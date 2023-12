Una ruta por la 'Capadocia' española, un espectacular paisaje en Aragón

A veces los caprichos de la naturaleza, sumados al paso del tiempo, nos regalan preciosas estampas que en pocos sitios se encuentran. Y no hace falta irse muy lejos para descubrir parajes que perfectamente podrían estar en la luna, pero que por fortuna podemos disfrutar en la Tierra. En Aragón tenemos la suerte de contar con rincones únicos en España y que nos recuerdan la importancia de nuestra comunidad y su riqueza natural. Y uno de esos espacios tan bonitos del territorio aragonés se encuentra muy cerca de Zaragoza, por lo que no hay excusa para no escaparse a visitarlo desde la capital aragonesa.

Cada vez son más los viajeros que optan por viajar para descubrir espectaculares formaciones rocosas. El geoturismo es una opción fantástica para conocer la composición, estructura e historia de la Tierra y muy común en Aragón. Se trata de un viaje donde la geología se convierte en el motivo de atracción principal.

Los Aguarales de Valpalmas en Zaragoza, la 'Capadocia' española

A escasos dos kilómetros del municipio zaragozano de Valpalmas se encuentran estas curiosas formaciones geológicas que se parecen las populares chimeneas de hadas que salpican el Valle de Göreme en Capadocia, Turquía. Los aguarales aragoneses tienen formas oníricas y sugerentes que sorprenden a los visitantes, y no es para menos, ya que los Badlands de los Aguarales de Valpalmas tienen un gran interés geológico.

Estos impresionantes paisajes nacen debido a un fenómeno geológico conocido como ‘piping’, que viene de ‘pipe’ (tubo, en inglés). Es decir, se forman por la erosión y el hundimiento del suelo de arenas y arcillas por la acción del agua y del viento., que disuelven la roca en el subsuelo. Y, como consecuencia, se crean tuberías y pequeños abarrancamientos, es decir, unas estalactitas de tierra, que son conocidas popularmente como chimeneas de hadas.

El acceso a este paisaje se realiza desde la carretera que une Valpalmas con Piedratajada, a través de una pista por el sendero PR-Z-102 que se puede hacer tanto en coche como andando. Esta ruta es muy fácil, y el sendero nos ofrece dos opciones: una interna y otra externa. En cualquiera de los dos casos, todo el trayecto transcurre entre pasto y matorrales pequeños y te permite disfrutar de las formas curiosas y sorprendentes de las formaciones de arcilla de los Aguarales.

El acceso a los Aguarales es libre y hay un aparcamiento gratuito al inicio del recorrido, que se puede comenzar desde el mirador y que se puede continuar caminando entre las columnas de tierra.

Dónde comer en Valpalmas (Zaragoza)

Puedes reponer fuerzas de esta atractiva excursión en un restaurante de Valpalmas. El Bar A'Ixena Gastronómica Balpalmas, en la carretera de Piedratajada, 4, es una buena opción para ello. El número de teléfono del establecimiento es 976 68 71 81.

Cómo llegar a los Aguarales de Valpalmas, en Zaragoza

Para llegar a los Aguarales de Valpalmas desde Zaragoza hay que tomar la A-124 en un trayecto de una hora en coche. Mientras que desde Huesca son unos 50 minutos de viaje, aproximadamente, por la A-23.

