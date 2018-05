Ferreruela de Huerva: poesía popular, cine, jabalina y una olla exprés

Óscar Gracia, agricultor y actual alcalde del municipio, es joven para corroborarlo con vivencias propias, pero da fe. "Lo contaban mis abuelos, lo de Barceloneta, y presumían de que el inventor de la olla exprés era de aquí".

Su vecino Julio Beltrán anda con el ánimo en alto y el verbo suelto a pesar del día nublado y la amenaza de lluvia. Este nonagenario es poeta de afición, artesano por decantación –tiene su casa llena de curiosas creaciones, desde relojes a bastones y lámparas– y, por si fuera poco, confirma lo de la olla exprés. "Yo soy sobrino de José Gimeno, el inventor de la olla exprés. No se hizo rico con eso porque le quitó la patente un catalán. Era herrero, de Collados, ahí al lado de Calamocha, pero se casó con una de Ferreruela, prima hermana de mi madre, Gregoria se llamaba. Gregoria tuvo dieciséis hijos, todos estudiosos, hasta un comandante de la marina había".

Las historias del pueblo menudean en la conversación. El alcalde cuenta una que se ha transmitido de generación en generación el último siglo, y que guarda un curioso nexo con la actualidad gracias a la serie ‘La casa de papel’. "Cuentan que uno del pueblo consiguió unas planchas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y las trajo para fabricar sus propios billetes. Una noche, los guardias buscaban a unos ladrones de jamones y cuando los de las planchas vieron que venían, pensaron que la cosa iba con ellos y las tiraron a toda prisa por la ventana".

Pascual Cebollada

De entre los hijos ilustres del pueblo destaca poderosamente la figura de Pascual Cebollada. Este crítico de cine e historiador murió en 2003, a los 87 años; durante su fructífera vida documentó de manera minuciosa la historia del cine, tanto en el ámbito español como en el internacional. Fue presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, de la Comisión Internacional de Cine de la Unesco, socio de Honor de la Casa de Aragón en Madrid... su afán divulgativo y pedagógico le hizo ser apreciado y valorado más allá de las ideologías y la extracción social.

El apellido Cebollada tiene otra representante ilustre en Ferreruela de Huerva. Isabel Cabollada Marco, de 32 años, lleva más de una década en la cúspide nacional del lanzamiento de jabalina. Aunque compite bajo los colores del Lleida, siempre ha tenido a su pueblo en mente y ha organizado en su término municipal actividades atléticas, incluyendo una prueba del popular ‘cross fit’.

La que volvió de la Galia

Emerinda Jaime se reúne con el alcalde en el bar del pueblo, regentado por la colombiana Tatiana Valencia, que vino hace dos años de León y espera con ganas los primeros calores después de seis meses muy fríos de bautizo turolense. Emerinda fue alcaldesa, y su vida está marcada por Francia. "Mis padres se mudaron a Beauvais en el año 60; está a 90 kilómetros de París y ahora es popular por el aeropuerto que usa Ryanair. Volvimos en el 68, pero no me readapté a España y en 1971 les dije a mis padres que me volvía a Francia. Mi padre se volvió conmigo; allí trabajé muchos años de auxiliar de enfermera y conocí a mi marido, François, que es francés".

Emerinda pasó muchos años en plena Alsacia, en Estrasburgo;otro mundo dentro de Francia marcado por el influjo teutón. "Son muy trabajadores y ordenados. Estábamos a gusto, y solíamos venir a España una vez al año de vacaciones. Cuando François conoció el pueblo, le encantó; quedamos en que cuando nos jubiláramos vendríamos a vivir aquí. Eso fue a mis 55 años, y ahora tengo 67. Aquí mi marido es Paco; le encanta irse al monte con los perros, y es feliz observando la naturaleza".

Julio se arranca con una poesía para despedir a los visitantes. Habla de padres e hijos, y así reza un extracto. "Fuimos muy poco al colegio/hay que decir la verdad/pero a todos nos enseñaron/que había que respetar".

El baile de San Roque: una tradición de siglos, actualizada

El baile del patrón San Roque es una tradición local cuya primera referencia escrita data de 1765. Antes reservada a los hombres, ahora aúna a ambos sexos. Con las próximas obras de la carretera se va a modificar el trazado habitual, que une la iglesia de la Asunción con la ermita del santo (unos 800 metros) a través del puente del ferrocarril. Los bailadores se colocan en dos filas, tras los abanderados, y les sigue la imagen de San Roque, el párroco, los músicos y la figura de la Virgen de la Asunción. Cada grupo de bailadores va dirigido por su cabecero; desde 1975 se uniforman con pantalón y camisa blancos.Según el grupo al que pertenezcan llevan faja roja con pañuelo rojo, o faja azul y pañuelo morado. El cabecero lleva un ‘morralico’ con una calabaza de peregrino y una gayata de la que cuelgan pañuelos. El ‘morralico’ se ha pasado siempre de padres a hijos o a los más veteranos del baile. A la vuelta se baila, con la imagen del santo colmada de ofrendas: luego, misa y convite.

LOS IMPRESCINDIBLES

La parroquia

La Iglesia de la Asunción es un edificio de mampostería realizado en la primera mitad del siglo XVIII, de planta rectangular levantada sobre una construcción anterior de la que se conserva el primer cuerpo de la torre. Consta de tres naves.

La Casa del Cura

Regentada por Ana Polo y el exalcalde Mariano Marzo, consta de cinco coquetos apartamentos tematizados, con áreas comunes, barbacoa y todas las facilidades. Tiene unas notas muy altas en los buscadores web.

El ferrocarril

En su día fue clave para el pueblo. Ahora la gente bromea con que hay que hacer ‘autostop’ para que pare. Cada vez hay menos: en sentido Teruel, el último de la tarde, por ejemplo, no permite regresar el mismo día.

Ir al especial 'Aragón, pueblo a pueblo'