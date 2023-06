Ayuno intermitente: verdades, mitos y algunos efectos secundarios de esta práctica

Ayunar es no ingerir alimentos durante unas horas al día o a la semana. La religión católica, la budista y la musulmana lo cuentan entre sus prácticas y, en los últimos años, se ha convertido en la dieta favorita de 'influencers' y actores como Chris Hemsworth, dedica todo un capítulo a hablar de sus beneficios en su documental 'Sin Limites' de Disney.

Quienes buscan reducir su ingesta de calorías apuestan por varios tipos de ayuno: 16/8 (no comer nada en 16 horas y realizar las comidas en las 8 horas restantes); o no comer de forma normal durante cinco días y no hacerlo durante dos.

Entre los beneficios del ayuno que destacan quienes lo practican se encuentra la "autofagia" el proceso por el cual las células se deshacen de las proteínas dañadas. Algunos famosos como Tamara Falcó realizan esta práctica de forma puntual y afirman que el ayuno mejora la regulación del azúcar en sangre y aumenta la resistencia al estrés. Pero, no todo lo que se dice es cierto.

¿Puede el ayuno intermitente mejorar la salud?

"Los estudios científicos solo han demostrado ayunar de forma intermitente es eficaz para cierto tipo de patologías"- explica la nutricionista Alejandra Bastarós- "pero no es buena idea tomarlo como dieta para perder peso". Aunque contribuye a reducir la inflamación en algunos casos, esta profesional de la nutrición asegura que las personas que realizan esta práctica sin supervisión corren el riesgo de sufrir trastornos de la conducta alimentaria y malnutrición ya que "en la ventana de alimentación se come mucho más rápido y en muchos casos alimentos procesados y con calorías vacías" lo que no mejora la dieta.

Además, Bastarós asegura que este ayuno "no es nada recomendable para personas diabéticas" ya que necesitan realizar ingestas pequeñas y frecuentes de alimento para no tener picos de insulina ni bajadas drásticas de esta hormona.

Mitos del ayuno intermitente que llegan a las consultas

La pérdida de peso que va asociada al ayuno es una de las falsas creencias de los pacientes que acuden a las consultas del nutricionista. "La gente cree que va adelgazar, va a vivir más y va a depurar su organismo y no es así. Lo que depura el organismo son los riñones, la piel y los pulmones junto con una alimentación equilibrada", asegura la especialista.

Lo que sí reconoce Bastarós es que en la sociedad actual existe un problema de sobrepeso y de exceso de ingesta de calorías. Por ejemplo, asegura que "en España se ingieren más calorías por alcohol que por legumbres", lo que afecta a la calidad de vida.

Efectos secundarios poco agradables

Además, en algunos casos, el ayuno intermitente puede tener consecuencias poco agradables. Desde la Clínica Mayo incluyen estos efectos secundarios como habituales entre quienes la practican, al menos durante el primer mes.