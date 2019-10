Los planes de Pilares más instagrameables para conseguir todos los 'likes' estas fiestas

4

Un buen sitio en un concierto

Por conciertos no será en las Fiestas del Pilar y es que son muchas las propuestas musicales para estos días. Por ello, presumir de las citas a las que has acudido está a la orden del día en Instagram. Eso sí, el número de 'likes' aumenta si consigues hacerte un 'selfi' con tu cantante favorito, para lo que necesitarás unos trucos con los que salir bien a la primera. Ver el concierto desde primera fila o incluso ser de los afortunados que se suben al escenario también suma 'me gustas' en esta red social.