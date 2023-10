El alimento con el que adelgazarás si los comes hoy, mañana y todos los días

El balance en la nutrición es fuente de calidad de vida. Así de sencillo. Cada cual tiene sus circunstancias personales, pero hay un mito que debe desterrarse: comer sano no es necesariamente más caro en España. Con materia prima al alcance de todos los bolsillos se puede cuidar la salud y, al mismo tiempo, disfrutar con la comida con una dieta equilibrada. Las grasas también son otra realidad maltratada. Se asocian al momento con algo malo, y eso no es cierto: el abuso de las saturadas son las que crean problemas al organismo. Las insaturadas, de hecho, no engordan y benefician la salud cardiovascular, justo lo contrato de lo que hacen las otras.

La nuez, fruto seco muy rico en grasas insaturadas

Hay un fruto seco muy rico en grasas insaturadas: la nuez. Un postre, por cierto, que es clásico en el menú de sidrería, acompañado de queso Idiazábal y membrillo. Hay que explicar que entre las grasas insaturadas también hay una división: las poliinsaturadas son las ricas en omega 3, y suponen un 6% de cada nuez. La Agencia Norteamericana de la Alimentación y el Medicamento (FDA) es clara al respecto de los beneficios que este porcentaje supone: reduce la tensión arterial y baja el colesterol malo. De su aporte al funcionamiento correcto del corazón habla este informe de la prestigiosa Clínica Mayo.

También se ha demostrado que el omega 3 de cadena larga baja los triglicéridos, tiene propiedades antiinflamatorias y, por tanto, previene las trombosis. La Fundación Española de Nutrición (FEN) lo explica con números: 100 gramos de nueces proveen de 611 calorías, 14 gramos de proteína y 59 gramos de grasas totales, de las que 6,43 gramos son saturadas, 9,19 gramos son de monoinsaturadas y 40,23 de poliinsaturadas, con 6,43 gramos de ácidos grasos omega 3.

Otros beneficios de la nuez para el organismo

Además de lo ya detallado, las nueces tienen cantidades apreciables de fósforo, magnesio, potasio, hierro y zinc, además de vitaminas B1, B3 y B6. La cantidad recomendada es de al menos tres raciones semanales de 20 a 30 gramos. Un dato final para quienes la incluyan en sus dietas diarias: son saciantes. Ahorran, por tanto, los viajes a la nevera o la despensa para esos caprichos que luego provocan tantos arrepentimientos y que, en definitiva y como se dice comúnmente, engordan.