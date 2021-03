Tres, dos, uno... Se rueda en Teruel

"Cualquier cosa que te propongas en la vida, si eres capaz de hacerla, la harás. No importa el sitio donde vivas, un pueblo o una gran ciudad o los comentarios que escuches diciendo si eres capaz de llevarla a cabo". Estíbaliz Centeno, responsable de la empresa Altiplano Comunicación, ubicada en Calamocha, tiene muy claro que no hay nada que se le ponga por delante.

Ella puede presumir de ser la primera ‘film commisioner’ de la comarca del Jiloca y Daroca, y la responsable de las gestiones que han hecho posible que, por primera vez en España, se cortaran 20 kilómetros de autovía para el rodaje de ‘Centauro’, un ‘thriller’ de acción de Daniel Calparsoro que se emitirá en Netflix.

Con anterioridad, antes de terminar la carrera de periodismo en Leioa (Vizcaya), esta vitoriana de nacimiento y calamochina de corazón se puso el mundo por montera cuando decidió adentrarse en el periodismo deportivo. "El audiovisual es por regla general un territorio de hombres, que se complica en el caso del periodismo deportivo. Y a mi me forjó el carácter y me di cuenta de que tenían que dejar de importarme los comentarios que oyera", explica.

Comentarios que también tuvo que escuchar en su etapa como responsable de la televisión local de Calamocha, de la que su pareja y ella fueron los máximos responsables desde 2004 a 2011. "En mi trayectoria profesional y personal he hecho oídos sordos a las situaciones desagradables que he tenido que vivir. Siempre se me han olvidado los comentarios machistas que he recibido por ser mujer, porque si no no sigues creciendo", apunta.

Localizaciones

Este carácter fue el que le llevó a cruzar el Atlántico en plena crisis económica. Lo hizo de la mano de su marido y acompañados de sus hijos, Mikel y Ander. En Ecuador, fue asesora del ministro de Turismo y arrancó su nueva profesión, la que ahora le está permitiendo ser la responsable de localizaciones de algunas de las series y películas españolas que más van a dar que hablar en los próximos meses, como ‘La bestia’, que se desarrolla en el valle del Jiloca, o ‘Bienvenidos al Edén’, ubicada en el Matarraña.

Y todo lo hace desde Calamocha, su lugar preferido del mundo por "la cercanía de la gente y por el clima, tan distinto de la lluvia del País Vasco", concluye.

