En vacaciones no todo es relax, ¿cuáles son las lesiones más comunes?

Las piscinas o la playa invitan a las personas, sobre todo a los más jóvenes, al juego, siendo habitual que se tiren de forma brusca, lo que puede derivar en " lesiones en varias partes de la columna vertebral ", informa Marcén. "El problema de estas prácticas tan habituales en las piscinas, ríos, pozas se origina cuando nos tiramos sin mirar: deberíamos de ser conscientes de si hay otros bañistas cerca, si tenemos alguna pared o piedras cerca, qué profundidad tiene el agua y desde qué altura nos tiramos. Si no tenemos en cuenta estas variables, es más fácil sufrir una lesión musculoesquelética e incluso neurológica , donde las consecuencias son más graves", asevera la profesional. Respecto a las olas, Marcén aconseja bucearlas", pues si 'rompe' en nuestro cuerpo puede provocar "lesiones más graves en la columna vertebral, generalmente en cervicales ".

4

Tomar el sol en la misma posición

Si bien es cierto que "no es ni malo ni bueno estar tumbado sobre superficie dura en la playa o la piscina, si aparecen molestias (dolor) sí suelen ser proporcionales", informa Marcén. "Como consecuencia del tiempo que permanecemos en una determinada posición, en un medio que no es el más adecuado (ya que no facilita que nuestro cuerpo de adapte al terreno), pueden aparecer lesiones del tipo de sobrecarga muscular, generalmente en la zona cervical y lumbar", apostilla.