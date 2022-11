El pueblo de Aragón donde tienen raíces los hermanos más famosos con estrella Michelin

En Aragón encontramos pueblos de nombre de lo más curioso, como Codos, donde se dice que se habla mucho; o el que a pesar de su nombre no te debe ‘dar palo’ visitar. A 60 kilómetros de Zaragoza, en un lugar privilegiado de los meandros de la Ribera Baja del Ebro, se halla otro pueblo que no deja indiferente. Se trata de Cinco Olivas, una pequeña localidad de poco más de 100 habitantes cuyo curioso nombre parece no guardar relación alguna con el fruto del olivo sino más bien con su pasado celta, ya que proviene de ‘cinc Ollivus’, esto es, lugar de Olivo el guerrero, según el Instituto Aragonés de Estadística.

Rodeado por canteras de alabastro, una nutrida huerta regada por las aguas del Ebro y al fondo, los Monegros, Cinco Olivas puede presumir de un paisaje maravilloso, así como de un magnífico embarcadero -una joya para el pueblo- y un molino aceitero restaurado, que en tiempos pertenecía al Conde de Sástago. Pero además, esta localidad zaragozana alberga la casa familiar de dos grandes chefs: los Hermanos Torres, famosos tanto por su faceta televisiva como por su exitoso trabajo al mando de los fogones, que fue reconocido el pasado martes llevando al triestrellato su restaurante Cocina Hermanos Torres, con sede en Barcelona.

Javier y Sergio nacieron en la Ciudad Condal en 1970 pero consideran a Cinco Olivas como su pueblo. Lo visitan a menudo, ya que su padre, José Torres, reside en la localidad, donde a los hermanos se les profesa un gran cariño. De hecho, José tiene en la entrada de su casa, levantada junto a la balaustrada del río, un humilde museo con abundantes referencias visuales y mediáticas de sus hijos.

José Torres, padre de los Hermanos Torres, en su casa en Cinco Olivas. Aránzazu Navarro

Es tal el amor que los Hermanos Torres sienten por su pueblo que no dudan de hablar de él y dar a conocer sus atributos siempre que tienen ocasión. Uno de ellos es, precisamente, la huerta de su padre, donde José cultiva cebollas de D.O. de Fuentes de Ebro con las que preparan algunos de sus platos, que además de por su sabor destacan por una exquisita presentación.