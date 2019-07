Sobre la punta del pie y durante media hora: así debes caminar para adelgazar

Pasar la tarde en el gimnasio, cuando todo el mundo se refresca en piscinas o puntos verdes, o salir a correr cuando el calor aprieta no es nada apetecible y, sin embargo, el periodo estival no deja tregua en lo que a realizar ejercicio se refiere. Aunque no sea el plan más atractivo, hacer deporte sigue siendo necesario durante el verano y existen muchas alternativas para convertir esta tarea en una seductora propuesta: dar largos paseos por la playa, recorrer los atractivos naturales de Aragón, como los nacimientos de los ríos, o disfrutar de excursiones por la montaña en familia.

No obstante, hay una opción muy efectiva que se puede realizar en cualquier lugar, se esté o no de vacaciones, ya que no requiere demasiada intensidad: caminar. Entre los beneficios de esta práctica, además de prevenir el dolor de espalda (una de las lesiones más frecuentes durante el estío), se encuentra el de adelgazar. Eso sí, hay que saber cómo andar para contribuir a la pérdida de peso real.

Adelgazar mientras se camina: trucos para lograrlo