Quedan festivales (para todo uso) en el verano musical de Aragón

Son un montón. Junto a los históricos y los nuevos clásicos, aparecen como setas tras las lluvias que, por desgracia, andan tan esquivas en estas últimas semanas, salvo excepciones torrenciales. Los festivales musicales de cada verano en Aragón han reflotado en número y entusiasmo tras la pandemia; a veces debutan ya con impulsos genuinamente artísticos, otras se parecen más a grandes negocios en los que la cantidad (de reproducciones en Spotify, de copas vendidas, de artistas sin demasiado fuste) prima claramente sobre la calidad.

El caso es que este mismo domingo hay masaje musical en las sienes para quienes se pasen por el escenario flotante de Lanuza, emblema de Pirineos Sur, gracias a Luz Casal y Valeria Castro; Urpi Barco está en Almunia de San Juan (Huesca) dentro del festival Sonna, que seguirá tocando espacios singulares del Alto Aragón hasta el próximo 9 de septiembre; Aragón Sonoro lleva una notable representación del ‘indie’ local y nacional hasta Alcañiz el próximo fin de semana, coincidiendo con los coletazos de Pirineos Sur y el festival del Castillo de Aínsa; el inicio del festival En el Camino de Santiago con Capella de Ministrers en la catedral de Huesca (día 28) y el monasterio de Sijena (29), además de Chiavette en la catedral de Barbastro el domingo 30, y otro arranque, el del Veruela Verano, con Alice Wonder (29).

La cita más multitudinario del gremio también llega el sábado 29, y dura prácticamente 24 horas del tirón: el Monegros Desert Festival fragatino, con una proyección de asistencia de 50.000 espectadores procedentes de 85 países: 25.000 serán extranjeros, y se espera a 6.000 personas desde Francia, 5.000 de Italia y 3.000 de Estados Unidos. El impacto en la economía local es de 30 millones de euros y la música electrónica compartirá espacio en la programación con el rap y la música urbana.

Aragón Sonoro llega a su tercera edición. La cita de Alcañiz aporta un cariño especial a los talentos locales, y una selección quirúrgica de otros enclaves ibéricos. El viernes 28 le toca a Elem defender el pabellón local antes de que lleguen Veintiuno y los murcianos Second, que mantienen una base cautiva de fans sin grilletes, porque aplauden a rabiar. El sábado hay pleno aragonés en la matinal con monólogo de Diego Peña y doblete oscense a cargo de Domador y Copiloto, más el tándem Florida & Hermosso con su fiesta desatada de música (sic) ‘electrúñica’ a la hora del café.

En la larga tanda de cierre, el DJ oscense Álex Curreya comenzará la velada y dará paso a la realeza del rock urbano nacional, los pioneros Burning, antes de que Jordana B. y Alba Reche cambien el tono y el tempo a la noche, que culminará con un artista sorpresa.

Al agua

En Ejea de los Caballeros, los Conciertos del Agua buscaron un arranque poderoso con Los Rebeldes, programados ayer (acústico no quiere decir suavecito, no, señores) y continúan el sábado 29 con Efecto Mariposa. La cadencia en la actividad que propone la capital cincovillesa es sabatina: el 5 de agosto estará Mattieu Saglio y seguirán dos adalides del rock con una larga trayectoria: Patricia Kraus el 12 de agosto y Gabriel Sopeña, con su banda y en continuación del su cuadragésimo aniversario en el arte, el 19.

¿Y qué pasa con ese estentóreo grito anual que dice ‘ah del castillo’ por distintos rincones de Aragón? La organización tardó en desembuchar el programa de actos, pero la oferta ha sido y es sustanciosa. El coqueto castillo de Grisel ya programó el 1 de julio, y ayer: el próximo sábado estará el dúo folk aragonés Vegetal Jam y el 5 de agosto llegará un dúo que borda varios géneros, compuesto por el guitarrista Chabi Benedé y la vocalista Silvia Solans. Alfajarín, Illueca y Mesones de Isuela tuvieron, entre otros, a Pardinilla y Berna. Las siguientes citas son en Jarque (28 al 30 de julio); Valderrobres (3 al 6 de agosto); Albalate del Arzobispo (4 al 6 de agosto); Sádaba (10 al 13 de agosto); Puerta al Mediterráneo: Mora de Rubielos y Rubielos de Mora (9 al 20 de agosto); San Agustín (22 de agosto) y Fraga (31 de agosto al 3 de septiembre).

Procede un pequeño aparte para novedades. El Zuera Sound fue un éxito de participación, con 17.000 personas y dos jornadas de muchos quilates dentro de la música urbana y la electrónica. Volverá en 2024, según la organización. El Calata Fest (programado para anoche en la ciudad bilbilitana de la que toma el nombre, y que acaba en -yud) llamaba a filas a las huestes noventeras y la tribu urbana, y el próximo sábado se estrena el CetIn de Cetina, con las bandas madrileñas Tiger and Milk y Ripoll encabezando un cartel que completan a los mandos de platos y mezcladoras ManPop, L’Enfant Terrible, Carlos Trapece y Javipunk.

‘Monegrada’ de cumpleaños

Son ya 30 las ediciones del festival de música electrónica y hiphop más grande y valorado del sur de Europa. El Monegros Desert Festival quería celebrar la redonda efeméride soplando velitas a lo grande, y retomar la llegada de Wu-Tang Clan (que ya encabezaban el póster del evento el año pasado y acabaron suspendiendo su gira europea al completo) suena a medida inteligente. Además, han diversificado con su pericia habitual la paleta de géneros musicales dentro de sus dos áreas magnas en el apartado sonoro. Pendulum, banda señera del drum&bass, encabeza el pelotón que sigue a las superestrellas de Staten Island. Lo harán actuando en vivo, al igual que Iseo & Dodosound, Fernandocosta o Ill Pequeño junto a Ergo Pro.

El Monegros Desert Festival cumple 30 ediciones en las afueras de Fraga Francisco Jiménez

Entre un buen contingente de habituales en la cita como Richie Hawtin, Mulero, Osuna, Troxler o Ben Sims destacan otros de considerable eco como Juliet Fox, Indira Paganotto, Amelie Lens o Kevin de Vries en un año de muchos ‘back to back’ (artistas que suben juntos a escena y se dan relevos en alternancia rigurosa con los platos) y la certeza anticipada de que aquello será una fiesta de muchos quilates en la escala hedonista, siempre y cuando acompañe el tiempo.

Repasado agosto y con la mirada en ese último mes del verano mordido en diez días por el implacable otoño, septiembre tiene una referencia muy interesante que resiste contra viento y marea a los imperativos del negocio promotor, en malos tiempos para la lírica y los sesgos románticos, aunque sean oscuros: nadie dijo jamás que el negro (que según cierto merengue, pega con tó) no contuviese en su interior un millón de colores, y el Psych Fest se encarga de llevar esta metáfora de base científica a la literalidad.

Ojo con este festival, que alcanza su décima edición. En 2023 se reparte en cuatro sedes con carisma en el casco urbano de Zaragoza (Las Armas, La Lata de Bombillas, El Gorila y el Gilda) y presenta una programación contundente: My Expansive Awareness, que en el Psych siempre están en misa y repicando, figuran en un cartel que también trae a Bang Mantra, Bifannah, Elephant Stone, Heather, Melenas, Moum, Nueve Desconocidos y Unsalto. Borja Keeper y Escobedo encabezan la parcela DJ, en la que aparecen los Analog Love (organizadores) y Jota Pop.

¡Viva el Vive!

El viernes 8 y el sábado 9 del próximo, es de septiembre, el recinto Expo albergará la segunda edición del Vive Latino España, que regresa a Zaragoza, donde pretende echar raíces; se le espera al menos hasta 2026, con la voluntad manifiesta de los organizadores de seguir renovando el cartel al completo mientras tal cosa sea posible. En este año han cumplido a rajatabla, solamente a falta de conocer a los DJ de continuidad. Si el año pasado fueron Kase.O, Amaral, Vetusta Morla y Café Tacvba los nombres de mayor relumbrón, este año serán Juanes, Calamaro, Julieta Venegas, Loquillo y Viva Suecia los que recojan la responsabilidad de llevar las letras grandes en el cartel.

Aragón está en la parrilla del Viva. Erin Memento, actualmente radicada en Los Angeles, se marcará una vuelta a casa tres meses y medio antes de Navidad (nada de turrón: borrajas) con material nuevo y revisitación de sus primeros éxitos, en una carrera que aún busca el despegue. Los Bengala y su ataque filopunk pondrán el aullido que servirá de contrapunto a la sutileza artesana de Calavera.

Hay más. Gran Bob y sus Leones del Bluegrass marcan el ritmo a golpe de banjo y cucharas de madera: una fiesta absoluta. Tachenko asomará para demostrar los poderes que les mantienen en la elite del pop español en los últimos lustros, y Ramón Gacías marcará los golpes de baqueta (y la dirección artística en escena) de Los Santos Inocentes. Como invitado se espera a Gabriel Sopeña, compadre (y compositor, cuando se tercia) de Loquillo.

De las Américas al Ebro

El Vive Latino zaragozano mantiene el número de artistas llegados del otro lado del Atlántico, donde palpita el festival original, allá en México DF. El año pasado eran 15 los artistas americanos, y esta vez son 14. Ana Tijoux y Los Bunkers (Chile), Julieta Venegas, Carla Morrison, Camilo Séptimo, Lila Downs y Panteón Rococó (México), Juanes (Colombia), Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Lucía Tacchetti y Sara Hebe (Argentina) y, por último, No Te Va Gustar y Jorge Drexler (Uruguay).

De otros rincones de España llega la esperada (y sabia) mezcla de veteranía y juventud, aunque el primer rasgo predomina en relación al segundo. No en vano el Vive zaragozano se considera un evento de tirón para el público que no suele ir a festivales, con el consiguiente aumento de la edad media, aunque los alicientes del cartel sean más que suficientes para melómanos de todas las edades. Carolina Durante, por ejemplo, ha puesto de acuerdo a un par de generaciones, que aplauden sus aullidos y guitarrazos con idéntica pasión, sobre todo cuando suena ese ‘Cayetano’. Depedro, por su parte, sigue recordando a quienes adoran su música que el mestizaje de verdad era algo muy parecido a lo que él propone:es decir, canción cincelada con el alma y revestida de lo que pide. Ni más, ni menos.

Delaporte es baile puro, duro y divertido, elegante y vigoroso. Natalia Lacunza, por su parte, demuestra a cada paso que da los pocos dejes ‘populoides’ que le ha dejado la escuela de Operación Triunfo: personalidad, gusto y buenas canciones. Dani Fernández, que no se parece ya al de Auryn, puede ahora evolucionar ante el público de Lori Meyers sin que nadie se extrañe demasiado. Bueno, quizá u poco. Y Elefantes, con ese nexo emocional que mantiene Shuarma con Zaragoza, podrían poner un ‘uno’ en la quiniela si el público zaragozano les ovaciona.

Arde Bogotá y Los Zigarros, dos formas de interpretar el concepto de concierto enérgico y desatado, también mezclan bien en un cartel. A todo se adapta Mastodonte, la banda del actor Asier Etxeandía, que se maneja de maravilla en el plano musical; a Tarque y sus MClan no se les conocen escarceos actorales a nivel masivo, pero de escenario, armonía y decibelios saben un rato después de tres décadas en ejercicio. Morgan, Viva Suecia y Xoel López, por su parte, conforman un trío ‘indie’ muy variopinto que levantaría por sí solo el cartel de cualquier festival en España. Sexy Zebras, Sidecars y Muchachito Bombo Infierno completan la jugada.

El final del verano

El Dúo Dinámico cantaba con desgarro a este momento traumático del calendario. En Aragón, el fin del verano coincide aproximadamente con las fiestas de Ansó, y apenas unos días más tarde se desarrollará en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza una nueva edición del FIZ, la 21. Alizzz es el mascarón de proa en un cartel que pone en solfa la ‘I’ del acrónimo: Independiente, recuperando el espíritu de antaño, aunque sin los brillos de estrellas extranjeras tan grandes como The Prodigy o Massive Attack: aquellos tiempos parecen haber quedado atrás. Ginebras disfrutarán por primera vez en Zaragoza de un escenario acorde a su nueva popularidad, Sidonie regresan a una plaza que les adora, Carlos Sadness y Cupido estarán como peces en el agua y Elem llevará la bandera (bailable, además) del talento local junto a los encargados del escenario DJ: Álex Curreya, Drizzyclare y Rialto.

Cuando caiga la novena hoja del 2023 y llegue octubre, todo será ya pilarista en Zaragoza. Las estrellas musicales de las fiestas están definidas hace tiempo: Sabina, Miguel Ríos, Hombres G (sí, es 2023, no se asusten, Marty McFly no se ha mudado al Arrabal) Bisbal, Vetusta Morla, Lola Índigo, Quevedo y Taburete llenarán sus espacios escénicos. Puede que Calexico no lo haga, pero su presencia es una bendición. Además, quedan las salas y sus benditas sorpresas.

Lo mejor de agosto

Múver. Mucha música todo el mes (clásica, de raíz, popular, entre culturas, lírica) y gotitas de danza repartidas por el Museo de Zaragoza, el Pablo Serrano, el Museo de Huesca y la Delegación del Gobierno en Teruel, donde estará Mattieu Saglio el 29. Dentro del gran nivel no hay que perderse al Ensemble Bayona con Eros Jaca en Huesca (16), La Bien Querida en acústico (19) en el Pablo Serrano o Idoipe (foto) en el Museo de Zaragoza (25).

El turolense Idoipe figura en el cartel del Múver. Guillermo Mestre

Amante . Borja alberga esta cita entre los días 4 y 6 del mes. Manda el ‘indie’ y además de la programación de pago hay conciertos gratis en el casco urbano de la villa, con Varry Brava y Luis Brea . El abono general vale 45 euros, y también hay entradas por días. En el cartel figuran Fangoria (foto), Iván Ferreiro , La La Love You , LadIlla Rusa , Cariño , Rufus T. Firefly, Pol 3.14 y Malmö 040 . Y sí, se puede visitar el ‘Ecce Homo’ ... además de los hermosos museos de la localidad.

Borja Brizna. La coincidencia plena de fechas con el Amante no resta pegada (simplemente divide públicos) a este festival radicado en Ayerbe que también lleva el sello del pop independiente en su esencia, con algunos adendos curiosos. El abono vale 60 euros, y también hay entradas de día. La alineación artística la componen la zaragozana Begut (foto), Veintiuno, Luis Fercán, La Bien Querida, Carlos Sadness, La Habitación Roja, el oscense Pecker y Dorian.