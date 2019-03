Esto es lo que debes andar para adelgazar como si hicieses 'running'

Aunque hace meses que comenzó la Operación Bikini (y entre los propósitos de año nuevo se encontraba practicar más deporte), la realidad es que es muy difícil encontrar el momento ideal para emprender una vida más sana y activa que nos aleje de las terribles estadísticas nacionales: el 60% de los españoles admitía en 2017 que no hacía ninguna actividad física. Falta de tiempo, rutinas laborales agotadoras, mensualidades poco económicas en los gimnasios o la pereza que invade cuando (¡por fin!) nos sentamos en el sofá son solo algunas de las causas que nos alejan de la vida deportiva. También la vergüenza, pues... ¿a quién no le ha pasado aquello de no salir a correr por evitar hacer el ridículo?

Si bien es cierto que existen decenas de consejos para empezar a correr y ponerse en forma (es uno de los métodos más efectivos para tonificar el cuerpo a la vez que se pierde peso), no todo el mundo encuentra en el 'running un aliado. Así, existen diversas alternativas que pueden ayudarnos a empezar una vida saludable y, entre ellas, están los paseos a buena marcha (o, lo que es lo mismo, caminar a buena velocidad y durante más tiempo). Y sí, es posible adelgazar tanto (o más que si corriésemos).

El truco para perder peso con esta práctica deportiva está en caminar más rápido y durante más tiempo del que lo haríamos si corriésemos. Esto implica que hay que en doce minutos hay que recorrer más de un kilómetro y durante un tiempo mínimo de 45 minutos para asegurarse de que se activan todos los músculos y que nuestro organismo comienza a trabajar como lo haría si practicásemos 'running'.

Beneficios de andar

Caminar rápido tiene numerosos beneficios para la salud, pues ayudar mejora la respuesta muscular, aumenta el consumo de calorías y facilita el control del peso, activa la circulación cardíaca, disminuye los niveles de colesterol y de glucosa, contribuye al control de la presión arterial y mejora las funciones respiratoria, intestinal y sexual. Eso sí, no todo vale: hay que hacerlo rápido y durante un tiempo más que suficiente para asegurarnos de que realmente estamos practicando deporte.