¿Cuáles son las claves para que nuestra dieta no fracase?

La mayoría nos hemos sentido alguna vez frustrados por no ser capaces de mantener una dieta más de uno o dos meses. Y es que es difícil, a veces, adherirse a un plan de alimentación si no está adaptado a nuestras necesidades, es demasiado restrictivo, no nos convence del todo o no se adapta a nuestro día a día. A todas estas dificultades se suma, además, que que nadie nos ha enseñado a comer bien, cuenta el dietista zaragozano, Nano Alútiz.

"Muchas personas vienen a la consulta y no saben cómo gestionar un menú semanal saludable y nutritivo". A esto hay que añadir, en muchos casos, la obsesión por comprar alimentos y productos llamados 'de dieta' que luego no utilizamos por falta de tiempo o de información.

Según Nano, lo mejor para triunfar con una dieta es "reducir la lista de la compra y ser lo más práctico posible". No pasa nada por repetir dos días el mismo menú, lo importante es disfrutar comiendo saludable. Estas son algunas de las claves que Nano más recomienda para no abandonar la dieta a los dos días.

Cómo comer sano sin fracasar en el intento

Cocinar alimentos que nos gusten y dedicarle un poco de cariño a la cocina. No hace falta ser un genio en la cocina, basta con dedicarle un mínimo de interés a lo que comes. "Lo importante es ser constante y paciente en lo que haces. Nosotros solamente damos a nuestros clientes las herramientas, pero el compromiso diario depende de ellos", cuenta Nano.

Comer de forma nutritiva y saciante. "Hacer dieta no significa que debamos pasar hambre, ni mucho menos", asegura Nano. Siempre hay que comer de forma consciente, cuando tengamos hambre real, no antes. Llegado el momento, hay que intentar hacerlo a través de productos y alimentos ricos en nutrientes y saludables.

Comprar de forma práctica y organizada. Establecer un menú semanal nos ayuda mucho a comprar de forma consciente y a ajustarnos mejor a nuestra economía. Con la lista de la compra cogemos lo que realmente necesitamos, en lugar de ir picoteando por todos los pasillos del supermercado.

Por eso, si nuestro propósito de Año Nuevo, después de comernos unos cuantos turrones y polvorones, es empezar una dieta, debemos tener en cuenta que "no hay dieta que valga sin planificación ni compromiso", asegura Nano.

