Que las Fiestas del Pilar son aptas para todas las edades es indiscutible, como así lo demuestra el variado programa festivo. Pero, como ocurre con todos los aspectos de la vida, estas fechas se viven de diferente forma según la edad (y las ganas) que se tengan. No se acuden a las mismas zonas ni se disfrutan de las mismas citas culturales. Mientras los más jóvenes viven de noche y duermen de día, los mayores aprovechan los rayos de sol para descubrir planes que, hasta que no se ha llegado a cierta edad, solo se imaginaban en sueños. Sea como fuere, hay experiencias que todo el mundo debe vivir para decir que han estado en las Fiestas del Pilar. Pero, ¿qué edad deberías tener según los planes que haces durante estos días?

Esta es la edad que deberías tener según los planes que haces en las Fiestas del Pilar

Porque no es lo mismo vivir el pregón con las peñas desde las 16.00 o con los niños a las 19.00 en el pasacalles. Con el paso de los años, también varían las propuestas gastronómicas que estamos dispuestos a permitirnos estos días y los artistas que nos gustaría que actuasen durante las fiestas. La Ofrenda es otro de los actos tradicionales que cambian según la edad. De pequeños, no hay quien no haya pasado con su familia. y, después, aquellos jóvenes que todavía se animan a pasarla lo hacen sin apenas dormir, una situación que (casi) se vuelve insostenible llegados los 30.

Además, cuanto más joven se es, más rincones (y planes) 'instagrameables' se buscan durante las fiestas para poder presumir en Instagram. Sin embargo, conforme pasan los años, lo que más se necesitan son excusas para poder rechazar alguna de las citas que nos han propuesto. Por último, la economía también marca los planes a los que acudimos ya que, en los primeros Pilares que sales, buscas las propuestas gratuitas, mientras que, después, te permites algún que otro capricho cultural.