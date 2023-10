La fruta con más azúcar que el chocolate, pero recomendada por los médicos

Todos los alimentos que llevan azúcar nos gustan más. No obstante, mucha gente lo tiene en el punto de mira, ya que un consumo desmesurado puede ocasionar problemas de salud. El azúcar en España y, en muchas partes del mundo, es como el malo de la película, porque se le atribuyen patologías neuronales, endocrinas, hormonales, adicciones, trastornos de alimentación, diabetes tipo 2 y muchas enfermedades más. No obstante, hay que saber que no todos los azúcares son igual de malos y hay muchos mitos a su alrededor, por lo que evitar comer cualquier azúcar no es recomendable.

El azúcar es glucosa, una molécula energética que utiliza nuestro organismo para producir ATP (energía), es decir, lo que necesitan los músculos para que se puedan contraer, para correr y andar. Por tanto, es necesario, en su justa medida. La Asociación Americana de Diabetes explica que el consumo de azúcar no induce a la aparición de la diabetes. Sin embargo, el desarrollo de obesidad, una alimentación desequilibrada y la falta de ejercicio físico tienen mucho que ver con esta patología.

Y, no todos los azúcares están en la bollería, los dulces o los zumos. Las frutas, por ejemplo, son importantes recipientes de azúcares y algunas de ellas pueden sorprender por la cantidad que tienen.

Qué fruta tiene más azúcar



Siempre se ha pensado que los dátiles y los higos son las frutas con más azúcar, porque suelen comerse desecados y la concentración de este nutriente es mayor. No obstante, dentro de los alimentos que más consumimos, el plátano es la fruta que más azúcar contiene. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), esta fruta contiene hasta 20 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Pero, esto se produce cuando madura el plátano.

Es decir, cuando pasa de estar la cáscara verde o amarilla a marrón, quiere decir que carbohidratos se han convertido en azúcares: fructosa, glucosa y sacarosa.

Beneficios del plátano

El plátano es rico en potasio y magnesio, lo que ayuda a relajar los músculos y dormir mejor. Además, tiene fibra que reduce los niveles de colesterol y mejora la sensibilidad a la insulina. Además, gracias a las vitaminas que contiene, puede contribuir al buen desarrollo y funcionamiento del sistema inmunitario. Sin olvidar su efecto antiinflamatorio, el secreto por el que se ha utilizado tradicionalmente para tratar lesiones y cortar la diarrea.