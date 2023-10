El alimento dulce que consumes y ayuda a adelgazar, tener vientre plano o bajar el colesterol

La diversidad corporal es un hecho, no todo el mundo puede tener el mismo cuerpo, los cánones de belleza van cambiando tanto en España como en el resto del mundo y solo son eso, cánones. No obstante, si tienes como objetivo perder peso o el conocido como vientre plano, es importante combinar una buena alimentación con ejercicio físico. De esta forma, es más fácil conseguir los objetivos fijados. Y, como no, existen algunos trucos, desconocidos por muchos, pero naturales y sanos, como escoger en nuestra dieta ciertos superalimentos que ayudan a adelgazar.

Los superalimentos están de moda porque poseen multitud de beneficios para la salud y son ricos en nutrientes. Además, ayudan desde a regular el colesterol hasta a adelgazar, pasando por reducir el azúcar en sangre. Un ejemplo es el melocotón. Una fruta dulce, muy saciante y con apenas 40 calorías por cada 100 gramos, una opción perfecta para incluir en una dieta.

Por tanto, para muchos es la mejor forma de culminar la comida o la cena, con una fruta que, además, ayuda a tener el vientre plano dado su efecto diurético que combate el estreñimiento, la retención de líquidos y la hinchazón.

Propiedades del melocotón

Esta fruta es muy recomendada (y muy famosa en Calanda de Teruel), para la salud, ya que contiene minerales tales como fósforo, potasio, magnesio y mucho hierro. Además, tiene antioxidantes y fibra, los cuales sirven para combatir el colesterol alto y otras patologías que afectan al corazón.

Respecto a la valoración nutricional, el melocotón contiene pequeñas cantidades de vitaminas, entre las que destaca la vitamina C, la cual posee propiedades antioxidantes que protegen a las células del organismo frente a la actuación de los radicales libres. También es rico en vitaminas A y del grupo B. Y otras propiedades que merece la pena tener en cuenta: