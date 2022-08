El peligro de los hashtags en el mundo de la alimentación saludable y el fitness

Abrimos Instagram, TikTok o cualquiera de estas redes sociales de moda y buscamos, según nuestros intereses, contenido etiquetado perfectamente por hashtags. O no, directamente la app nos muestra vídeos e imágenes catalogadas según otros contenidos que nos han interesado o gustado. Qué fácil parece, entonces, informarse y cotillear recetas saludables y ejercicios de gimnasio, ¿verdad?

Pues nada más lejos de la realidad. Un estudio confirma que muchos contenidos relacionados con la salud y con la alimentación no corresponden con los hashtags que utilizan o no son, directamente, aquello que dicen ser. Sucede sobre todo en las recetas de comida supuestamente sana y así lo advierten desde la empresa de suplementación deportiva y comida saludable Foodspring.

Dieta 'mediterránea'

El estudio en cuestión ha estado desarrollado por la American Society for Nutrition (ASN) y se centra en el análisis de los contenidos etiquetados bajo el hashtag #dietamediterranea o #mediterreneandiet, que a lo largo del verano del año pasado se hicieron virales. El equipo de investigadores dirigido por Margaret Raber (Doctora en Salud Pública, profesora adjunta en el Centro de Investigación de Nutrición Infantil del Departamento de Agricultura de EE. UU. y del Baylor College of Medicine de Texas) analizó los primeros 200 videos con el hashtag de tendencia de la dieta mediterránea y observó que, aunque el 78% de los vídeos analizados proporcionaban información relacionada con la salud, solo el 9% se ajustaba a la definición de la dieta mediterránea en su sentido original. Muchos, además, solo etiquetaban productos que además no están relacionados con la dieta mediterránea, como las carnes rojas.

El 47% de los vídeos publicados, además, provenía de TikTokers cuyos perfiles y contenido no daban a los investigadores ninguna pista sobre sus cualificaciones o su formación en materia de fitness y nutrición, apuntan desde Foodspring. La realidad de las redes sociales es que no todos los contenidos relacionados con la salud y la alimentación, así como con el deporte, están producidos por gente con los conocimientos o las formaciones adecuadas, por lo que es necesario aplicar filtros a la hora de seleccionar el contenido que consumimos y, sobre todo, aplicamos a rutinas diarias.

