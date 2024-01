La razón por la que debes desayunar un plátano cada mañana, según la ciencia

Para algunos, "el único fruto del amor es la banana" pero, para otros, es la comida ideal para practicar deporte o para desayunar. La razón de elegir este alimento para la primera comida del día es su alto contenido nutricional, de hecho, muchas culturas consideran el plátano un alimento básico. Como en España, uno de los países europeos donde más se consume este plátano. Pero, a pesar de ser uno de los principales consumidores, los españoles se resisten a elegirlo como pieza clave del desayuno y eso que es más dulce que un bombón de chocolate y cinco veces más sano.

Desayunar un plátano, junto con lo que cada persona suela tomar por la mañana, se ha demostrado que es muy beneficioso. Son muchos los estudios científicos que han confirmado los beneficios de consumir plátanos regularmente. Una investigación reciente publicada en el 'International Journal of Environmental Research and Public Health', por ejemplo, ha destacado que el consumo de plátanos podría ayudar a mantener una presión arterial saludable debido a su alto contenido de potasio. La razón es que el potasio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar normalmente y es conocido por su capacidad para contrarrestar los efectos del sodio, ayudando así a mantener la presión arterial de una persona equilibrada.

El plátano también es beneficioso para la salud gastrointestinal, según la ciencia. La revista 'Gute Microbes' ha publicado un estudio ('El potencial de las pectinas para modular la microbiota intestinal humana evaluado mediante fermentación in vitro: una revisión sistemática') y explica que la pectina, una forma de fibra dietética presente en los plátanos, puede promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Lo que podría ayudar a prevenir trastornos digestivos.

Propiedades del plátano

Además, en relación con los anteriores beneficios digestivos nombrados, numerosos estudios relacionan la pectina (muy presente en los plátanos verdes) como una opción aconsejable para mejorar la permeabilidad intestinal y efectos antidiarreicos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que el valor nutricional del plátano hace de él un alimento muy interesante.

Tiene un elevado contenido en hidratos de carbono (el 20%).

Presenta un mayor aporte energético que la media de las frutas, con 89 kilocalorías cada 100 gramos.

Es una buena fuente de potasio (350 miligramos por cada 100 gramos) y de magnesio (38 miligramos por cada 100 gramos).

Es muy fácil de digerir cuando está maduro, y tiene efecto antidiarreico.

Estas propiedades, unidas a su sabor y versatilidad, hacen del plátano una fruta muy recomendable, tanto como postre, como para completar el desayuno. Y también como tentempié o merienda, tanto para niños como para mayores. Cuenta con ellos.

Plátano de temporada: disponible todo el año

En el mercado encontramos plátanos y bananas durante todo el año, por lo que siempre está de opción en el supermercado para apostar por sus propiedades.

Fuentes consultadas

