interior de la montaña y su caudal es bastante elevado, pero después nos encontramos con otra serie de pequeñas fuentes que afloran directamente en la superficie con un caudal más reducido pero también continuo, creando un curioso fenómeno al descubrir las continuas burbujas de presión que ejerce el agua al salir a la superficie.

Los Aguarales de Valpalmas, la 'Capadocia' española

A escasos dos kilómetros del municipio zaragozano de Valpalmas (a una hora de Zaragoza) se encuentran estas curiosas formaciones geológicas que se parecen las populares chimeneas de hadas que salpican el Valle de Göreme en Capadocia, Turquía. Los aguarales aragoneses tienen formas oníricas y sugerentes que sorprenden a los visitantes, y no es para menos, ya que los Badlands de los Aguarales de Valpalmas tienen un gran interés geológico.

Estos impresionantes paisajes nacen debido a un fenómeno geológico conocido como ‘piping’, que viene de ‘pipe’ (tubo, en inglés). Es decir, se forman por la erosión y el hundimiento del suelo de arenas y arcillas por la acción del agua y del viento, que disuelven la roca en el subsuelo. Y, como consecuencia, se crean tuberías y pequeños abarrancamientos, es decir, unas estalactitas de tierra, que son conocidas popularmente como chimeneas de hadas.

Los Mallos de Riglos y Agüero, de los paisajes más impresionantes de España

Conocido como el 'Reino de los Mallos', son unas imponentes formaciones rocosas que formaron parte del reino de la Reina Berta durante un pequeño periodo de tiempo, una reina de origen italiano que estuvo al frente de la zona formada por pequeños pueblos y las colosales rocas. Esta zona abarca los de Riglos, Agüero y la Peña Rueba y son el lugar ideal para los aficionados al geoturismo.

La localidad de Agüero, a casi una hora y media en coche de Zaragoza, se asienta a los pies de estas enormes moles pétreas que podemos conocer mediante una ruta senderista circular de poco más de una hora de duración y unos 4 kilómetros y medio. Podemos ascender, además, hasta el espectacular collado formado entre la Peña Sola y la gran mole de roca de los Mallos de Agüero. Sobre ella se asentaba el Castillo de Peña Sola, una pequeña fortificación de la que casi no quedan restos.

Y a la misma distancia de la capital aragonesa se encuentran los Mallos de Riglos, un espectacular paisaje a orillas del río Gállego. Estas formaciones geológicas de color rojizo tan extraordinarias son características de la Hoya de Huesca y únicas en Europa. En sus cimas pueden avistarse buitres y otras aves rapaces.

Pasarelas por las aguas turquesas del río Vero en Alquézar

La ruta por las pasarelas del río Vero es una de las más populares y frecuentadas de todo Aragón. Su principal atractivo reside en el espectacular recorrido que nos adentra en el Cañón del río Vero. Es muy sencilla, ya que se trata de un recorrido circular de 3 kilómetros de longitud y se encuentra a tan solo a una hora y 40 minutos de Zaragoza.

Se sitúa en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y es un singular enclave que no puede faltar en el itinerario de un auténtico senderista. Se trata de un destino muy llamativo tanto por su riqueza natural como por la belleza de la villa medieval que lo alberga: Alquézar.

La ruta comienza descendiendo por el Barranco de la Fuente, que se caracteriza por sus numerosos covachos y una frondosa vegetación adaptada a la humedad y frescura propia de estas gargantas, cuyas imponentes paredes calizas constituyen un paraíso para los amantes de la escalada.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.