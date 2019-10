De los churros matutinos a la patata asada, todo lo que debes degustar estas fiestas

No hay recinto ferial que se precie que no disponga de uno de los puestos más tradicionales: el de chucherías, donde también se puede adquirir algodón de azúcar. Y es que ¿quién puede resistirse a esa nube rosa tan deliciosa como pegajosa? Además, es de lo más 'instagrameable' .

Patata asada

Si no has esperado la larga fila para comprar una de las patatas asadas (y bien rellenas) de las ferias, no puedes decir que hayas estado en las Fiestas del Pilar. No hay nada que siente mejor tras una noche de fiesta en Espacio Zity. Ahora, más allá de los ingredientes tradicionales (olivas, queso, atún, jamón...) hay recetas de patatas rellenas kebab o carbonara.