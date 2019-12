'Ande, ande, ande... vengan a Teruel', el viral villancico de unos niños turolenses por la 'España Vaciada'

A 'La Ronda de Boltaña' y su conocido 'Aquí', un canto contra la despoblación que se convirtió en himno de la Revuelta por la España Vaciada, le cogen el testigo ahora los niños de un colegio turolense y su entrañable y reivindicativa versión de 'La Marimorena'.

"Ande, ande ande, vengan a Teruel... ¡que en esta provincia se vive muy bien! (bis). En la 'España Vaciada', la provincia de Teruel menos vacía estaría si tuviera un buen tren"

La letra, compuesta por la profesora de música María Ángeles Vicente Tarrasón, del colegio La Salle de Teruel, surge a raíz de una iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad, que propuso al alumnado de la capital turolense hablar de la despoblación en la muestra de villancicos navideños que celebran de año en año.

"En esta ocasión, por darle un poco más de contenido a la muestra e hilar toda la programación de la Navidad, les propusimos versionar los villancicos con el tema de los pueblos -que centra también la transgresora campaña de 'Teruel, a vida o muerte'-, y la verdad que se animaron muchos colegios y lo hicieron muy bien", destacan desde la asociación de comerciantes de la ciudad.

Lo que nadie esperaba es que la grabación, compartida a través de whatsApp y redes sociales por muchos padres y vecinos de la provincia, acabaría dando la vuelta al mundo con este particular cántico navideño que alza el grito de la 'España Vaciada' por conseguir más apoyos y servicios. "El villancico se ha hecho viral a raíz de que alguien los grabó en el Palacio de Exposiciones, y desde entonces no he parado de recibir mensajes de felicitación de todas partes de España y del mundo. Ayer me llegó un mensaje muy bonito de una persona que lo había escuchado y me decía que se había emocionado porque vive fuera de aquí. También hay compañeras de música de otros centros educativos de Teruel (de Montalbán, de Calamocha, etc.), que lo quieren cantar en sus festivales navideños y me han pedido permiso por la letra", cuenta encantada María Ángeles.

Los protagonistas del mismo son un grupo de en torno a 45 alumnos de Primaria del colegio La Salle de Teruel que, debido a la lluvia, tuvieron que representar el villancico en dos días. El pasado miércoles, día 11, lo hicieron en la plaza del Torico los alumnos de tercero y cuarto; y este domingo, 15 de diciembre, fue el turno de los de segundo en el Palacio de Exposiciones. "Son dos citas en las que como colegio intentamos participar todos los años. El día que fuimos a la plaza del Torico todos los padres estaban muy contentos, y fue gracioso que con los alumnos de 5º queríamos preparar otro villancico para el festival del cole, y me pidieron cantar este, que 'ya si eso, al que viene, cantarían otros'", relata entre risas María Ángeles.

Aunque el 'Villancico de la España Vaciada' ha acaparado toda la atención por la originalidad de su letra, tanto María Ángeles como la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad destacan la calidad de todas las propuestas presentadas en esta edición, entre las que destacan también con cánticos contra la despoblación el de 'Teruel es mi Tierra', interpretado por alumnos del colegio de Educación Especial Arboleda, y 'Las Campanas de Teruel', del Colegio Las Viñas, que habla de la vuelta a casa por Navidad y de lo bien que se vive en las localidades de la provincia.

"Cientos de campanas en Teruel sonarán, toques que anuncian que llega Navidad. Cientos de turolenses a casa volverán, para ver a los suyos esta Navidad"