El pequeño pueblo de Teruel que organiza el primer festival de música urbana del Jiloca

Ferreruela de Huerva, un pueblo turolense de menos de 100 habitantes a medio camino entre Teruel y Zaragoza, pretende reunir el próximo mes de junio a más de 1.000 personas en el que será el primer festival de música urbana del Jiloca: 'Ferrefest'. "Es la primera edición, y la primera vez que se organiza un evento así en la comarca con un cartel de este calibre. Queremos movilizar la España vaciada y dar un aliciente a la población de entre 18 y 35 años", cuenta Carolina Torrijo, miembro de la Comisión de Fiestas y una de las organizadoras del festival.

La idea, cuentan, surgió precisamente de esta agrupación, formada por ocho jóvenes de entre 19 y 35 años que quieren dinamizar el turismo y que haya una razón más para ir a su pueblo fuera de las fiestas patronales y otros puentes festivos. "Llevamos desde septiembre organizándolo, y seguimos en ello. Después de las fiestas -en honor a San Roque y a la Virgen de la Asunción-, nos vimos con suficiente dinero para hacer el festival. Recibimos una subvención de la DPT y con el dinero sobrante, como hay una subvención de la DGA de festivales, optamos a ella porque nos apetecía llevar a Teruel un festival diferente", explican desde la organización, que ha tomado como referentes otros festivales celebrados en Calatayud, Zuera y otras localidades aragonesas alejadas de las capitales.

"Aunque nuestro pueblo sea más pequeñito -reconocen- queremos traer también algo distinto a la zona y que venga la gente. Que lo conozcan. La mitad de la Comisión hemos estado al frente otras veces y nos gusta ver que el pueblo se llena, que al fin y al cabo ninguno de nosotros vive allí, pero se pueden hacer cosas viviendo fuera de Ferreruela y mantenerlo vivo", defiende Torrijo.

Para organizarlo, partían de un presupuesto de 25.000 euros, el remanente que les dejaron las fiestas del pueblo y que ha ido creciendo con el apoyo de todos los vecinos. "La gente del pueblo se está volcando mucho. Para el tema de las comidas y demás se ha ofrecido a colaborar en el festival todo el mundo. Las fiestas las está organizando este año el Ayuntamiento con una subvención de la DPT y nos está ofreciendo también su gestoría. Al final, como teníamos bastante dinero de las colaboraciones, pensamos en hacer algo pionero. Al fin y al cabo, es dinero del pueblo que si no está ahí sin movimiento...", indican.

Lo más complicado para la Comisión de Fiestas de Ferreruela de Huerva ha sido cerrar el cartel, que incluye a artistas de la talla del dominicano Henry Méndez. El espacio, añaden, lo pone el Ayuntamiento, que cederá para el evento su pabellón de fiestas, junto al frontón de la localidad, el próximo 29 de junio, en horario de 17.00 a 19.00. "Al no organizarlo el consistorio, hemos tenido que depositar una fianza a la DGA por si acaso pasara algo, pero todo el mundo se ha volcado. En 'La Venta' -una estación de servicio en la A-23 que pertenece al pueblo- se alojarán los artistas, y en temas de seguridad y demás nos está apoyando el Ayuntamiento", indican.

Dirigido a un público "juvenil", han querido incluir también un "tributo a Estopa" en las primeras actuaciones del festival para llegar así a un público más amplio. "Los dos primeros artistas hacen mezclas de los años 50, 60 y 70 con música actual, y pensamos en ellos -en la peña de nuestros padres- porque se vuelcan siempre en ayudarnos, aunque no se metan a la comisión por edad", confiesan.

Las entradas se pueden adquirir ya a un precio de 15 euros -incluyen una consumición- o agotado el plazo, por 20. "Estamos terminando ya el primer tramo de venta, con una consumición incluida hasta las 19.30. Las entradas se compran por una app que se llama Nyxell, y es de un emprededor zaragozano. La hizo como Trabajo de Fin de Máster, y ahora mismo casi todas las discotecas de Zaragoza venden entradas a través de esta aplicación", cuentan desde la Comisión.

Una vez agotadas existencias, la entrada costará 20 euros. La idea -dicen- es que la gente acuda lo antes posible al pabellón para poder ver a los artistas, y que estos tengan "su público". Pero no implica que debas gastar la consumición en ese mismo momento.

"Al ser un pueblo tan pequeñito, el dinero que teníamos era limitado y dentro de lo que cabe hemos intentado hacerlo lo mejor posible y traer un artista más importante, y el resto, adaptado al presupuesto", señalan. También el precio de las entradas tiene en cuenta la localización del evento, que implica para quienes no sean del pueblo gastos de desplazamiento o -si se quiere pasar todo el fin de semana- de alojamiento.

En este sentido, se han movido también para conseguir que Renfe tenga un pequeño gesto de favor con la localidad. "El tren pasa por Ferreruela con normalidad. En su momento lo quisieron quitar, y a día de hoy paran tres trenes al día. Con motivo del festival, ¡hemos conseguido que pare un cuarto, que es el único que pasa y no para, con plazas limitadas!", cuentan orgullosos en relación al convoy que va a Cargatena (Murcia). Así pues, el próximo 29 de junio, día en que se celebra el 'Ferrefest', pararán hasta ocho trenes en la localidad: cuatro que vienen de Zaragoza, a las 9.37, 12.40 (Cartagena-Murcia), 18.48 y 21.13; y otros cuatro en dirección Zaragoza, desde Teruel-Valencia, a las 7.46, 13.28; 15.45 (el de Cartagena Murcia) y 20.04.

Poner a Ferreruela en el mapa

Con la organización del primer festival de música urbana del Jiloca, estos jóvenes buscan también poner a Ferreruela en el mapa, como ya han hecho a través de la cultura otros pueblos de Teruel, como Pancrudo y su festival de artes escénicas el Gaire. "Ferreruela está bien comunicado por la autovía, trenes tenemos, sabemos que es un pueblo muy pequeñito, pero como otros lugares que han conseguido repercusión nacional a través de eventos. En pueblos de alrededor hacen también el Orgullo Rural, que es un festival de un día que subvenciona la comarca. Este año se hizo en Cuencabuena, que tiene 40 o 50 habitantes, y se llenó todo el pueblo. Pancrudo tiene 110 habitantes y el Gaire llena de año en año el fin de semana. Queremos que la cultura no se centralice en Zaragoza o en ciudades grandes... que pueda venir a los pueblos. Y creemos que aunque sea en Teruel y la España Vaciada, puede tener repercusión, ser un día importante que ayude a gente de la zona y dé a conocer el pueblo", defienden desde la Comisión de Fiestas, cuya idea -dicen- sería mantenerlo y seguir celebrándolo de conseguir la ayuda que da la DGA todos los años para la organización de festivales.

"Hay que pedirla este mes de abril, pero hasta agosto o septiembre no sabes si te la dan o no. Si lo conseguimos, seguiríamos organizando otras ediciones, pero si no la recibimos, va a ser complicado", cavilan.

A su favor juega la acogida de la gente, que ya en fiestas patronales del pasado mes de agosto les dejó "muy buen recuerdo" cuando lograron traer a la localidad al artista José de Rico. "El pabellón se llenó y la gente respondió muy bien. Ver la acogida de un cantante nacional nos hizo soñar en grande y verle futuro a esto", añaden.

Así pues, desde la Comisión de Fiestas no dejan de idear iniciativas y planes de ocio para que la gente tenga un motivo más para ir a Ferreruela. "Estamos intentando hacer cosas en fines de semana, puentes, etc. para que la gente vea que hay algo más. Que a todos nos gusta ir al pueblo y disfrutar mas allá de tener los dos días de fiestas patronales", indican.

¿Y si consiguen el lleno? ¿Las mil personas en junio para el festival? "Significaría mucho para nosotros al ser algo pionero en la zona. Ahora mismo estamos también con bastantes nervios, aunque tengamos todo más o menos cubierto, los gastos, esperamos tener buena acogida y que salga lo mejor posible dentro de lo que cabe", concluyen.