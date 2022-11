Una estrella Michelin en el barrio Jesús: "Nuestro espíritu siempre ha sido el de ofrecer cercanía"

A punto de comenzar el servicio de comidas, entra una señora tirando del carro de la compra al restaurante Gente Rara de Zaragoza. Se abraza y felicita efusivamente a Sofía Sanz, dueña del negocio junto a su pareja, el también chef Cristian Palacio. "¿Que quién es? Una vecina del barrio", cuenta Sofía. La escena de esta mañana ilustra como pocas el espíritu de este restaurante que acaba de conseguir su primera estrella Michelin poco más de dos años después de abrir sus puertas en la calle Santiago Lapuente, en pleno barrio Jesús: "Estamos agradecidísimos a nuestro barrio, no solo trabajamos aquí, vivimos aquí, nuestra hija se está criando aquí". "Ha sido una aportación brutal y la gente nos ha apoyado muchísimo". "Estar aquí nos nos ayudado a darnos a conocer". "Parece que no, pero de este barrio ha salido mucha gente, como Kase O, y siempre que podemos mandamos a la gente al Fausto, a que se tomen una anchoa antes de venir al restaurante". "El barrio de Jesús es como nuestro pueblo".

Cristian Palacio, copropietario y chef del proyecto, recogió el premio en la gala celebrada en Toledo.

Ese espíritu de vecindad se traslada de puertas para adentro de Gente Rara a la clientela porque la cercanía, no solo desde el punto de vista del producto, sino también del trato es uno de los puntales sobre lo que ha ido creciendo el restaurante. Precisamente, esta es una de las ideas que se traen de su experiencia de este martes en Toledo, donde se entregaron las distinciones.

Aún envueltos en una nube, recuerdan que uno de los principales temas que se han tratado en esa cita plagada de importantes nombres de la cocina española ha sido la de la importancia de dar un trato al cliente a la altura de los platos que se ofrecen, que la experiencia gastronómica va más allá de la mesa. Que el sabor de boca que deja un restaurante no queda solo en el paladar, también en el ánimo. "Nosotros queremos que el que venga a comer se sienta acogido, que no haya frialdad, que se perciba hospitalidad", dice Sofía.

Sofía Sanz y Cristian Palacio, chefs y propietarios del restaurante Gente Rara de Zaragoza, que acaba de ganar una estrella Michelin. Oliver Duch

Baqueteados en otras restaurantes, a poner en marcha el suyo propio llegaron con las ideas muy claras, con un punto de partida directamente desde los presupuestos de la alta cocina. Una apuesta fuerte que, recuerda Sofía, "nos obligó a tener además del plan A, otros B, C, D...". No ha hecho falta y eso que hay que recordar que Gente Rara abrió en septiembre de 2020 en lo que ahora sabemos que fue un espejismo en plena pandemia de coronavirus. Tras la apertura, el recién inaugurado proyecto lidió con confinamientos y cierres perimetrales, aunque no con un aforo que siempre concibieron reducido. El espacio de Gente Rara, en un local diáfano de un antiguo taller mecánico, permanece como al principio. También y con balance exitoso, la cocina al aire libre, que, reconocen "era una propuesta arriesgada, porque en el fragor del trabajo pasan muchas cosas, puede haber gritos, pero en nuestro caso nos ha servido hasta para ser más calmados".

"Tener un equipo cuidado es lo que más hemos mejorado"

​

​"Estamos agradecidísimos a nuestro barrio, no solo trabajamos aquí, vivimos aquí, nuestra hija se está criando aquí".

​

​"De normal nos lo pasamos muy bien, pero es que hoy va a ser como el día de la lotería"

Pero en este tiempo sí han cambiado cosas. "¡Muchas!", remacha Sofía. "Ha sido un aprendizaje en el que hemos hecho muchos ajustes", añade. Entre los cambios más importantes, Cristian señala algunos que se aprecian en la carta, como "un gran salto adelante en el nivel de nuestra bodega, en la que hemos pasado de 60 referencias a 450". Pero si de algo están orgullosos es "del equipo". "Empezamos siete y ahora somos trece, si bien lo más importante es la calidad de vida de la gente que trabaja con nosotros. Al principio solo librábamos un día, ahora libramos los domingos y los lunes y aparte tienen otro día más de fiesta a la semana: tener un equipo cuidado es lo que más hemos mejorado". Para Palacio, "es hacia donde se está dirigiendo la hostelería, a cuidar el equipo que tienes, a tener un trabajo que pueda conciliar y al que se vaya con ilusión a trabajar".

Aunque ellos no lo dicen hay otro cambio importante: el del tiempo de espera para poder comer en Gente Rara, que ahora se alarga al año.

En este tiempo han tenido que aprender también a gestionar ese éxito objetovo, por ejemplo, trasladándolo a una gestión digital porque atender el teléfono les era ya materialmente imposible. Y luego está la repercusión mediática, que solo esta mañana les ha supuesto un aluvión de unos 400 correos electrónicos.

La condecoración conseguida en tiempo récord tiene a Palacio y Sanz ilusionadísimos porque lo entienden como "el reconocimiento a un trabajo y una estabilidad". "Hemos superado nuestras expectativas", resume Sofía. Aseguran que "la estrella Michelin nunca fue nuestro objetivo". Pero con ella en el bolsillo, este miércoles es día de celebración. "De normal nos lo pasamos muy bien, pero es que hoy va a ser como el día de la lotería", dice Sofía, que promete un brindis con los clientes por cuenta de la casa.