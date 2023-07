El oscense Juan Cáncer Navarro conquista Estados Unidos con su rítmico trombón alto

El intérprete oscense Juan Cáncer Navarro, nacido en Laluenga en 1999 y estudiante en Holanda, acaba de ganar un prestigioso concurso de trombón alto en Estados Unidos. Se trata del famoso certamen que se desarrolló en el International Trombone Festival (ITF)) en Salt Lake City (Utah), que está organizado por la International Trombone Association (ITA), muy respetada en el mundo del trombón.

Explica el propio instrumentista, que ya posee un extenso currículo en la música y pertenece a la Asociación de Trombonistas Españoles: "Hay varias categorías, como pueden ser trombón tenor o trombón bajo, entre otras. En mi caso, recibí el primer premio en la categoría de trombón alto (ITA Alto Trombone Competition)". El galardón está dotado con un premio en metálico de 2.000 dólares (1.800 euros).

Revela el músico como transcurrió el concurso: "En cuanto al proceso, todo aquel que quisiera presentarse tuvo que enviar una grabación vídeo tocando el ‘Concierto para Trombón Alto’ de Leopold Mozart, padre del gran Wolfgang Amadeus Mozart, en diciembre de 2022, y en marzo de 2023 anunciaron los finalistas de las distintas categorías. En la mía fuimos tres, los tres estudiantes en centros de los Países Bajos: Wilco Kamminga, estudiante (Conservatorium van Amsterdam); Steinn Haldórsson (Koninklijk Conservatorium Den Haag) y yo, que estudio en el Koninklijk Conservatorium Den Haag de La Haya".

"En cuanto al premio, hace mucha ilusión, es en cierto modo la materialización de mucho esfuerzo puesto en el instrumento, y me siento agradecido por haberlo recibido", explica. Confiesa algo más: "Siempre me hubiera gustado saber tocar bien jazz, pero yo me dedico al clásico y contemporáneo, aunque me estoy especializando en el máster que estoy haciendo en La Haya también en música del renacimiento, hay música preciosa en esa época".

Los tres seleccionados partieron a Estados Unidos la semana pasada: "Competimos el jueves 13 de julio, tocando la ‘Suite para trombón alto y cuarteto de cuerdas’ de Corrado Maria Saglietti y he tenido la suerte de ser el ganador", declara el músico, que se encuentra preparando diversos ensayos. El pasado mes de abril actuó en el Auditorio ‘Miguel Fleta’ de Monzón.

Juan Cáncer con su instrumento, el trombón alto, que tanto le gusta y le fascina. Miguel Ángel Sopeña

Juan Cáncer Navarro cuenta que la música le viene de familia: "Mi padre es guitarrista, por lo que en casa siempre hemos tenido esa influencia musical, tanto mi hermana como yo. Por otro lado, mi hermana Irene, dos años más mayor, empezó a tocar el cello con 8 años, y cuando los cumplí yo dije que también quería entrar al conservatorio. Hice la prueba, que consistía en pasar cinco o diez minutos por cada instrumento, y el trombón me enamoró, no se si fue el profesor, pero el instrumento me llamó desde el primer momento".

¿Por qué el trombón?, le preguntamos: "La verdad que sigo sin saberlo, el sonido siempre me ha gustado, y el profesor que me hizo la prueba, Francisco Javier Gonzalo, nos hizo una broma con el reflejo de la luz en el trombón y me hizo gracia. Supongo que fue una mezcla de todo".

El joven virtuoso intenta describir su instrumento: "Si te tuviera que decir una palabra, sería 'versatilidad'. Puedes conseguir muchísimos colores distintos y tocar de muchas formas distintas. Puedes conseguir el sonido rasgado de un trombón tocando 'blues' y un sonido aterciopelado y amable, con todos los términos intermedios. Eso tocando tu solo, pero es más de lo mismo cuando tocas con más gente, ya sea con más trombones o con instrumentos distintos".

¿Cuál es el lugar del trombón en la música? A veces podría dar la sensación de que es más visible en el jazz. Juan Cáncer explora varias posibilidades. "Depende de para que lo utilices, tradicionalmente en la orquesta fue utilizado más como acompañante, aunque también tiene unos cuantos solos importantes y preciosos, pero en otras formaciones puede tomar más protagonismo, o trabajar en grupo con el resto de instrumentos para formar texturas más grandes que el concepto de melodía y acompañamiento. Si soy sincero ese es mi favorito".

Actualmente Juan Cáncer Navarro está estudiando el máster en el Real Conservatorio de La Haya, en los Países Bajos, y "la verdad es que es una experiencia increíble". Matiza: "Tanto musical como personalmente estoy viviendo un desarrollo espectacular, y lo estoy exprimiendo todo lo posible, porque puedo aprender muchísimo de los profesores que tengo, y la región también te ofrece muchas oportunidades. Se hacen muchas cosas distintas y muy interesantes, hay gente que tiene ideas geniales, la verdad", confiesa el joven instrumentista.

Juan Cáncer Navarro está viviendo un momento de mucha agitación. Desde Suiza contaba a HERALDO: "Estos días, más allá del premio, estoy bastante ocupado. Ayer (por este jueves) tuve concierto y hoy tengo muchos ensayos. Un premio así emociona mucho y es un gran estímulo. Estoy muy entusiasmado. ¡Y gracias a mis profesores, Sebastiaan Kemner y Dani Quiles! Aún estoy digiriendo esta victoria».

Con un padre músico y una hermana que también toca, queremos saber qué significa la música para él y cómo se vive lejos de casa, lejos de España. "Creo que aquí voy a hablar un poco por todos los músicos en general. La música es una parte muy importante en mi vida, cuando te dedicas a ello tienes que poner mucha energía y tiempo en lo que es tu profesión. Por supuesto que dependiendo de por qué rama decidas ir vas a tener un tipo de trabajo y otro, pero siempre te vas a llevar trabajo a casa, porque siempre tienes que estudiar, sea técnica o lo que necesites trabajar para los conciertos".

Entusiasta y apasionado, ahonda un poco más: "Siempre es gratificante. Se pueden conseguir cosas muy bonitas, y a veces lo comparo con ser un atleta, la sensación de autosuperación es algo muy importante en el día a día. Y vivir lejos de casa, supongo que es algo a lo que te te acostumbras o tienes que aceptar en cierto modo. A veces es cierto que se puede hacer duro, casa siempre es casa, pero si te acostumbras puedes descubrir muchas cosas muy bonitas de sitios distintos. Siempre hay una parte de ti que te llama de casa cuando estás lejos".

Vuelva la vista hacia atrás, hacia su pueblo y su memoria reciente. "Laluenga es casa, cada vez que vuelvo huelo el aire y se llena el corazón. Es mi raíz".