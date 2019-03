Una canción de la Ronda de Boltaña se convierte en "himno" de la 'Revuelta de la España vaciada'

Escrita desde el Pirineo, pero con reivindicaciones comunes a todo el medio rural despoblado. Así describe el rondador Manuel Domínguez la canción que el próximo domingo miles de turolenses convertirán en "himno" de una revuelta que promete hacer historia en Madrid para defender la vida en los pueblos.

"El que vive en el Pirineo sabe muy bien lo que es esto. Las casas vacías y la emigración son temas que a nosotros nos han preocupado desde siempre", subrayan los 'rondadors', que cediendo su canción 'Aquí' a la plataforma 'Teruel Existe' buscan solidarizarse con una lucha "común" a gran parte del territorio y ensalzar una realidad que siempre ha estado muy presente en sus letras. Desde 'La casa caída' a 'Mermelada de moras', que abordan en sus primeros álbumes el tema de la emigración, pasando por el que va a ser uno de los temas centrales de su sexto disco, la despoblación y la vida en los pequeños pueblos.

“Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán. Cada vez menos y más viejos. Cuenta que así el cuento acaba mal (...)"

'Aquí' es una de las primeras canciones que este grupo del Sobrarbe compuso para el que será ya su sexto disco, que saldrá a mediados de julio o agosto. "Es una canción que está escrita desde el Pirineo, pero hemos puesto muy pocas referencias locales. Cualquiera de los territorios de los que va a ir gente a la movilización va a sentirse identificado con ese deseo de que la gente pueda seguir viviendo en el medio rural; y no solo eso. También queremos que sirva para hacer conciencia, porque además del derecho tenemos que tener el orgullo y la alegría de que podemos vivir en el sitio en el que queremos", defiende Domínguez, que junto al resto de miembros de la banda se encuentra inmerso en la grabación de su sexto álbum musical.

"(...) aunque de ti dependerá. ¡No dejes que te escriban el final! ¡Defiende cada escuela y cada hogar! ¡Por cada aldea vamos a luchar!”

Aunque esta es la primera vez que realizan una colaboración de este tipo con la plataforma 'Teruel Existe', el sentir de los turolenses forma parte desde hace años de una de sus canciones más sonadas en los conciertos que dan por Aragón. "Cuando terminamos el tercer disco estuvimos mucho tiempo sin componer y dábamos por terminado el trabajo que habíamos hecho. Habíamos escrito y hablado ya de lo que queríamos, pero vimos que faltaba algo muy importante: que era una canción a Teruel", recuerda Manuel. Por entonces, la plataforma 'Teruel existe' llevaba ya muchos años "trabajando y luchando" para poner en valor la provincia y reivindicar los derechos de sus gentes. "Era una plataforma muy importante en Aragón y la canción debía recoger esa lucha", apostilla Manuel, quien ve en la publicación de ese tema la razón de que haya habido un tercero, un cuarto, un quinto y hasta un sexto trabajo: el ver que todavía les quedaban cosas por contar y que para mucha gente de dentro y fuera de la provincia era un "placer" escuchar sus letras. "Eso nos ha animado siempre y, de hecho, hemos tenido y tenemos una relación extraordinaria con gente de Teruel. Ha sido una de las cosas más bonitas que nos han pasado en este tiempo que llevamos tocando", confiesa Domínguez, para quien supone una "gran alegría" ver cómo tantos territorios a veces tan lejanos entre sí, pero con tantas cosas en común, han sabido unirse para "luchar por su vida y su futuro".

40 autobuses de Teruel partirán hacia Madrid

Desde la plataforma 'Teruel Existe' explican que la canción "conecta" a la perfección con sus reivindicaciones; y si bien la canción circula ya por diferentes grupos de 'WhatsApp', la idea es introducirla en algunos de los vídeos que llevarán a la manifestación como fondo musical de su movilización. "La letra nos gusta mucho; es reivindicativa como gran parte de sus canciones. Ellos siempre han hablado de la despoblación de los pueblos del Pirineo, y en los mapas que estamos elaborando, se ve con crudeza lo que estamos sufriendo", afirma Francisco Juárez en relación a los últimos datos publicados sobre el desplome demográfico que sufre Teruel.

A juicio de este turolense, el hecho de que la despoblación se produzca lentamente hace que muchos otros territorios del interior no hayan sido conscientes hasta la fecha de la gravedad de esta situación que ellos llevan años denunciando. "En muchos sitios se estaba asumiendo como algo inexorable y nosotros estamos convencidos de que hay soluciones y de que estamos a tiempo de intentar paliar esta situación", defiende convencido Francisco.

Este domingo, 40 autobuses, además de todos los particulares que se sumen a la protesta, partirán desde diferentes localidades turolenses rumbo a Madrid para participar en la 'Revuelta por la España vaciada'. Santiago González, taxista de Guadalaviar, pondrá además su vehículo a disposición de la causa y viajará hasta la capital acompañado de varios amigos de Griegos, Guadalaviar y Villar del Cobo. Sus razones para participar en esta lucha asegura que son las mismas que defienden todos.

El taxista de Guadalaviar Santiago González partirá con su vehículo propio a Madrid para participar en la revuelta del 31 de marzo. HA

"Tenemos la sensación de que los gobiernos gobiernan para la ciudad, pero no para los pueblos pequeños. Si Guadalaviar hace 20 años tenía 30 niños en la escuela ahora tiene 5 o 6. Y así todos. Sentimos que quieren que nos vayamos de los pueblos y nos concentremos en los grandes hormigueros que son hoy las ciudades. Yo tengo aquí mis orígenes y lo poco o mucho que tengo lo he hecho aquí. No quiero que esto se quede desierto", reivindica este taxista de Guadalaviar, donde regenta también un bar.