Diez escenarios de película en Aragón

Aragón es un escenario de película, no solo metafóricamente hablando sino también de manera literal. Su belleza y la diversidad de paisajes que ofrecen las tierras aragonesas no han pasado desapercibidas para productores nacionales e internacionales de cine y televisión.

Para promover el potencial de Aragón como escenario de cine, en 2016, el Gobierno Autonómico lanzó la plataforma Aragón film commission. Es un grupo de trabajo que, a través de una página web, sirve como primer contacto de los interesados en encontrar localizaciones en el territorio. Existen otros organismos locales, como HuFO (Oficina Fílmica de Huesca), Film Teruel o la Zaragoza Film Office, recientemente lanzada por el Ayuntamiento.

Aunque toda ayuda es buena, Aragón se vende por sí solo. Para muestra, estos diez escenarios aragoneses que han sido escenario de películas, series, videoclips, documentales o anuncios de televisión durante todos los tiempos.

Imágenes de algunas de la escenas de 'Los Caballeros de Santiago', rodada en el castillo de Loarre, el Palacio de la Aljafería y otras localizaciones de Madrid, Asturias y Cuenca. Los Caballeros de Santiago

El castillo de Loarre

El castillo de Loarre es uno de los enclaves turísticos más importantes de la Comunidad y en 2004 saltó a la gran pantalla internacional con la película ‘El reino de los cielos’. Bajo las órdenes del director Ridley Scott, la fortaleza se convirtió en una ciudad medieval con un habitante de excepción, Orlando Bloom. Por casualidades de la vida, el actor cumplió años durante el rodaje y lo celebró en Ayerbe.

Aunque esta ha sido la grabación más famosa llevada a cabo en Loarre, no es la única. El castillo también sirvió como localización para ‘La conquista de Albania’ (Alfonso Ungría, 1984) y ‘La noche oscura’, de Carlos Saura (1989).

Y acaba de presentarse el primer tráiler de 'Los Caballeros de Santiago', película rodada en Loarre y la Aljafería. Es obra de la cineasta asturiana Ana López Martín, quien rodó el rodaje del pasado verano en tierras aragonesas y aún no sabe si se estrenará este año o en 2021, ni si se hará en formato de docudrama, docuserie o película.

Fotograma de 'De tu ventana a la mía' en la estación de Canfranc. HA

La estación de Canfranc y otros lugares de La Jacetania

Aunque no apareciera en la gran pantalla, por sí sola ya es de película. La estación de Canfranc es uno de los espacios más bonitos y emblemáticos de Aragón. La directora aragonesa Paula Ortiz no quiso pasarlo por alto durante la grabación de su film ‘De tu ventana a la mía’. Entre otras muchas localizaciones en tierras mañas, algunas de las escenas suceden en las vías del entorno de la estación.

Sin dejar La Jacetania, en la misma película aparecen otros espacios del valle del Aragón, como las pozas de Castiello de Jaca, con su gran acueducto-puente de fondo; o el paraje de la Garcipollera.

El también cineasta aragonés Nacho García Velilla escogió varios puntos de la zona, como Ansó, Hecho o Jaca para el rodaje de la comedia ‘Que se mueran los feos’, protagonizada por Javier Cámara y Carmen Machi. El casino de Huesca y la plaza de López Allué también aparecen en la película.

La Ribargorza: Graus, Benabarre y Lascuarre

La misma firma tiene ‘Villaviciosa de al lado’, otra comedia española de Nacho García Velilla, rodada en 2016. Aragón también aparece en ella, con la grabación de algunas escenas en la comarca de La Ribagorza. En la plaza Mayor de Graus se recreó una fiesta de Nochevieja y en Benabarre se rodaron varias escenas de una celebración de Semana Santa. Durante los cinco días que duró la grabación, el ambiente cinematográfico se notaba en las calles, tanto por los equipos de rodaje como por los numerosos vecinos que actuaron como extras. Junto a las escenas grabadas en ambas localidades, también se rodaron exteriores en Lascuarre.

Rodaje de la película 'Palmeras en la Nieve', con Mario Casas como protagonista TuHuesca

Bielsa y el Valle de Pineta

Junto con Canarias y Colombia, Aragón es escenario de buena parte de las aventuras de la película ‘Palmeras en la nieve’, del director Fernando González Molina y basada en la novela del mismo nombre de la altoaragonesa Luz Gabás. Entre otras localizaciones, aparece el Valle de Pineta, en concreto, Bielsa y el pequeño núcleo de Espierba.

La expectación suscitada en 2015 por ver a Mario Casas o Adriana Ugarte, dos de los actores protagonistas, hizo que se tuvieran que cortar los accesos para evitar la llegada de curiosos. La acción grabada en esta zona se centra en el cementerio, en un campo y en casa Mola.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Aínsa o Benasque son otras de las localizaciones que se pueden encontrar en la película.

Valle de Benasque: Llanos del Hospital y la Maladeta

Aunque sea desde el aire, los más familiarizados con el Pirineo Aragonés seguro reconocieron el macizo de la Maladeta en la película ‘El mañana nunca muere’. Una de las persecuciones aéreas de este capítulo de la historia del agente británico James Bond sobrevuela la mágica pirámide del valle de Benasque. El director de cine Roger Spottiswoode escogió este lugar para su grabación, en 1997, cuando 007 estaba protagonizado por Pierce Brosnan.

En este mismo entorno, se grabaron algunas escenas de la película ‘Kamikaze’ (Álex Pina, 2014). En el film, protagonizado por Álex González y Verónica Echegui, los Llanos del Hospital se convierten en un aeropuerto ruso.

El Toro de Osborne utilizado en la película 'Jamón, jamón'. Laura Uranga

El desierto de Los Monegros

De la montaña al más árido desierto, así es Aragón. El polo opuesto al Pirineo se encuentra en Los Monegros, un mar de tierra que en los años 50 y 60 fue plató de cine de algunos spaghetti western así como de superproducciones como ‘Salomón y la reina de Saba’ (King Vidor, 1959).

Otros títulos más recientes que también se han rodado en el desierto de Los Monegros son las españolas ‘Jamón, jamón’, de Bigas Luna, con el famoso toro de Peñalba; ‘Libertarias’, de Vicente Aranda; o ‘La novia’, de Paula Ortiz. La entrega ‘El mundo nunca es suficiente’, del ya citado agente 007, también pasó por Los Monegros en 1999, bajo las órdenes de Michael Apted.

En todo este tiempo, los términos municipales de Alcolea de Cinca, Bujaraloz, Candasnos, Castejón de Monegros, Sariñena, Fraga o La Almolda han sido escenario no solo de películas, sino también de cortometrajes, videoclips y anuncios publicitarios.

Fotograma de la película 'La Vaquilla', rodada en Sos del Rey Católico

Las Cinco Villas: Los Bañales y Sos del Rey Católico

Los campos cerealistas, los monumentos y las empedradas calles de los pueblos de las Cinco Villas han sido también escenario en varias ocasiones de películas de cine. Una de las pioneras fue ‘La Vaquilla’, de Luis García Berlanga, rodada en 1984 en Sos del Rey Católico.

La ya nombrada directora zaragozana Paula Ortiz escogió también esta zona para sus dos largometrajes, ‘La novia’, rodada en el verano de 2014, y ‘De tu ventana a la mía’, en la que se puede reconocer fácilmente el yacimiento de Los Bañales, en Uncastillo.

Arnold Schwarzenegger, con los jugadores del Club Deportivo Belchite, cuando rodó un videojuego en el Pueblo viejo en 2016. HA

El Pueblo Viejo de Belchite

El Pueblo Viejo de Belchite es uno de los escenarios cinematográficos más populares de Aragón. El encanto que se esconde tras los muros semiderruidos, consecuencia de la Guerra Civil, traspasa fronteras y cautiva a productores, no solo de películas sino también de videoclips, documentales de guerra o anuncios.

Pero si de una película hay que hablar en el Belchite de cine es de ‘Las aventuras del barón Munchausen’. La aparición del pueblo viejo como escenario bélico en esta película de Terry Gilliam elevó la imagen de Belchite al panorama internacional. Fue en 1988 y se vivió un despliegue cinematográfico sin precedentes en la localidad.

‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro; '¡Buen viaje, excelencia!', de Alberto Boadella; y, más recientemente, en 2017, ‘Incierta gloria’, de Agustí Villaronga, son otras de las películas grabadas en Belchite.

La rambla de Barrachina, en un anuncio de un gimnasio estadounidense. Gym Equinox

La rambla de Barrachina, el Far West turolense

La rambla de Barrachina es un paraje de Villaspesa, localidad perteneciente al municipio de Teruel. Su nombre acapara titulares desde que en marzo de este año una famosa cadena de gimnasios estadounidense escogiera este lugar para rodar un anuncio.

Pero el conocido como Far West de Teruel ya había sido escenario de cine anteriormente. Lo fue en 2016, cuando el cineasta valenciano Marino Darés localizó parte de su película western ‘Nubes rojas’ en este emplazamiento. Lo cierto es que no tiene nada que envidiar a los paisajes de Arizona, donde se desarrollan los hechos del citado film.

El proyecto ha sido impulsado por la Film Office creada por el Ayuntamiento de Teruel para captar rodajes.

Mirambel, en el Maestrazgo

El Maestrazgo tiene motivos de sobra para ser uno de los destinos turísticos con mayor reclamo de Aragón. El encanto de sus pueblos y la naturaleza que lo rodea fueron objeto de deseo de Ken Loach, cineasta autor de ‘Tierra y libertad’. El director británico escogió la localidad de Mirambel para recrear, en 1994, la Guerra Civil española. La película está protagonizada por Ian Hart y las españolas Rosana Pastor e Icíar Bollaín y es una coproducción británica, española, italiana y alemana.

