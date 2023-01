Otitis: las personas con más riesgo de padecerlo, síntomas y causas de tinnitus

Las afecciones más comunes de la estación invernal no han pasado desapercibidas en las últimas semanas. La bronquitis, el virus respiratorio sincitial o VRS, que crea la bronquiolitis entre los niños pequeños, los catarros, los resfriados o la gripe han sido las dolencias por excelencia, con permiso de la pandemia de la covid-19 que sigue activa en cada rincón del planeta y la subvariante Kraken en boca de todos. Estas enfermedades son normales en diciembre o enero, no es algo raro, siempre ha sido así. En cambio, el doctor Luis Miguel García, médico de familia y presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, advirtió en noviembre de 2022 que la otitis estaba en auge. "Si hay congestión nasal el oído, que comunica con los senos nasales y la trompa de Eustaquio, no ventila; no se drena el moco, se tapona el oído medio, pierdes audición, te duele la cabeza… no tiene por qué haber infección”.

De acuerdo con el doctor en otorrinolaringología Juan Royo, los niños y las personas mayores "son los colectivos más vulnerables a las otitis, pues su sistema inmunológico es más sensible al daño externo".

Síntomas de la otitis en niños o adultos

Los síntomas más comunes en los niños se pueden detectar si llora más de lo normal, si tiene dolor de oído, especialmente al acostarse, jalones o tirones de una oreja, trastornos del sueño. Otros síntomas pueden ser inquietud, dificultad para oír o responder a los sonidos, pérdida de equilibrio, fiebre de 38 grados o más, secreción de líquido del oído, dolor de cabeza o pérdida de apetito.

Los síntomas más significativos en los adultos son, lógicamente, el dolor de oído, la secreción de líquido del oído o dificultad para oír adecuadamente.

Otitis media serosa o secretora en niños

En los más pequeños de la casa es habitual que se detecte la otitis media serosa o secretora, caracterizada por la presencia y acumulación de moco en los canales auditivos. Sin embargo, el doctor Royo asegura que "esta tipología no provocará problemas de audición permanente si se trata de forma adecuada".

Por ello, con la llegada del frío de los meses de invierno, la salud auditiva requiere una atención especial. Solo con pasear y desplazarse al aire libre, los oídos pasan mucho tiempo expuestos a las bajas temperaturas propias de esta época del año.

El tinnitus: causas y cómo prevenirlo

Si bien los casos de tinnitus, reconocibles por el zumbido que provocan en los oídos, no son tan comunes como los de otitis, estos también aparecen con más frecuencia con la llegada del frío. Según consta en un trabajo de investigación publicado en los 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', existen "tendencias estacionales significativas" en las búsquedas de Internet sobre el tinnitus con "un pico en los meses de invierno".

El mismo estudio apunta a que la constricción de los vasos sanguíneos por el frío explicaría la mayor aparición de tinnitus, que también guarda relación con la reducción de la actividad física y el aumento del consumo de café propios del invierno, ambos conocidos factores de riesgo.

Por otro lado, aunque la presencia de cierto grado de cerumen en los oídos es normal a lo largo del año, es conveniente tenerlos protegidos porque la acumulación y endurecimiento de estos a causa del frío puede formar un tapón que dificulte las facultades auditivas.

Consejos para prevenir la otitis

GAES presenta una serie de consejos para ayudar a mantener una buena salud auditiva de cara a las épocas de frío con la finalidad de prevenir estas afecciones: